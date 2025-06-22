21.06.2025, 19:37 109131
Короткометражный фильм "Сын" Жанны Бекмамбетовой получил "Золотой кубок" Шанхайского кинофестиваля
Анимационный фильм рассказывает об отце, который в одиночестве воспитывает сына, прикованного к инвалидной коляске
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Шанхай. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Короткометражный анимационный фильм "Сын" Жанны Бекмамбетовой - дочери известного казахстанского режиссера Тимура Бекмамбетова получил "Золотой кубок" Шанхайского кинофестиваля, сообщает ТАСС.
Сын" - совместная работа России и Казахстана. В фильме показана история отца, который в одиночестве воспитывает сына, прикованного к инвалидной коляске. Однажды мальчик увлекается телесюжетом о марсоходе "Оппортьюнити". Похождения робота на колесиках, преодолевающего непростой ландшафт Красной планеты, пробуждают интерес к жизни у ребенка и вместе с тем дают надежду любящему отцу", - пишет источник.
В 2018 году анимационная короткометражка "Чик-Чирик" Бекмамбетовой участвовала в Шанхайском кинофестивале и также получила награду "Золотой кубок". В 2022 году Бекмамбетова сняла анимационную короткометражку "Дневник Андрюши", главный герой которой - мальчик с синдромом Дауна.
Помимо фильма "Сын", за звание лучшей анимационной короткометражной ленты в этом году боролись еще четыре работы: "Меня здесь больше нет" Навойки Вежбовской (Польша, Франция), "Маленькая история" Мирьям Плеттинкс (Бельгия), "Новая жизнь" Сюй Цзяо (Китай), а также "Объятия триасового периода" Юлии Туричану (Румыния).
27-й Шанхайский международный кинофестиваль проходит в Китае 13-22 июня. За это время в десятках кинотеатров показаны более 400 фильмов из порядка 70 стран. Всего прошли около 1,5 тыс. показов, включая премьеры и классику кинематографа. В конкурсную программу этого года вошли 49 картин, из них 38 - мировые премьеры.
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22.06.2025, 11:14 48011
В Семее более тысячи человек искали пропавшего ребенка
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Семей. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее закончились масштабные мероприятия по поиску пропавшего семилетнего мальчика. В поиски было вовлечено свыше 1000 человек, сообщает пресс-служба ДП Абайской области.
На обращение департамента полиции региона активно откликнулись волонтеры, представители общественных объединений и местные жители. Совместно с сотрудниками полиции поисками занимались бойцы спецподразделения СОБР, военнослужащие Национальной гвардии. Несмотря на труднопроходимую местность, поиски не прекращали ни на минуту.
Сотрудники полиции обнаружили пропавшего мальчика в лесном массиве, примерно в 10 км от дома.
22.06.2025, 09:33 55151
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 22 июня
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в воскресенье, 22 июня, на большей части республики пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере с градом.
По республике ожидается усиление ветра, днем на севере, юге с пыльной бурей.
На востоке Абайской, на востоке Павлодарской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, востоке Мангистауской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке, юге Карагандинской, Улытауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской, на севере, востоке, в центре Жетысуской, на западе, северо-западе, юге Абайской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Жетысуской области сильная жара 36 градусов. В областях Ұлытау, Абай, в Восточно-Казахстанской области сильная жара 35 градусов. В Кызылординской области сильная жара 40 градусов.
21.06.2025, 20:01 108986
Ушла из жизни российская актриса театра и кино Валентина Талызина
Фото: telegram/teatrmossoveta
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Москва. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Советская и российская актриса Валентина Талызина сегодня скончалась на 91-м году жизни, сообщает театр Моссовета.
Выдающаяся актриса, звезда театра и кино, любимая миллионами зрителей, Валентина Талызина всю жизнь посвятила служению искусству. За долгую творческую жизнь Валентина Илларионовна сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 130 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей", - говорится в некрологе.
В театре Валентина Талызина создала целую галерею персонажей классического и современного репертуара и сыграла на его сцене более 40 ролей.
Она также известна своими ролями в фильмах "Афоня", "Гостья из будущего", "После дождичка в четверг", "Большая перемена" и других.
Коллектив Театра Моссовета выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Илларионовны. Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной - огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра", - написали коллеги в Telegram-паблике театра.
Прощание с народной артисткой пройдет в театре Моссовета 24 июня в 11.00.
21.06.2025, 10:25 149886
Ливни с грозами ожидаются в большинстве областей Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами, на севере, ночью на востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, возможен град. По республике ожидается усиление ветра, днем на юге с пыльной бурей, сообщает РГП "Казгидромет".
На востоке области Абай, на востоке Павлодарской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, востоке Мангистауской, в центре Актюбинской, на северо-западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской областях, в области Улытау, на западе, юге, востоке Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Сильная жара 35 градусов также ожидается сегодня днем в Алматинской области, областях Жетысу и Абай.
Напомним, 19 июня ураган накрыл Павлодарскую область. Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи. Сильный ветер повредил детские площадки, автобусные остановки, повалил деревья, которые повредили автомобили, а также травмировали людей. В городе Аксу женщина погибла из-за ветки, проткнувшей лобовое стекло автомобиля.
В ряде городов и районов области объявили режим ЧС.
20.06.2025, 16:14 217311
Еще 144 казахстанца эвакуированы на родину из Израиля и Ирана
Фото: МИД РК
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Еще 144 гражданина Казахстана эвакуированы из Ирана и Израиля на родину, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
МИД РК в рамках координированных эвакуационных мероприятий вывезло из Израиля 66 соотечественников (через территорию Египта), из Ирана - 78 граждан (через Армению - 73, Азербайджан - 2, Туркменистан - 3).
Казахстанские дипломаты в Иране и Израиле продолжают работу по обеспечению необходимой консульско-правовой помощи своим гражданам, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в условиях стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке Республика Казахстан оперативно организовала эвакуацию 109 своих граждан с территории Ирана.
В связи с высокой угрозой дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке МИД РК призвал граждан Казахстана, находящихся в Иране и Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, неукоснительно следовать всем мерам безопасности, предпринимаемым властями, а также оставаться на связи с дипломатическими учреждениями РК.
Линии экстренной связи с МИД и дипломатическими учреждениями РК доступны по ссылке.
20.06.2025, 08:30 245866
Дожди ожидаются в Казахстане в пятницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 20 июня на большей территории Казахстана под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами пройдут дожди с грозами. Днем на северо-западе, севере, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, возможен град. По республике ожидается усиление ветра, на севере, юге с пыльной бурей, сообщили синоптики Казгидромета.
Днем в области Жетысу сильная жара 35 градусов. Днем по области Абай сильная жара 35-38 градусов. Днем на юге Восточно-Казахстанской области сильная жара 37 градусов", - отметили в Казгидромете.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: дождь, гроза, +26-28 °C.
В Алматы: дождь, гроза, +28-30 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +33-35 °C.
19.06.2025, 19:34 294506
Масштабные изменения в расписании рейсов ожидаются в аэропорту Астаны
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Астаны планируют временно закрыть взлетно-посадочную полосу и изменить расписание рейсов, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".
В связи с проведением ремонтных работ взлетно-посадочная полоса будет временно закрыта в следующие периоды:
- с 1 по 4 сентября 2025 года,
- с 8 сентября по 31 октября 2025 года.
На сегодняшний день ежедневно с 10.00 до 18.00 по времени Астаны полоса будет недоступна для выполнения взлетов и посадок.
С 5 по 7 сентября полоса будет открыта полностью, рейсы будут выполняться в штатном режиме.
В связи с этим в расписании рейсов ожидаются изменения.
В воздушной гавани подчеркнули, что ремонтные работы проводятся в рамках планового обслуживания аэродромной службы с датчиком повышения безопасности полетов и качества обслуживания пассажиров и пассажиров.
Ранее сообщалось, что компания Terminals Holding (ОАЭ) в течение 25 лет намерена инвестировать более 50 млрд тенге в развитие аэропорта Астаны, специальную экономическую зону и прилегающие территории.
19.06.2025, 16:46 263536
Крупную незаконную постройку сносят в предгорьях Алматы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В предгорьях Алматы сносят четырехэтажное здание на улице Нурмагамбетова, строительство которого признано незаконным, сообщили в акимате мегаполиса.
Иск на снос самовольного строения был подан в 2022 году. В ноябре этого же года Алматинский городской суд удовлетворил исковые требования управления градостроительного контроля, и в департаменте юстиции возбудили исполнительное производство.
С учетом правового статуса объекта в целях предупреждения горожан от сомнительных сделок на рынке первичной недвижимости здание фигурировало в списке нерекомендуемых для покупки недвижимости", - отметили в ведомстве.
Ранее из объектов данного списка были полностью или частично снесены жилые комплексы "Мечта", KHAN, Orda City и другие.
Напомним, в 2023 году жители микрорайона Ерменсай в Алматы выступали против строительства нового жилого комплекса. Они заявляли, что из-за отсутствия дороги на узких улочках уже начались пробки. Также отмечалось, что бывший дачный массив и так перенаселен.
В прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
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