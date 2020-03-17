Коронавирус: как подготовлены госучреждения Кокшетау

Кокшетау. 16 марта. Kazakhstan Today - Дополнительные меры профилактики распространения коронавируса приняты в учреждениях и организациях Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в акимате города Кокшетау, в 4-этажном здании с 56 служебными помещениями, регулярно проводятся соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия.

В частности, при входе в здание установлен рециркулятор - прибор, который с помощью ультрафиолетовых излучателей очищает и обеззараживает воздух в помещении. Данный аппарат работает круглосуточно без вредного воздействия на человека. На каждом этаже установлены антисептические дезинфицирующие средства. Регулярно проводится обработка поверхности ручек и поручней предметов. При необходимости имеется возможность измерить температуру бесконтактным термометром.

Заранее с сотрудниками государственных учреждений проведен инструктаж о необходимости соблюдения мер предупреждению и предотвращению коронавируса. Все сотрудники носят маски, произведенные АО "Тыныс". Имеются запасы медицинских масок и дезинфицирующих средств", - отметил руководитель аппарата акима города Кокшетау Серик Кудабай.

Кроме того, во втором административном здании, где расположены 6шесть учреждений города Кокшетау, также проведены все профилактические меры.

На сегодня на территории Акмолинской области случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы, сообщает управление внутренней политики.

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