Костанай. 16 января. Kazakhstan Today - Экипаж универсальных полицейских в составе старших сержантов Армана Мусаева и Армана Жолмагамбетова спасли водителя и 25 пассажиров автобуса, замерзающего на трассе Костанай - Аулиеколь, передает Kazakhstan Today.

В ночь на 3 января автобус китайского производства VAN, направлявшийся из Аулиеколя в Костанай, совершил аварийную остановку вблизи поселка Талапкер. Причиной этому стал сильный мороз и утечка моторного масла, сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Как отметили в полиции, в числе пассажиров автобуса были женщины и дети, которые могли получить переохлаждение. Сломавшийся автобус во время патрулирования заметили сотрудники полиции. Они помогли пассажирам, разместив их малыми группами на попутном автотранспорте.

"В первую очередь местные полицейские посадили в проезжающие автомобили женщин и детей. Последним замерзающий автобус покинул Евгений Ким, водитель автобуса, который дождался прибывшего на подмогу другого водителя. Коллега Евгения привез ему тосол, после чего автобус завелся, а полицейские сопроводили его до Костаная", - рассказали в пресс-службе.

В ДВД также отметили, что в связи с понижением температуры воздуха в регионе руководство батальона дорожно-патрульной полиции уплотнило наряды, обслуживающие загородные трассы.

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