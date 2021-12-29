Костанайскому школьнику, спасшему четверых детей, подарили автомобиль

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УРАЛЬСК. 29 ДЕКАБРЯ - В ночь с 28 на 29 декабря более двух тысяч жителей нескольких дачных сообществ Уральска остались без газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает издание "Уральская неделя" , по словам жителей дачных массивов "Елочка", "Виктория", "Автодорожное", "Коммунальник", "Сокол", 1-я, 2-я, 3-я дачные, вот уже три зимы подряд в сильные морозы газовики прекращают подачу газа в их дома.

Дома у нас совсем остыли, замерзают дети, старики", - жалуются жители.

Как отмечает житель садоводческого товарищества "Елочка" Самиголла Бекетов, подача газа начала снижаться 27 декабря. Бекетов и еще несколько его соседей пошли на трассу проверять газовую задвижку в Подстепном.

Мы увидели, что нам снизили давление. А сегодня подача газа совсем уже прекратилась. Мы звонили в службу "109", там оператор нам сказала: "От "КазТрансГаз Аймака" поступила команда не принимать заявки от проживающих в садоводческих товариществах на отсутствие газа", - сказал он.

По словам жителей дачных массивов, когда они строили свои дома, то все получили согласования от филиала "КазТрансГаз Аймака" на проведение газа и отопления, они подписали все необходимые документы.

Мы исправно платим за газ. А теперь они нам заявляют: "Не просите у нас газ. У нас нет для вас газа". А тогда у кого мы должны просить подачу газа? Только в "Елочке" порядка 700 абонентов. А если все садоводческие товарищества взять, куда подача газа практически уже прекращена, то угроза замерзнуть реальная более чем для двух тысяч семей", - возмущается Бекетов.

По его словам, руководство филиала АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило им, что проблема в трубе и оборудовании, обеспечивающем подачу газа в жилые массивы в этих садоводческих товариществах. Заместитель директора "КТГА" сказал жителям, что изначально труба в сторону дачных массивов была построена некачественно - не под то давление, которое необходимо для нормального обеспечения газом. Подрядчиком было ТОО "Жайык Курылыс". И каждую зиму они обещают, что летом подрядчик исправит свою работу, проведет ремонт, и с подачей газа все будет нормально. Но работы не проводятся.

Сегодня утром несколько десятков жителей пришли в офис филиала АО "КазТрансГаз Аймак". Выслушав представителя руководства филиала газового монополиста, который сказал им, что они ничего сделать не могут. Тогда жители замерзающих жилых массивов направились в акимат города добиваться встречи с акимом Абатом Шыныбековым.

Вместе с тем в Уральске третий день держатся сильные морозы.



