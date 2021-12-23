Количество внутренних туристов в Казахстане за 9 месяцев превысило допандемийный уровень

По ее словам, внутренний туризм на сегодняшний день - доминирующее направление в Казахстане, примерно каждый пятый из туристов в этом году был посетителем национальных парков.
Как сообщила Райымкулова, с 1 января следующего года вступят в силу меры поддержки для туристской отрасли: субсидии для туроператоров, возмещение затрат при строительстве туробъектов и санитарно-гигиенических установок, приобретении туравтобусов и другие, предусмотренные в законе "О туристской деятельности".
Принятые меры, помогут как турбизнесу, так и обычным гражданам, и сделать отдых внутри страны более доступным и комфортным. К примеру, по программе Kids Go Free семейный отдых станет дешевле до 30%, а привлечение бизнеса на совершенствование придорожного сервиса сделает туристские маршруты более комфортными", - пояснила министр.
Также в ходе брифинга был затронут вопрос развития гостиничного фонда и реализации инвестиционных проектов в основных туристских дестинациях.
Сформирован пул из 194 частных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций на сумму 3 трлн тенге, реализация которых предусмотрена в период 2021 - 2025 годы. На сегодняшний день из 109 проектов 2021 года завершены 82 проекта на сумму 194,2 млрд тенге с созданием 2 тыс. рабочих мест и 3 274 койко-мест", - проинформировала Райымкулова.
Кроме того, как отметила министр культуры и спорта, важным фактором инвестиционной привлекательности туристских дестинаций является обеспеченность инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктурой.
В рамках реализации госпрограммы развития туристской отрасли РК в 2019 - 2021 годах на реализацию 80 проектов было выделено 126,1 млрд тенге государственных инвестиций, в том числе в 2021 году профинансировано 39 проектов на сумму 59,8 млрд тенге. Осуществлено строительство и реконструкция порядка 250 километров автодорог до туристических дестинаций, 88 километров ливневых канализаций, 115 километров водоснабжения, 96 километров линий электропередач, 147 километров газоснабжения, 69 километров канализационных сетей и других проектов сопутствующей инфраструктуры", - уточнила она.
Как сообщалось ранее, в Казахстане в рамках развития внутреннего туризма выполняются социально-значимые рейсы в такие туристические дестинации как Туркестан, Алаколь, Балхаш, Щучинско-Боровская курортная зона.
Также напомним, что в Казахстане популярные туристические маршруты будут охвачены метеорологическим мониторингом.