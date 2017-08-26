Консультативный комитет ЕЭК одобрил техрегламент ЕАЭС о безопасности нефти

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Консультативный комитет ЕЭК одобрил техрегламент ЕАЭС о безопасности нефти26.08.2017
Общество  11:25

Москва. 26 августа. Kazakhstan Today - Проект техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" одобрен на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, которое провел директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев, передает Kazakhstan Today.

Документ определяет требования к нефти, выпускаемой в обращение на территории cоюза. Например, при производстве и транспортировке нефти исключено применение химических реагентов, содержащих хлорорганические соединения. Массовая доля сероводорода при передаче нефти на транспортировку магистральным трубопроводом или переработку не должна превышать 0,002% (20 ppm), метил- и этилмеркаптанов - 0,004% (40 ppm) и так далее, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Документ также устанавливает правила обращения нефти на рынке союза, согласно которым, в частности, каждая ее партия должна сопровождаться паспортом с четко определенным перечнем информации, включая наименование юридического лица-производителя, нормативные значения показателей нефти, результаты лабораторных испытаний, единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС.

Ответственным государством-разработчиком техрегламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" является Россия, другие страны союза - соразработчики.

Члены Консультативного комитета приняли решение направить проект "нефтяного" техрегламента союза на рассмотрение коллегии Евразийской экономической комиссии. Документ может быть принят до конца этого года.
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