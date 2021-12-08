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Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%

07.12.2021, 13:40 48520
Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Подведены итоги 2021 года в отрасли гражданской авиации. Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2021 году авиационная отрасль продолжала адаптироваться к последствиям распространения пандемии коронавируса, несмотря на это текущий год оказался богатым на достижения. Одним из важнейших событий является успешно пройденная независимая проверка отрасли аудиторами ИКАО в рамках Координированной валидационной миссии ИКАО (ICVM). По итогам проверки Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%, что на 15% выше среднемирового показателя. По данному показателю мы находимся в одном ряду со странами лидерами, такими как: Нидерланды - 87%; Бельгия - 87%; Португалия - 87%; Латвия - 86%; Дания - 85%; Исландия - 84%; Польша - 84%; Словения - 82%, Кипр - 82%", - сообщили в Авиационной администрации Казахстана.

 
Были осуществлены визиты Европейской комиссии с участием представителей Европейского агентства по авиационной безопасности и авиационных властей стран Европейского союза и экспертов Администрации транспортной безопасности США (TSA).
 
Экспертами рекомендовано продолжить работу по реформированию отрасли. На сегодняшний день для казахстанских авиакомпаний отсутствуют ограничения по осуществлению полетов в Еврозону.
 
Авиационные эксперты США оценили слаженную работу Министерства, авиационного регулятора и аэропортов, отметили открытость перед аудиторами.
 
По итогам визита было решено продолжить и расширить сотрудничество между Авиационной администрацией Казахстана и Администрацией транспортной безопасности США в рамках открытия прямых рейсов в США.
 
Полностью восстановлены и превышены объемы внутренних перевозок допандемийного уровня, открыты новые маршруты. В рамках развития внутреннего туризма выполняются социально-значимые рейсы в такие туристические дестинации как Туркестан, Алаколь, Балхаш, Щучинско-Боровская курортная зона.
 
Возобновлены и открыты, совершено новые международные авиарейсы с 23-я странами по 65 маршрутам, что составляет 66% допандемийного периода. Открыты новые маршруты с Мальдивами, Катаром, Шри-Ланкой и Кувейтом.
 
В текущем году мажилисом парламента одобрен проект закона о ратификации соглашения о воздушном сообщении между правительством РК и правительством США, который создаст правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между Казахстаном и США.
 
В рамках реализации контрольно-надзорных функций АО "Авиационная администрация Казахстана" была проведена сертификация 16 аэропортов и 32 инспекционные проверки. Оказано более 2500 государственных услуг по выдаче свидетельств авиационному персоналу. Прошли сертификацию 9 авиационных учебных центров и осуществлено 17 инспекционных проверок. Приостановлена деятельность двух авиакомпаний: ТОО "Авиакомпания "Аэросервис-Тараз", ТОО "B&K AERO KZ" и отозваны сертификаты 3-х авиакомпаний: ТОО "JENIS AIR", ТОО "AZEE AIR" и ТОО "Sunkar Air".
 
В текущем году была осуществлена первая перерегистрация воздушного судна авиакомпании Qazaq Air из реестра Арубы в реестр гражданских воздушных судов Казахстана.
 

Дальнейшей работой по повышению уровня обеспечения безопасности полетов будет заключение контракта с Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и Ирландскими авиационными властями (IAA)", - отметили в Авиационной администрации Казахстана.

 
В 2021 году Казахстан получил статус наблюдателя Европейской конференции гражданской авиации и стал третьей страной СНГ, принятой в ЕСАС.
 
Сообщается, что большое внимание уделяется модернизации наземной инфраструктуры воздушного транспорта.
 
В рамках Государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2020-2025 годы осуществляется реконструкция ВПП аэропорта Усть-Каменогорска. Проектом предусмотрено удлинение полосы на 300 м и замена светосигнального оборудования для приема современных типов ВС.
 
За счет частных инвестиций продолжается строительство нового терминала аэропорта Шымкента, который позволит расширить площадь терминала с 3,8 до 35 тыс. квадратных метров и увеличить пропускную способность с 150 до 2000 пасс/час.
 
Акиматом Западно-Казахстанской области с привлечением частных инвестиций ведется работа по реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта г. Уральск. Площадь терминала будет увеличена более чем в два раза, а пропускная способность со 100 до 200 пасс/час.
 
В целях обеспечения транспортной доступности туристического центра озера Алаколь ведется работа по реконструкции ВПП и здания аэровокзала села Урджар. Также начаты работы по реконструкции ВПП, рулежной дорожки и перрона аэропорта Ушарала.
 
Как отметили в Авиационной администрации, реализация данных проектов поспособствует улучшению наземной инфраструктуры аэропортов, повышению стандартов безопасности и обслуживания.
 
Кроме того, сообщается, что важное значение в отрасли уделяется развитию цифровизации.
 
В текущем году внедрен Egov Mobile - сервис цифровых документов для подтверждения личных данных без использования оригинала удостоверения личности на внутренних рейсах.
 
Проект в настоящее время запущен в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Актобе, Туркестана, Актау, Атырау, Шымкента, Тараза. Ожидается, что проект до конца года будет запущен во всех аэропортах РК.
 
Комитетом будет продолжена работа по восстановлению и открытию новых международного авиасообщений, модернизации инфраструктурных объектов в рамках реализации Национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны" и внедрению новейших цифровых технологий.
 
В качестве основной задачи для отрасли в ближайшие три года является успешное прохождение аудита ИКАО в 2023 году с повышением уровня соответствия стандартам безопасности полетов свыше 90%.
 

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Представители оборонных ведомств РК и США обсудили план двустороннего сотрудничества

07.12.2021, 20:12 56269
Представители оборонных ведомств РК и США обсудили план двустороннего сотрудничества
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы офицеров-координаторов оборонных ведомств Казахстана и США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Представители оборонных ведомств обсудили проект Плана двустороннего военного сотрудничества на 2022 год, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
Основные усилия в вопросах взаимодействия двух стран направлены на решение вопросов военного образования, миротворчества, материально-технического обеспечения, подготовки профессиональных военно-медицинских и инженерных кадров.
 
Эти и другие аспекты оборонного взаимодействия отражены в очередном пятилетнем плане сотрудничества на 2023-2027 годы, который в данный момент готовится к подписанию.
 
Стороны отметили, что в ходе ежегодных рабочих встреч эксперты могут детально обсудить и определить конкретные ориентиры для развития двустороннего военного сотрудничества.
 

Казахстанцы должны начинать думать о своем будущем - Токаев

07.12.2021, 19:41 64315
Казахстанцы должны начинать думать о своем будущем - Токаев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О реализации реформ в сфере социального обеспечения доложил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. Он рассказал о разработке Социального кодекса и модернизации пенсионной системы. Свое мнение по данному вопросу выразил и внештатный советник Президента по вопросам экономического развития Сэр Сума Чакрабарти, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Выслушав доклад и мнения участников дискуссии, глава государства отметил, что период пандемии обнажил и усилил проблемы социально-экономического развития. Главными из них, как считает президент, являются снижение темпов роста доходов населения и обострение существующего неравенства. По его словам, в Казахстане, как и во всем мире, были реализованы различные оперативные антикризисные инициативы и меры по поддержке бизнеса и населения. Это позволило нивелировать риски и стабилизировать экономическое положение страны.
 

Я считаю, что меры, которые были предприняты правительством, были адекватными. Мы должны усвоить все уроки пандемии и системно адаптировать свою социальную политику под новые реалии. Поддерживая представленные цели и задачи, хочу отметить, что разрабатываемый Социальный кодекс должен быть ключевым элементом нового "общественного договора". Его суть состоит в том, что государство берет на себя гарантированное исполнение обновленных социальных обязательств. Однако, со своей стороны, все казахстанцы должны начинать думать о своем будущем, брать на себя ответственность и обязательства. Все инструменты социальной модернизации должны быть действенными, понятными для граждан и бизнеса", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Внештатный советник президента сэр Сума Чакрабарти и председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова представили отчет Консультативного комитета по эффективной макроэкономической политике о развитии банковского сектора и рынка ценных бумаг. 
 
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Согласно прогнозам Нацбанка, на фоне снижения гарантированных трансфертов поступления в Национальный фонд с 2022 по 2030 год составят 20 миллиардов долларов. В результате активы Нацфонда к 2030 году достигнут 100 миллиардов долларов, из которых не менее 50% - за счет инвестиционного дохода. 
 
В текущем году Высший совет по реформам рассмотрел более 20 вопросов, охватывающих практически все сферы развития страны. В завершение заседания был утвержден план работы совета на 2022 год.
 

Президент Казахстана подписал закон об амнистии

07.12.2021, 17:04 90640
Президент Казахстана подписал закон об амнистии
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с законом амнистии подлежат лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба либо полностью его возместившие и по которому не предъявлен гражданский иск. Освобождаться будут прежде всего осужденные, не несущие угрозы безопасности для граждан и общества", - сообщает Акорда. 

 
По словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, целью закона является освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления. Амнистия будет применена в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов первой и второй групп и других лиц, не предоставляющих серьезную угрозу безопасности гражданам и государству. 
 

По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 2 236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учете службы пробации", - проинформировал Тургумбаев.

 
По его словам, на свободу выйдут порядка 1000 лиц, также 3,8 тысячи человек будут сняты с учета службы пробации. Кроме того, к 1294 лицам, состоящим на учете в службе пробации, будет применено сокращение неотбытого срока наказания. Будут сокращены пять тысяч уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, из них более 1674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности, в отношении 1471 человека будут применены положения по сокращению срока наказания или освобождению", - проинформировал глава МВД РК.

Текст закона публикуется в печати. 
 

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