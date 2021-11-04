НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Конфликт между школьниками в Алматинской области произошел на межнациональной почве. Об этом сообщил начальник управления ювенальной полиции и защиты женщин от насилия КАП МВД РК Асет Оспанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Имеются случаи столкновений между учащимися на межнациональной почве. Только в октябре такие факты были зарегистрированы в ЗКО и буквально недавно в Алматинской области, в селе Пиджим. Групповые драки произошли между учащимися 9-10 классов, разделенных по национальному признаку", - сообщил Оспанов.
Он отметил, что своевременно принятые меры позволили локализовать конфликт и не допустить межнациональной розни.
Напомним, в конце октября словесный конфликт двух школьников перерос в драку и массовые беспорядки в селе Пиджим Алматинской области.
27 октября в Центральную больницу Панфиловского района с территории школы поселка Пиджим с телесными повреждениями поступил 16-летний подросток. В ходе проверки выяснилось, что причиной стала словесная перепалка двух школьников, которая произошла между учениками 9-го и 10-го классов. Конфликт перерос в драку, в которой пострадал подросток. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
По данным ведомства, все участники инцидента установлены. В полиции уточнили, что около дома одного из участников драки собралось около 30 человек. Группой лиц были разбиты стекла ряда частных домов, а также несколько автотранспортных средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство, совершенное группой лиц)", - уточнили в полиции.