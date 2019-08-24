Костанайский суд предложил применять кастрацию к насильникам

Костанай. 23 августа. Kazakhstan Today - Костанайский суд после вынесения приговора проводникам поезда, изнасиловавшим девушку, предложил применять кастрацию к насильникам, передает Kazakhstan Today.

Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда вынесла частное постановление после оглашения решения по делу об изнасиловании в "Тулпар-Тальго" . В постановлении отмечается, что приговор суда по данному уголовному делу вызвал в обществе возмущение и протест. По таким преступлениям общественность требует строже наказывать виновных. Но решение этого вопроса невозможно без изменения Уголовного кодекса, пишет "Алау"

Санкции статей 120, 121, 122 и 123 Уголовного кодекса относят преступления против половой неприкосновенности к категории средней тяжести. Что это дает преступнику? Во-первых, избежать сурового наказания. Насильнику максимально суд может назначить только 5 лет, но не более. Если в деле отсутствуют отягчающие обстоятельства и есть смягчающие, то суд по статье 55 УК вынужден назначить наказание и того меньше - не более 2,5 лет лишения свободы. Во-вторых, избежать наказания через примирение с потерпевшей по статье 68 УК. В-третьих, выйти из мест лишения свободы условно-досрочно после отбытия одной трети срока наказания по статье 72 УК. В-четвертых, заменить неотбытую часть наказания на штраф или еще более мягким видом после отбытия одной четвертой части лишения свободы. В-пятых, "получить" неоправданно мягкое наказание. Статья 55 УК запрещает судам назначать лишение свободы, если преступник возместил материальный и моральный вред потерпевшему. Виновному "грозит" отбывание наказания в учреждении лишь средней безопасности, так как УК не дает право суду определить ему более строгий режим", - отмечает судебная коллегия.

Судьи отмечают: "легкое" наказание порождает возмущение в обществе, критику в СМИ. Граждане недовольны решениями судов, а "связанные" нормами закона судьи не могут наказать преступника строже. Если судья пойдет на поводу у общественного мнения, то принятый им судебный акт будет незаконный и вышестоящий суд обязан будет по закону его отменить.

Чтобы перенести эти преступления в категорию тяжких, Костанайская областная апелляционная коллегия предлагает инициировать следующие поправки в Уголовный кодекс:

1) ужесточить наказание по части первой статей 120, 121 и 122 с 5 до 7 лет лишения свободы;

2) исключить применение статьи 55. Это освобождает суд от обязанности "снизить срок наказания" наполовину при назначении лишения свободы;

3) совершившим половые преступления предусмотреть обязательное назначение химической кастрации, внеся изменения в статьи 91 и 93;

4) ужесточить часть вторую статьи 123 УК, введя дополнительный квалифицирующий признак - "с использованием служебной зависимости потерпевшей".

Отмечается, что в случае перевода таких преступлений из средней категории в тяжкие, совершившие преступления люди лишатся некоторых послаблений, предусмотренных в Уголовном кодексе.

Судебная коллегия также считает необходимым обратить внимание Межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре по мониторингу и обобщению практики применения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РК на указанные выше обстоятельства. На основании изложенного и, руководствуясь частями первой, третьей и четвертой статьи 405 УПК РК, коллегия постановила: "Предложить Межведомственной рабочей группе при Генеральной прокуратуре по мониторингу и обобщению практики применения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов инициировать внесение вышеназванных изменений в закон в установленном порядке".

Напомним, что с 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение химической кастрации к педофилам . Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы.

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