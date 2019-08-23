Костанайский областной суд отменил приговор проводникам, обвиняемым в изнасиловании пассажирки

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Костанай. 22 августа. Kazakhstan Today - Костанайский областной суд отменил приговор первой инстанции по делу об изнасиловании в поезде "Тулпар-Тальго" из-за ряда нарушений и вернул дело в прокуратуру, передает Kazakhstan Today.

С апелляционным ходатайством в суд ранее обратились транспортная прокуратура , сторона осужденных Жетеса Умбеталиева и Колканата Курманиязова, а также пострадавшая, сообщает газета "Костанайские новости".

Напомним, 26 июля двум проводникам поезда 97/98 "Нур-Султан - Актобе" вынесли приговор в суде Костаная . Их обвиняли в изнасиловании пассажирки в купе поезда "Тулпар-Тальго" 26 сентября 2018 года. Обвиняемые были приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Между тем прокурор просил для обвиняемых 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Суд проходил в закрытом режиме. Общественница Дина Смаилова - "Не молчи.kz" - на своей странице Facebook рассказала о произошедшем. По ее словам, молодая женщина возвращалась из Нур-Султана в Актобе, купила билеты на "Тулпар-Тальго". Изначально в ее купе сидел пассажир. Но когда женщина поужинала в ресторане и вернулась, в ее купе уже находился одетый в трико и майку проводник. Он сообщил, что отселил соседа и пил пиво. Женщина неоднократно просила проводника уйти, пока не добилась своего, после чего закрыла дверь на ключ и легла спать.

Примерно в 4 часа утра она проснулась, так как на ней лежал мужчина. В нем пассажирка узнала того самого проводника, который открыл дверь своим ключом.

Женщину охватил ужас, началась паническая атака. Она не могла ни дышать, ни двигаться, ни кричать. Она от страха закрыла лицо руками, ожидая ударов в лицо. Проводник закончил и ушел, прикрыв дверь. Потерпевшая от полученного шока лежала не двигаясь. В это время зашел другой проводник, лег на потерпевшую и совершил те же действия. Когда он ушел, потерпевшая набралась сил и хотела закрыться, чтобы больше никто не вошел. Но проводник вернулся, потому что забыл мобильный телефон. От страха снова быть изнасилованной, потерпевшая вступила с ним в борьбу. Он нанес ей несколько ударов и ушел", - сказано на странице Смаиловой.

Дальше женщина вызвала полицию. Это произошло на территории Костанайской области, поэтому расследованием дела занимались местные полицейские. Судебные заседания также проходили в закрытом режиме в Костанае и Актобе.

Изначально проводникам были предъявлены обвинения в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Данная статья предусматривает наказание от 5 до 10 лет. Но судья Сатыбалды Оразбай объяснил, что дело переквалифицировано на часть 1 статьи 120 УК РК (Изнасилование), а это уже от 3 до 5 лет лишения свободы.

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