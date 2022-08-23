В Алматы за сутки оштрафовали 114 мопедистов

Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - В Алматы 114 мопедистов оштрафованы за сутки на сумму около 700 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С наступлением летнего периода увеличилось число лиц, управляющих мопедами и электросамокатами, и, как следствие, стало больше количество нарушений ПДД с их участием. Как показывает статистика, количество ДТП с участием мобильного транспорта возросло в 4 раза", - сообщает Polisia.kz.
В полиции подчеркнули, что в настоящее время усилена работа по выявлению нарушений ПДД РК лицами, управляющими альтернативными видами транспорта.
Так, за один день проведения профилактического мероприятия строевыми подразделениями выявлено 114 нарушений ПДД РК, допущенных мопедистами. Правонарушители привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 698 тысяч 364 тенге", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.
По данным спикера, за 6 месяцев этого года в Алматы с участием мопедов и электросамокатов зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 81 человек травмирован, еще один погиб. При этом 21 ДТП произошло с участием детей на самокатах и скутерах. 23 ребенка получили травмы.
Ранее сообщалось, что в Алматы погибла девушка, врезавшись на самокате в открытую дверь автомобиля.
Напомним, заместитель председателя комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев рассказал на брифинге, нужны ли будут водителям электросамокатов права и сколько лет должно быть управляющему.