Костанайскому школьнику, спасшему четверых детей, подарили автомобиль

Фото: instagram/arkhimed_mukhambetov
Сегодня на площадке ТОО "СарыаркаАвтоПром" группа компаний "Allur" поддержав обращение главы государства вручили Олегу Пирогу ключи от автомобиля Chevrolet Nexia отечественного производства", - сообщил на своей странице в instagram аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.
Также Олег был награжден медалью "Ортте корсеткен кайсарлыгы ушін" от Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, а мама мальчика награждена благодарственным письмом МЧС. Школьнику вручили благодарственное письмо от президента страны Касым-Жомарта Токаева.
В таком юном возрасте ты совершил настоящий подвиг, смело и без раздумий пришел на помощь попавшим в беду детям, предотвратил большую трагедию", - написал глава государства.
Напомним, что 25 декабря в Костанае, в дачном доме на территории дачного общества "Садовод", произошел пожар. Мальчик, не дожидаясь приезда пожарных, через окно проник внутрь задымленного помещения и, рискуя собственной жизнью, поочередно вынес на улицу четырех детей.