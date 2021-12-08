НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Подведены итоги 2021 года в отрасли гражданской авиации. Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2021 году авиационная отрасль продолжала адаптироваться к последствиям распространения пандемии коронавируса, несмотря на это текущий год оказался богатым на достижения. Одним из важнейших событий является успешно пройденная независимая проверка отрасли аудиторами ИКАО в рамках Координированной валидационной миссии ИКАО (ICVM). По итогам проверки Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%, что на 15% выше среднемирового показателя. По данному показателю мы находимся в одном ряду со странами лидерами, такими как: Нидерланды - 87%; Бельгия - 87%; Португалия - 87%; Латвия - 86%; Дания - 85%; Исландия - 84%; Польша - 84%; Словения - 82%, Кипр - 82%", - сообщили в Авиационной администрации Казахстана.

Были осуществлены визиты Европейской комиссии с участием представителей Европейского агентства по авиационной безопасности и авиационных властей стран Европейского союза и экспертов Администрации транспортной безопасности США (TSA).

Экспертами рекомендовано продолжить работу по реформированию отрасли. На сегодняшний день для казахстанских авиакомпаний отсутствуют ограничения по осуществлению полетов в Еврозону.

Авиационные эксперты США оценили слаженную работу Министерства, авиационного регулятора и аэропортов, отметили открытость перед аудиторами.

По итогам визита было решено продолжить и расширить сотрудничество между Авиационной администрацией Казахстана и Администрацией транспортной безопасности США в рамках открытия прямых рейсов в США.

Полностью восстановлены и превышены объемы внутренних перевозок допандемийного уровня, открыты новые маршруты. В рамках развития внутреннего туризма выполняются социально-значимые рейсы в такие туристические дестинации как Туркестан, Алаколь, Балхаш, Щучинско-Боровская курортная зона.

Возобновлены и открыты, совершено новые международные авиарейсы с 23-я странами по 65 маршрутам, что составляет 66% допандемийного периода. Открыты новые маршруты с Мальдивами, Катаром, Шри-Ланкой и Кувейтом.

В текущем году мажилисом парламента одобрен проект закона о ратификации соглашения о воздушном сообщении между правительством РК и правительством США, который создаст правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между Казахстаном и США.

В рамках реализации контрольно-надзорных функций АО "Авиационная администрация Казахстана" была проведена сертификация 16 аэропортов и 32 инспекционные проверки. Оказано более 2500 государственных услуг по выдаче свидетельств авиационному персоналу. Прошли сертификацию 9 авиационных учебных центров и осуществлено 17 инспекционных проверок. Приостановлена деятельность двух авиакомпаний: ТОО "Авиакомпания "Аэросервис-Тараз", ТОО "B&K AERO KZ" и отозваны сертификаты 3-х авиакомпаний: ТОО "JENIS AIR", ТОО "AZEE AIR" и ТОО "Sunkar Air".

В текущем году была осуществлена первая перерегистрация воздушного судна авиакомпании Qazaq Air из реестра Арубы в реестр гражданских воздушных судов Казахстана.

Дальнейшей работой по повышению уровня обеспечения безопасности полетов будет заключение контракта с Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и Ирландскими авиационными властями (IAA)", - отметили в Авиационной администрации Казахстана.

В 2021 году Казахстан получил статус наблюдателя Европейской конференции гражданской авиации и стал третьей страной СНГ, принятой в ЕСАС.

Сообщается, что большое внимание уделяется модернизации наземной инфраструктуры воздушного транспорта.

В рамках Государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2020-2025 годы осуществляется реконструкция ВПП аэропорта Усть-Каменогорска. Проектом предусмотрено удлинение полосы на 300 м и замена светосигнального оборудования для приема современных типов ВС.

За счет частных инвестиций продолжается строительство нового терминала аэропорта Шымкента, который позволит расширить площадь терминала с 3,8 до 35 тыс. квадратных метров и увеличить пропускную способность с 150 до 2000 пасс/час.

Акиматом Западно-Казахстанской области с привлечением частных инвестиций ведется работа по реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта г. Уральск. Площадь терминала будет увеличена более чем в два раза, а пропускная способность со 100 до 200 пасс/час.

В целях обеспечения транспортной доступности туристического центра озера Алаколь ведется работа по реконструкции ВПП и здания аэровокзала села Урджар. Также начаты работы по реконструкции ВПП, рулежной дорожки и перрона аэропорта Ушарала.

Как отметили в Авиационной администрации, реализация данных проектов поспособствует улучшению наземной инфраструктуры аэропортов, повышению стандартов безопасности и обслуживания.

Кроме того, сообщается, что важное значение в отрасли уделяется развитию цифровизации.

В текущем году внедрен Egov Mobile - сервис цифровых документов для подтверждения личных данных без использования оригинала удостоверения личности на внутренних рейсах.

Проект в настоящее время запущен в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Актобе, Туркестана, Актау, Атырау, Шымкента, Тараза. Ожидается, что проект до конца года будет запущен во всех аэропортах РК.

Комитетом будет продолжена работа по восстановлению и открытию новых международного авиасообщений, модернизации инфраструктурных объектов в рамках реализации Национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны" и внедрению новейших цифровых технологий.

В качестве основной задачи для отрасли в ближайшие три года является успешное прохождение аудита ИКАО в 2023 году с повышением уровня соответствия стандартам безопасности полетов свыше 90%.