Количество внутренних туристов в Казахстане за 9 месяцев превысило допандемийный уровень

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НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям с начала года спасено свыше 11 тысяч человек, сообщил глава ведомства Юрий Ильин, информируя об итогах деятельности органов гражданской защиты за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-службы ведомства, с начала года в стране зарегистрировано свыше 12 тысяч чрезвычайных ситуаций, что на 8% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Силами МЧС спасено свыше 11 тысяч человек, эвакуировано порядка 12 тысяч, оказана первая медицинская помощь более 4 тысяч гражданам, совершено свыше 76 тысяч выездов", - сказал Ильин.

По его данным, авиацией по линии предупреждения и ликвидации ЧС совершено свыше одной тысячи вылетов, по санитарной линии - 660, транспортировано 632 пациента. Трассовыми медико-спасательными пунктами оказана медицинская помощь более 2-х тысячам пострадавшим, госпитализировано свыше одной тысячи человек, в порядке самообращения оказана медпомощь - 748.

Также введено в эксплуатацию одна спасательная станция в городе Актау и три пожарных депо в Алматы, Туркестанской, Актюбинской областях. Кроме того, при поддержке акиматов приобретено 190 единиц техники и свыше полутора тысячи оборудования.

Как отметил глава министерства, по предупреждению паводковых угроз совместно с акиматами и заинтересованными госорганами проводится реализация Дорожной карты. Это позволило снизить риски подтопления с 370 населенных пунктов из 998. В текущем году построено и отремонтировано 49 километров дамб, проведены работы по берегоукреплению 75 километров, а также спрямлению (47 километров) и дноуглублению (46 километров) русел рек.

За селеопасный период проведено порядка 1 800 наземных и аэровизуальных обследований опасных участков. В бассейнах рек Хоргос, Малой и Большой Алматинки Аксай и Каргалы функционируют 31 станция системы автоматического мониторинга.

В целях снижения сейсмического риска и прогноза землетрясений в сейсмоопасных регионах действуют 63 стационарных станций. В рамках развития цифровых технологий в Алматы установлены 9 автоматизированных сейсмостанций раннего оповещения землетрясения (с магнитудой 4 балла и более), с последующим отображением в мобильном приложении. В перспективе установить еще 28 станций", - отметил глава Министерства по ЧС.

Для своевременного реагирования тушение пожаров, в том числе природных, совместно с акиматами создано порядка 440 пожарных постов, где отсутствуют специализированные службы, свыше 4 тысяч добровольных формирований с численностью около 43 тысяч человек, имеется более 8 тысяч техники. Дополнительно с акиматами подписан меморандум по созданию свыше двухсот пожарных постов.

По информации пресс-службы министерства, всего по республике расположено свыше шестисот лавиноопасных участков. В опасную зону подпадают более 5 тысяч человек, свыше двухсот объектов и порядка двести километров дорог. Ежегодно оценка, мониторинг и наблюдение за опасными участками обеспечивается 62 круглогодичными постами, порядка 30 диспетчерскими пунктами и 24 снегомерными маршрутами.

За отчетный период по линии пожарной безопасности проведено свыше 29 тысяч проверок, по промышленной - 1 886, гражданской обороне - 722. Выявлено свыше 123 тысяч нарушений пожарной безопасности, более 31 тысячи промышленной безопасности, в области гражданской обороне порядка 9 тысяч, сообщили в ведомстве.

К административной ответственности по линии пожарной безопасности привлечено свыше 19 тысяч физических и юридических лиц, по промышленной безопасности - 1 341, в области гражданской обороны - 136.

С начало зимы уже объявлено 173 штормовых предупреждения, 35 раза закрывались автодороги республиканского и областного значения, 6 раз принимались ограничительные меры передвижения автотранспорта.

Несмотря на принятые меры, с начала зимы спасателями уже спасено 27 человек, из 3 детей, эвакуировано 74 человека, из 12 детей. С начала этого отопительного периода установлено свыше 18 тысяч датчиков. За последние три года установлено 139 тысяч датчиков, сообщили в ведомстве.