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Костанайскому школьнику, спасшему четверых детей, подарили автомобиль

28.12.2021, 17:27 31466
Костанайскому школьнику, спасшему четверых детей, подарили автомобиль
Фото: instagram/arkhimed_mukhambetov
АТЫРАУ. 28 ДЕКАБРЯ - Олегу Пирогу из Костаная, который вынес четверых детей из пожара, подарили автомобиль, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня на площадке ТОО "СарыаркаАвтоПром" группа компаний "Allur" поддержав обращение главы государства вручили Олегу Пирогу ключи от автомобиля Chevrolet Nexia отечественного производства", - сообщил на своей странице в instagram аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

 
Также Олег был награжден медалью "Ортте корсеткен кайсарлыгы ушін" от Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, а мама мальчика награждена благодарственным письмом МЧС. Школьнику вручили благодарственное письмо от президента страны Касым-Жомарта Токаева.
 

В таком юном возрасте ты совершил настоящий подвиг, смело и без раздумий пришел на помощь попавшим в беду детям, предотвратил большую трагедию", - написал глава государства.

 
Напомним, что 25 декабря в Костанае, в дачном доме на территории дачного общества "Садовод", произошел пожар. Мальчик, не дожидаясь приезда пожарных, через окно проник внутрь задымленного помещения и, рискуя собственной жизнью, поочередно вынес на улицу четырех детей.
 

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новости по теме

Разработчики QazVac направили госпремию на благотворительность

29.12.2021, 20:52 341
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Разработчики казахстанского препарата от коронавируса QazVac направили полученную госпремию имени аль-Фараби на благотворительность, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Государственная премия в области науки и техники за 2021 год была присуждена ученым Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Размер вознаграждения 18 миллионов 600 тысяч тенге. Однако коллектив НИИ решил распорядиться деньгами не в собственных целях, а направить на благотворительность. На полученные средства приобретены дома для жителей села Отар, нуждающихся в жилье, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 

Мы хотим, чтобы граждане начали верить, что творить добро возможно без какой-либо личной выгоды, за исключением ощущения высокого гражданского долга и взаимопомощи", - сообщили разработчики казахстанской вакцины QazVac.

 
Сегодня, ключи от домов в присутствии общественных деятелей, старейшин и руководства Кордайского района были вручены многодетной семье и семье инвалидов.
 
12 ноября министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга рассказал, когда казахстанскую вакцину от КВИ признает ВОЗ.
 

Защититься от Омикрона с помощью вакцинации призывает ДСЭК Алматы

29.12.2021, 19:35 4891
АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ- Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов сегодня в ходе брифинга призвал жителей мегаполиса прийти в пункты вакцинации, которые продолжают свою работу, и сделать прививки от коронавируса, которые смогут защитить организм в случае прихода омикрона и уже циркулирующего дельта-штамма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, пока в Алматы эпидситуация стабильная, за последние сутки зарегистрировано 52 случая, но все могут изменить предстоящие новогодние праздники, сообщает Региональная служба коммуникаций в своем паблике в Instagram.
 
Байгабулов прогнозирует, что в эти дни увеличится количество контактов между людьми, возрастают риски распространения коронавируса. В ведомстве обеспокоены возможным приходом нового штамма омикрон, который распространяется в разы быстрее, чем другие варианты КВИ.
 

Очень важно для полной защиты пройти ревакцинацию, пока это сделали 61 070 жителей Алматы, из них в возрасте 40-49 лет - 25,6%, 30-39 лет - 23%, 20-29 лет - 20%", - сообщил он.

 
Как сообщалось ранее, в Алматы количество зарегистрированных случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями с начала сентября по настоящее время выросло более чем в три раза по сравнении с прошлым годом.
 

45 семей получили ключи от квартир в одном из районов Акмолинской области

29.12.2021, 18:47 8416
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 29 ДЕКАБРЯ - В год 30-летия Независимости страны и в преддверии Нового года в районном центре Сандыктауского района - селе Балкашино 45 семей получили ключи от квартир, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В числе обладателей нового жилья - дети-сироты, многодетные семьи, представители социально уязвимых слоев населения, ветераны труда, сообщает управление внутренней политики региона.
 
Новый 45-квартирный дом построен по государственной программе жилищно-коммунального строительства "Нурлы жер". 
 
Ключи от благоустроенных квартир и памятные подарки новоселам вручил аким района Ербол Жусупбеков. Тепло поздравляя жителей нового дома, руководитель региона подчеркнул, что наличие собственного комфортного жилья является главным показателем повышения качества жизни казахстанцев. 
 

Жилищный вопрос - один из самых важных для населения. Поэтому одним из ключевых направлений политики нашего государства является обеспечение каждой казахстанской семьи собственным жильем. Отрадно, что в год 30-летнего юбилея Независимости страны мы активно реализуем эти задачи", - отметил аким района. 

 
В этом году в Сандыктауском районе по плану в эксплуатацию введено более 5 тысяч квадратных метров жилья. 
 
К слову, за годы Независимости в Акмолинской области построено 7 миллионов квадратных метров жилья, более 62 тысяч акмолинцев решили квартирный вопрос.
 

В акимате Алматы рассказали, почему сэкономили на праздничном оформлении города

29.12.2021, 18:34 9146
В акимате Алматы рассказали, почему сэкономили на праздничном оформлении города
АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ - В связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией по КВИ произошло секвестрование бюджета, в связи с чем уже второй год подряд в Алматы сокращены расходы на праздничное оформление города, а также проведение культурно-массовых мероприятий, сообщили в управлении культуры Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все ресурсы были брошены на стабилизацию последствий борьбы с пандемией. В связи с этим, оформление мегаполиса к Новогодним праздникам проведено в сокращенном варианте", - сообщили в управлении.

 
Как сообщили в городском акимате, традиционно, главная елка города установлена на площади "Астана", возле КБТУ. Остальные инсталляции установлены по 8 районам города - на центральных улицах, возле районных акиматов, на пешеходных зонах. Таким образом, были украшены следующие адреса - Парк Первого Президента, площадка перед Дворцом Республики, площадка перед цирком, пешеходная зона по улице Панфилова и по улице Сауранбаева, Алматы Арена, ТЮЗ имени Н. Сац, Дворец Спорта, Халык Арена, Медео, улицы Майлина, Аль-Фараби акиматами и другим.
 
Также во всех районах города были установлены ёлки, МАФы и фотозоны. Также использованы малые архитектурные формы прошлого года.
 

В 2021 году тендер на оформление к празднованию Нового года - 2022 по городу Алматы выиграла компания "Clover Media Group" на 224 млн тенге. Сумма включает не только изготовление и монтаж-демонтаж уличного новогоднего украшения, но и все налоги, предусмотренные законодательством РК, в том числе НДС - более 24 млн тенге", - отметили в управлении культуры.

 
Как уточняется, в рамках договора были установлены елки, малые архитектурные формы, фотозоны. Всего изготовлено и установлено на улицах города более 100 объектов. 
 
Кроме того, была проведена совместная работа с представителями малого и среднего бизнеса по украшению прилегающей к объекту собственника территории.
 
Как сообщалось ранее, в столице главный государственный санитарный врач Сархат Бейсенова обратилась к жителям города и призвала в праздничные дни воздержаться от посещения мест массового скопления людей и соблюдать карантинные меры, чтобы стабилизировать эпидситуацию.
 
Также напомним, что в Нур-Султане и Алматы отказались от новогодних фейерверков.
 

Журналистка подала заявление в полицию на Тлеухана

29.12.2021, 18:07 12336
Журналистка подала заявление в полицию на Тлеухана
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Корреспондентка Vesti.kg в Казахстане Айнур Коскина подала заявление в полицию на экс-мажилисмена Бекболата Тлеухана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно заявлению, экс-депутат ударил журналистку по голове и сломал штатив от мобильного телефона.
 
Напомним, что сегодня в ходе пленарного заседания мажилиса, стало известно, что депутат Бекболат Тлеухан добровольно сложил свои полномочия
 

Я ухожу, потому что мне предложили стать вице-президентом Всемирной конфедерации этноспорта", - рассказал он журналистам.

 
Между тем корреспондент Vesti.kg в Казахстане Айнур Коскина поинтересовалась у экс-парламентария, как он относится к обсуждаемому в обществе вопросу многоженства.
 
Как сообщает Vesti.kg, Тлеухан сначала поерничал: "Вы хотите за кого-то выйти замуж?". Но затем заявил:
 

У меня много жён. Никогда не скрывал, что я - многоженец. Я - в полигамном браке. Никогда этого не скрывал".

 
На вопрос о том, как к этому относятся его однопартийцы из "Нур Отана", экс-мажилисмен несдержанно ответил:
 

Откуда я знаю? Вы как относитесь? По вашему виду, вы сильно против этого. Это моя судьба и до этого нет вашего дела".

 
Направляясь к лифту, Тлеухан продолжал выбрасывать оскорбительные фразы в адрес журналиста: "Если тебя никто не берет замуж, я в чем виноват? Какое тебе дело до моей жены?".
 
Когда журналистка зашла в лифт с экс-депутатом, его помощница Нурзинат Бояркулова безуспешно попыталась вытолкать представительницу СМИ. А когда лифт закрылся, Тлеухан ударил Айнур Коскину по голове и сломал штатив от мобильного телефона.
 
Заявление Айнур Коскиной по статье УК РК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста зарегистрировали в управлении полиции Есильского района, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает informburo.kz.
 

29 декабря текущего года на канал 102 поступило сообщение от журналиста Айнур Коскиной о том, что в 10.15 в здании парламента экс-депутат Бекболат Тлеухан воспрепятствовал её профессиональной деятельности, умышленно повредил штатив и нанёс лёгкие телесные повреждения. Заявление зарегистрировано в управлении полиции района Есиль, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка", – сообщили в полиции.


 
Как сообщалось ранее, Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан по итогам публичного обсуждения и согласования со всеми заинтересованными центральными и местными исполнительным органами принят "Регламент защиты прав журналистов при нарушении их прав", в котором отражены права и обязанности журналистов, государственных органов и действия министерства в случаях нарушения прав журналистов.
 

В Уральске более двух тысяч жителей остались без газа в 30-градусные морозы

29.12.2021, 17:15 13386
В Уральске более двух тысяч жителей остались без газа в 30-градусные морозы
Фото: uralskweek.kz
УРАЛЬСК. 29 ДЕКАБРЯ - В ночь с 28 на 29 декабря более двух тысяч жителей нескольких дачных сообществ Уральска остались без газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает издание "Уральская неделя", по словам жителей дачных массивов "Елочка", "Виктория", "Автодорожное", "Коммунальник", "Сокол", 1-я, 2-я, 3-я дачные, вот уже три зимы подряд в сильные морозы газовики прекращают подачу газа в их дома.
 

Дома у нас совсем остыли, замерзают дети, старики", - жалуются жители.

 
Как отмечает житель садоводческого товарищества "Елочка" Самиголла Бекетов, подача газа начала снижаться 27 декабря. Бекетов и еще несколько его соседей пошли на трассу проверять газовую задвижку в Подстепном.
 

Мы увидели, что нам снизили давление. А сегодня подача газа совсем уже прекратилась. Мы звонили в службу "109", там оператор нам сказала: "От "КазТрансГаз Аймака" поступила команда не принимать заявки от проживающих в садоводческих товариществах на отсутствие газа", - сказал он.

 
По словам жителей дачных массивов, когда они строили свои дома, то все получили согласования от филиала "КазТрансГаз Аймака" на проведение газа и отопления, они подписали все необходимые документы.
 

Мы исправно платим за газ. А теперь они нам заявляют: "Не просите у нас газ. У нас нет для вас газа". А тогда у кого мы должны просить подачу газа? Только в "Елочке" порядка 700 абонентов. А если все садоводческие товарищества взять, куда подача газа практически уже прекращена, то угроза замерзнуть реальная более чем для двух тысяч семей", - возмущается Бекетов.

 
По его словам, руководство филиала АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило им, что проблема в трубе и оборудовании, обеспечивающем подачу газа в жилые массивы в этих садоводческих товариществах. Заместитель директора "КТГА" сказал жителям, что изначально труба в сторону дачных массивов была построена некачественно - не под то давление, которое необходимо для нормального обеспечения газом. Подрядчиком было ТОО "Жайык Курылыс". И каждую зиму они обещают, что летом подрядчик исправит свою работу, проведет ремонт, и с подачей газа все будет нормально. Но работы не проводятся.
 
Сегодня утром несколько десятков жителей пришли в офис филиала АО "КазТрансГаз Аймак". Выслушав представителя руководства филиала газового монополиста, который сказал им, что они ничего сделать не могут. Тогда жители замерзающих жилых массивов направились в акимат города добиваться встречи с акимом Абатом Шыныбековым.
 
Вместе с тем в Уральске третий день держатся сильные морозы.

 
Как сообщалось ранее, кочегары на севере Казахстана вынуждены отапливать жилые дома мусором в ожидании угля.
 

В шести областях объявили штормовое предупреждение

29.12.2021, 17:15 13031
В шести областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 декабря на севере в центре Атырауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. В Атырау 30 декабря ожидаются туман, гололед.
 
30 декабря на севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы до 18 метров в секунду 
 
30 декабря в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем в центре области до 15-20 метров в секунду . В Кызылорде 30 декабря временами сохраняется туман. Ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 декабря на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юго-западе области порывы до 15-20 метров в секунду. В Уральске 30 декабря ночью и утром ожидается туман.
 
30 декабря на западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, днем в горных районах до 15-20 метров в секунду В Шымкенте ночью и утром 30 декабря ожидается туман. В Туркестане ночью и утром 30 декабря ожидается туман.
 
30 декабря на юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе области порывы до 15-20 метров в секунду.
 

Водитель погиб в результате лобового столкновения двух авто в Костанайской области

29.12.2021, 16:31 15146
Водитель погиб в результате лобового столкновения двух авто в Костанайской области
КОСТАНАЙ. 29 ДЕКАБРЯ - В Костанайской области, на автодороге Костанай - Тобыл, 37-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, следуя с Большого моста из Костаная в сторону города Тобыла, не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции, ДТП случилось  около семи вечера 27 декабря,, пишет "Алау".
 

Он выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной Opel Astra под управлением 28-летнего жителя Костаная. Оба транспортных средства зарегистрированы на территории РФ. В результате ДТП водитель ВАЗ-2110 госпитализирован в Костанайскую областную больницу, где в последующем скончался. Также в больницу была госпитализирована пассажир ВАЗа. Водитель Opel Astra обратился в Костанайскую городскую больницу", - сообщили в пресс-службе.

 
По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК.
 
Как сообщалось ранее, ДТП с участие двух автобусов произошло в Алматы.
 
Также напомним, что три человека погибли при столкновении автобуса и автомобиля в Алматинской области.
 

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