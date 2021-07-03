Костанайские супермаркеты ограничили продажу картофеля и моркови

КОСТАНАЙ. 2 ИЮЛЯ - Костанайские супермаркеты установили лимит на продажу дешевых картофеля и моркови, чтобы избежать спекуляции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Овощи в магазинах продаются по цене в 3-4 раза ниже рыночной. Так супермаркеты выполняют обязательства по сдерживанию цен на социально-значимые продукты, сообщает телеканал "Хабар 24".

К примеру, килограмм картошки здесь стоит не дороже 70 тенге против 260 на рынке. Морковь отпускают по цене не выше 150 тенге, притом что ее стоимость на базаре 540-550 тенге. Лимит на отпуск корнеплодов, как говорят в отделе предпринимательства Костаная, необходимо установить для того, чтобы не позволить перекупщикам использовать социально-значимые инициативы государства в своих целях".

Бывают такие факты, что большим объемом сразу закупают тот же картофель, морковь и, можно сказать, чуть ли не за углом перепродают по более дорогой цене. Мы рекомендуем, юридически распоряжения акимата города не имеется, ограничивать количество овощной продукции в целях сдерживания дефицита", - говорит руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Илона Тимошенко.





Владельцы супермаркетов говорят, что работают себе в убыток. Например, морковь у оптовиков покупают по 550 тенге, а продают в 4 раза дешевле. Бизнес получил льготные кредиты через социально-предпринимательскую корпорацию «Тобол». Взамен сдерживает цены на определённые продукты.





У нас шестнадцать позиций социального товара. Мы где-то идем в прибыль, где-то в убыток. По анализу за последние шесть месяцев мы были в прибыли пять месяцев, когда картофель был ниже 200 тенге. Сейчас же, наоборот, теряем восемь миллионов тенге в месяц. Но у нас обязанность: один квартал мы держим ту цену, которую установил СПК "Тобол", - говорит администратор супермаркета Ботагоз Кошембаева.

Сейчас в стабилизационном фонде региона имеются запасы по двенадцати наименованиям продуктов питания на сумму более 300 миллионов тенге, сообщили в акимате Костанайской области. Урегулировать цены на морковь и картофель чиновники обещают в ближайшее время. Для этого на местный рынок ежедневно завозят по 200 тонн овощей с юга страны.





Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Казахстана подорожал картофель . Цены взлетели сразу до 500 тенге за килограмм.

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