"Кокшетау Жылу" оштрафовали на 2,3 млн тенге

Кокшетау. 24 февраля. Kazakhstan Today - ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" привлечено к административной ответственности, передает Kazakhstan Today.

По результатам проведенной внеплановой проверки в рамках обращения потребителя, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области установлено нарушение в деятельности ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу", в части соблюдения обязанности по заключению договоров в соответствии с типовыми договорами. В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" субъект естественной монополии обязан заключать в соответствии с типовыми договорами индивидуальные договоры с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых услуг. Однако, в нарушение вышеуказанной нормы закона, ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" не заключило в установленном порядке с потребителями договор на оказание услуг по снабжению тепловой энергией", - сообщили в департаменте.

Таким образом, в действиях ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" установлено нарушение, предусмотренное частью 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

В связи с этим за неисполнение обязанности, предусмотренной статьей 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" привлечено к административной ответственности. При этом часть 4 статьи 164 КоАП РК предусматривает наложение штрафа на субъектов крупного предпринимательства в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей, а именно: в сумме 4 667 200 тенге. Однако ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу", согласившись с нарушением, оплатило штраф в сокращенном порядке в размере 2 333 600 тенге.





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