Кормушки для бездомных животных превратились в мусорные баки в Атырау  

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Алматы. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 16 июля прошло второе заседание рабочей группы по обсуждению петиции за отмену единого часового пояса. Авторы петиции провели пресс-конференцию и рассказали журналистам, как прошло второе заседание.





Instagram/aidak15





По словам биофизика, кандидата психологических наук, социолога Жанар Джандосовой, авторы петиции подготовили проект решения, но комиссия не дала возможности его представить на заседании.





Проект решения состоит из четырех пунктов:





В связи с большим общественным резонансом в восточных областях страны, возникшими неудобствами и нарушениями режима сна и бодрствования большого количества граждан, выявившимися нарушениями при принятии решения о введении единого часового пояса, принято решение отменить единый часовой пояс с 1 сентября 2024 года. Признать наличие проблемы несоответствия режимов работы государственных и частных предприятий, учреждений в некоторых областях страны естественному световому дню. Провести научный анализ более точного расположения часовых поясов в РК с широким привлечением общественности. По итогам анализа рекомендовать мажилису выпустить правовую норму, определяющую расположение часовых поясов по территории Казахстана. При этом рассмотрев возможность делегировать это право на уровень маслихатов областей и городов.





Сегодня были выступления приглашенных экспертов, и они заявляли о том, что проблема эта изучается с 2022 года примерно и они получили много данных. Но когда мы просили привести данные, никаких данных не было показано. Только в конце один из экспертов Амир Куат сказал, что, оказывается, он провел научные исследования, которые засекречены, и он их показать не может", - сказал член рабочей группы экономист Асет Наурызбаев.





Авторы петиции задаются вопросом компетентности экспертов и ученых, которые выступают за единый часовой пояс.





Там наукой и не пахнет, там надерганные факты, которые в их теорию укладываются, они говорят - это наука. Они взяли вот пять фактов - все уложилось, а то, что 200 фактов есть против, они их не замечают", - сказал Наурызбаев.





При этом он сообщил, что председатель заседания - мажилисмен Еркин Абиль, который является инициатором перехода Казахстана на единый часовой пояс, отключал микрофон, не давал авторам петиции задавать вопросы и нарушал регламент.





Мы напишем заявление о том, что мы просим его отозвать, что прошедшее заседание комиссии было проведено необъективно и мы не признаем его и просим провести еще раз", - отметил Наурызбаев.





Как отметил юрист Амангельды Шорманбаев, ведущий вел себя пристрастно. Кроме того, по его информации, согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу заседание проводит центральный госорган, то есть депутат мажилиса не может председательствовать на такого рода заседаниях.





Депутат может участвовать как приглашенное лицо. Тем более мы видим, что он из Костанайской области, есть информация, что он инициатор, то есть явно какие-то признаки заинтересованности в определенном решении. А такое обсуждение должно проводиться беспристрастно", - сказал Шорманбаев.





Между тем в Минторговли РК заявили, что все данные экспертов будут переданы стороне автора петиции и после детального изучения будут обсуждены на следующем заседании рабочей группы. По их словам, исследования не обнаружили негативных последствий от использования оптимального времени. "Адаптация к новому времени требует времени и индивидуального подхода, но происходит быстрее, если время соответствует астрономическим и географическим законам", - отметил руководитель научно-технического парка КазНМУ имени С.Ж. Асфендиярова Ильдар Фахрадиев.





Напомним, на единый часовой пояс в Казахстане перешли в ночь на 1 марта. Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Сейчас ее рассматривает рабочая комиссия.





Авторы петиции требуют вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Кроме того, с переводом времени сократился световой день. В комментариях к петиции казахстанцы высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.





Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстане о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".





Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане.





Напомним, что одним из первых с инициативой изменить часовой пояс Кызылорды, а впоследствии и всего Казахстана, выступил активист Болат Нуркожаев. Болат Нуркожаев не скрывает, что по образованию он строитель. На сегодня занимается предпринимательской деятельностью. И уже более 13 лет изучает хронобиологию. Также он прошел краткий курс обучения в КазНУ. В интервью агентству Kazinform Болат Нуркожаев рассказал, в чем была необходимость переводить всю страну на единый часовой пояс.



