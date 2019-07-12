Костанайская область приступила к ремонту домов в Арыси

Костанай. 11 июля. Kazakhstan Today - Костанайская область приступила к ремонту домов в городе Арыси, сообщает корреспондент Kazakhstan Today.

Работы начаты на 139 объектах, в том числе на пяти - строительство новых домов. На 82 объектах, нуждающихся в капитальном ремонте, идут демонтаж и монтаж кровли. В 50 домах, где достаточно текущего ремонта, - установка пластиковых окон. Работы в 12 домах, требующих капитального ремонта, уже завершены. В очереди на восстановительные работы еще 365 домов. Ход восстановительных работ в нашем секторе лично контролируется акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым. Я ежедневно отчитываюсь перед ним о проделанной работе", - сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата области Берик Танжариков.

Арысь поделен на 17 секторов, за восстановление сектора №16 отвечает Костанайская область.

Как сообщили в акимате Костанайской области, по итогам работы группы экспертов ТОО "Базис К", ТОО "Tech-Inspection", ТОО "ПромГражданЭксперт", ТОО "Курылыста экспертиза" в секторе ответственности выявлен 671 объект, в том числе 659 частных домов, 6 социальных и 6 железнодорожных объектов. На сегодняшний день специальная экспертная группа обследовала 612 домов. 88 домов оказались без дефектов, восемь разрушены полностью. Из 516 домов, подлежащих ремонту, 158 требуют капитального, оставшиеся 358 - текущего ремонта.

На сегодняшний день в работах по восстановлению объектов задействовано порядка 250 человек, 6 единиц техники компаний ТОО "Базис К", ТОО "Актокапитал-77", ТОО "НурСтройСервис", ТОО "Жигита". Планируется увеличить число сотрудников до 500 человек.

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