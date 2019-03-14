Конкурс прикладного искусства провели в Казалинском районе Кызылординской области

Кызылорда. 24 октября. Kazakhstan Today - В Казалинском районе Кызылординской области прошел районный конкурс прикладного искусства по пропаганде статьи главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", передает Kazakhstan Today.





Никакая модернизация не может иметь место без сохранения национальной культуры. Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды, - одним словом, национальный дух, должны вечно оставаться с нами. Первое условие модернизации нового типа - это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук. Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены", - говорилась в статье президента.





Чтобы сохранить традиционное прикладное искусство казахов, показать все великолепие создаваемых конкурсантами изделий, и был проведен конкурс. В двух этапах принимали участие 25 мастеров из 11 аульных округов, а также средних и дошкольных учебных заведений.





Решением жюри главный приз конкурса завоевала Жазира Толыбай из детского сада "Акерке" (Казалинск). Первое место занял Актилек Динислам из аула Оркендеу, второе - ученица средней школы №17 Салтанат Даниярова и Аида Елтай из аула Кожабакы. Третье место разделили между собой Ерлан Абдразак из аула Кумжиек, Актилек Матыгул из Бирлика и Акимбек Баекеев из поселка Айтеке би, сообщили в управлении внутренней политики области.

В номинациях "Корермен козайымы" и "Шебер ару" отмечены Жанат Ержигитова и Назерке Саин из аулов имени Жалантоса бахадура и Абая.





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