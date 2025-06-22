Короткометражный фильм "Сын" Жанны Бекмамбетовой получил "Золотой кубок" Шанхайского кинофестиваля

Анимационный фильм рассказывает об отце, который в одиночестве воспитывает сына, прикованного к инвалидной коляске

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Шанхай. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Короткометражный анимационный фильм "Сын" Жанны Бекмамбетовой - дочери известного казахстанского режиссера Тимура Бекмамбетова получил "Золотой кубок" Шанхайского кинофестиваля, сообщает - Короткометражный анимационный фильм "Сын" Жанны Бекмамбетовой - дочери известного казахстанского режиссера Тимура Бекмамбетова получил "Золотой кубок" Шанхайского кинофестиваля, сообщает ТАСС





Сын" - совместная работа России и Казахстана. В фильме показана история отца, который в одиночестве воспитывает сына, прикованного к инвалидной коляске. Однажды мальчик увлекается телесюжетом о марсоходе "Оппортьюнити". Похождения робота на колесиках, преодолевающего непростой ландшафт Красной планеты, пробуждают интерес к жизни у ребенка и вместе с тем дают надежду любящему отцу", - пишет источник.





В 2018 году анимационная короткометражка "Чик-Чирик" Бекмамбетовой участвовала в Шанхайском кинофестивале и также получила награду "Золотой кубок". В 2022 году Бекмамбетова сняла анимационную короткометражку "Дневник Андрюши", главный герой которой - мальчик с синдромом Дауна.





Помимо фильма "Сын", за звание лучшей анимационной короткометражной ленты в этом году боролись еще четыре работы: "Меня здесь больше нет" Навойки Вежбовской (Польша, Франция), "Маленькая история" Мирьям Плеттинкс (Бельгия), "Новая жизнь" Сюй Цзяо (Китай), а также "Объятия триасового периода" Юлии Туричану (Румыния).





27-й Шанхайский международный кинофестиваль проходит в Китае 13-22 июня. За это время в десятках кинотеатров показаны более 400 фильмов из порядка 70 стран. Всего прошли около 1,5 тыс. показов, включая премьеры и классику кинематографа. В конкурсную программу этого года вошли 49 картин, из них 38 - мировые премьеры.