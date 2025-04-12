11.04.2025, 14:26 44201
Котлован рядом с частным домом: застройщик ответил на жалобы жителей села Бесагаш
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Конаев. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Застройщик Hayat Construction Group ответил на жалобы жителей села Бесагаш на действия строительной компании, передает корреспондент агентства.
Застройщик Hayat Construction Group осуществляет строительство в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и утвержденной проектной документацией. Для данного объекта получены все необходимые разрешительные документы, в том числе архитектурно-планировочное задание, соответствующее всем градостроительным нормам. Согласно утвержденному проекту, соблюдены все предусмотренные нормативными актами минимальные расстояния между зданиями, что подтверждено экспертизой проектной документации. Информация о допущенных нарушениях не соответствует действительности", - заявили в компании журналисту Kazakhstan Today.
Также в Hayat Construction Group заверили, что понимают, что процесс строительства может вызывать неудобства у жителей близлежащих домов.
Приносим свои извинения за временное неудобства. Мы всегда готовы к открытому диалогу. В частности, с владельцем соседнего дома мы вели переговоры о возможном выкупе недвижимости, предложив ему сумму, соответствующую рыночной стоимости, а также дополнительные условия в его интересах. Однако на данный момент соглашение не достигнуто, поскольку ожидания собственника превышают рыночную стоимость в несколько раз", - утверждает застройщик.
Напомним, в редакцию Kazakhstan Today поступило письмо от жителей поселка Бесагаш, расположенного в Талгарском районе Алматинской области. Они возмущены действиями компании Hayat Construction Group, которая строит жилой комплекс в непосредственной близости от домов местных жителей. Об этом рассказал один из сельчан, рядом с домом которого уже выкопали котлован для будущего ЖК.
новости по теме
12.04.2025, 10:22 1101
В Астане в сентябре начнут тестовую эксплуатацию LRT
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О ходе реализации одного из ключевых транспортных проектов столицы по строительству LRT премьер-министру доложили на площадке станции 112, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
По итогам 2024 года завершено строительство эстакады, вантового моста и железобетонных конструкций всех станций. Для обеспечения потребностей проекта в Астане запущено производство шпал. На сегодняшний день изготовлено уже более 35 тыс. шпал, всего для проекта необходимо 87,6 тыс. единиц.
В настоящее время на объекте ведется укладка рельсов - работы завершены на участке протяженностью 2 км, а также оптоволокна. В текущем году для работ мобилизовано порядка 2 тыс. человек, в летний период на объекте будет задействовано около 5 тыс. специалистов.
Председатель правления ТОО CTS Асылбек Дуйсебаев сообщил, что в сентябре планируется начать тестовую эксплуатацию LRT, что подразумевает обкатку поездов без пассажиров. Проект легкорельсового транспорта в Астане реализуется согласно передовому стандарту GoA4, что предполагает тестовый период продолжительностью порядка 6 месяцев.
Здесь же премьер-министру презентован проект благоустройства территории вдоль LRT. От аэропорта до улицы Рыскулова планируется высадить крупномерные деревья и многолетние кустарники, установить системы автоматического полива. Зона вдоль проспекта Кабанбай батыра до улицы Сыганак отведена под организацию общественных пространств - установку детских и спортивных площадок, обустройство пешеходных маршрутов. Далее до железнодорожного вокзала-2, в зоне наиболее интенсивного пассажиропотока, будут предусмотрены парковочные пространства, оборудованы велодорожки, созданы зеленые насаждения.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Таньшане начата сборка 19 вагонов для LRT, заказ выполняет завод-изготовитель CRRC Tangshan Co., Ltd.
12.04.2025, 09:16 3996
64 года назад человек впервые совершил полет в космос
Фото: Ревизор.ru
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 12 апреля 1961 года стал поворотной точкой в истории человечества - именно в этот день на околоземную орбиту впервые был выведен космический корабль с человеком на борту. Это событие положило начало новой эре и стало основанием для ежегодного празднования.
По инициативе президиума Верховного Совета СССР, 9 апреля 1962 года официально был учрежден День космонавтики - в честь первого успешного полета человека в космос. С тех пор 12 апреля отмечается как памятная дата, посвященная великому достижению науки и техники.
Желание покорить космос волновало умы изобретателей и ученых многие десятилетия. И 12 апреля 1961 года мечта стала реальностью: космический корабль "Восток" с человеком на борту отправился в космос. Этим человеком был Юрий Гагарин - первый человек, побывавший в космосе. Он мгновенно превратился в национального героя и символ научного прогресса XX века. Руководили историческим запуском такие выдающиеся инженеры, как Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов. Ракета стартовала успешно, и после отделения последних ступеней корабль "Восток" начал свободное движение вокруг Земли.
Полный оборот вокруг планеты занял всего 108 минут. Приземление состоялось в запланированном месте близ деревни Смеловка в Саратовской области.
7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось Международным днем полета человека в космос.
11.04.2025, 20:19 29666
Президент отреагировал на письмо родителей юных хоккеистов
Вопросы решаются за счет оптимизации расходов бюджета
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на обращение родителей воспитанников детско-юношеской команды хоккейного клуба "Барыс". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
В письме родители выразили сильную обеспокоенность за будущее развитие детского хоккея в Казахстане, связали это напрямую с местами и организационными проблемами, вызванными бездействием со стороны руководства клуба, и надеялись на личное вмешательство президента в этот вопрос.
В соответствии с поручением главы государства приняты меры по обеспечению участия воспитанников ДЮСШ хоккейного клуба "Барыс" в первенстве России в сезоне 2025/26 года. Все вопросы, поднимаемые в письменной форме, в том числе по правилам клуба перед отечественными и иностранными игроками, тренерским составом, а также другими организациями, решаются за счет оптимизации расходов бюджета", - сообщил Руслан Желдибай.
Он добавил, что в отношении представителей лиц, действия которых побудили соблюдать финансовое состояние клуба, были приняты соответствующие меры взыскания.
11.04.2025, 15:51 39471
Фейковые инвестиции: как вычислить мошенников
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Объявления из серии "Вложи 1000 тенге сейчас и получи 50 000 тенге уже завтра" - не редкость. Большинство из нас знают, что верить этому нельзя, и смело пролистывают рекламу такого рода. Но что, если "инвестировать" предлагает известный блогер, банк или нацкомпания? Как понять, заслуживает такая реклама доверия или нет, рассказываем в этом материале.
Как работает схема?
Кибер-мошенники размещают в социальных сетях объявление о "новой инвестиционной платформе" или "программе". В объявлении они гарантируют высокий доход за считанные дни даже при минимальных вложениях. Это ловушка: все, что "инвестируют" пользователи, пойдет напрямую в карманы преступников.
Никто не будет вкладывать крупную сумму с первого раза. Разве мошенникам выгодно получать копейки?
На самом деле мошенники охотятся за большими деньгами. Они втираются в доверие к своим жертвам, убеждая их вкладывать маленькие суммы, и даже несколько раз возвращают деньги "с процентами". Когда человек окончательно поверит в то, что схема рабочая, он обязательно решит вложиться по-крупному. Вот тогда-то мошенники и получат желаемое.
Объявление выглядит очень заманчиво. Как понять, что это мошенники?
Вот основные "красные флаги":
● Объявление размещено в анонимном, неофициальном или постороннем аккаунте в социальной сети и помечено как реклама.
● "Инвест-платформа", якобы запущенная известным банком или корпорацией, почему-то расположена на стороннем ресурсе, и никак не связана с официальным сайтом или мобильным приложением организации.
● Вкладчикам обещают большую прибыль. Реальным инвестиционным фондам это делать запрещено. Об этом говорится в седьмой главе Закона "Об инвестиционных и венчурных фондах".
● Вкладчиков торопят с решением. В объявлении есть формулировки вроде "первые 100 вкладчиков получат бонус" или указаны ограничения по времени работы "инвестплатформы".
● Ссылку на скачивание "инвест-платформы" присылают в мессенджеры и при переходе по ней вы попадаете на посторонний сайт, а не в официальный магазин приложений, такой как AppStore или GooglePlay. Это значит, что "платформа", которую вас просят установить, может быть шпионской программой: отслеживать и передавать ваши логины и пароли третьим лицам.
Инвест программу рекламирует на видео знаменитость. Значит, это не мошенники?
Видео с участием звезд, политиков и бизнесменов ничего не гарантируют. С помощью искусственного интеллекта мошенники создают реалистичное изображение знаменитостей. А сами знаменитости часто даже не подозревают об этом.
Если в рекламе упоминается крупный банк или нацкомпания, значит, можно смело инвестировать?
Нет. С помощью графических редакторов мошенники могут добавить любой логотип или название на рекламное объявление.
А можно как-то проверить объявление, чтобы знать наверняка?
Конечно, да. Сделать это просто:
● Если это видео со знаменитостью, то проверить можно с помощью онлайн-сервиса deepfakedetector.ai или аналогичных. Они определят, был ли ролик создан нейросетью.
● Еще один способ проверки - это простой поиск в Сети. Просто наберите в поисковой строке браузера имя знаменитости на видео в сочетании со словами "реклама", "инвестиции" и "мошенники" и просмотрите результаты. Если объявление создано мошенниками, то об этом наверняка уже предупреждают в Интернете.
● Если в рекламе используют логотипы крупных банков, госкорпораций или известных компаний, то просто зайдите на официальный сайт или в официальное мобильное приложение упомянутой организации. Если предложение инвестировать настоящее, то на официальном сайте точно будет подробная информация о том, как именно и на каких условиях можно вложить свои средства. Если же объявление создали мошенники, то на официальном сайте таких предложений нет, зато, возможно, есть предупреждение о таком мошенничестве.
А у реальных инвестпрограмм есть какие-то отличительные признаки?
Да. Все брокеры должны быть включены в перечень профессиональных участников рынка ценных бумаг РК. Проверить его можно на сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Если названия инвестиционной платформы нет в этом списке, значит, доверять ей деньги нельзя.
Выходит, что отличить реальных брокеров от мошенников не так уж сложно. Главное, сохранять бдительность и не верить обещаниям легкого заработка в интернете.
В рамках кампании "Kaspi.kz против мошенников" вышел очередной ролик - про схему обмана на фейковых инвестициях. Посмотрите, как действуют мошенники.
Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном Youtube-канале Kaspi.kz.
11.04.2025, 09:21 54716
На автодорогах в двух регионах Казахстана ограничили движение автотранспорта
На дорогах ведутся ремонтные работы после паводков
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 11 апреля 2025 года в 08.30 в связи с проведением восстановительных работ по устранению дефектов, образовавшихся в паводковый период, введено ограничение движения для грузового автотранспорта на автодорогах в Северо-Казахстанской и Костанайской областях, сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖола".
В Северо-Казахстанской области движение ограничено на 729-768-м км автодороги Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай - граница РФ (граница Костанайской области - село Токсан би).
В Костанайской области - на 686-729-м км автодороги Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай - граница РФ (село Сарыколь - граница Северо-Казахстанской области).
Альтернативные маршруты: автодороги KZ15-08 Тимирязево - Сарыколь граница области, KZ15-05 Волошинка - Сергеевка - Тимирязево, KАZ18 Мамлютка - Костанай. Ориентировочное время открытие дороги - 12 апреля 2025 года в 12.00", - уточнили в компании.
10.04.2025, 17:50 78186
Стройкомпания выкопала котлован рядом с частным домом в нарушение всех норм - жители Алматинской области пожаловались на строительство многоэтажки
Фото: от читателей
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Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители поселка Бесагаш Алматинской области пожаловались на действия строительной компании Hayat Construction Group, которая, по их словам, рядом с частным домом начала строительство жилого комплекса с многочисленными нарушениями, передает корреспондент агентства.
В редакцию Kazakhstan Today поступило письмо от жителей поселка Бесагаш, расположенного в Талгарском районе Алматинской области. Они возмущены действиями компании Hayat Construction Group, которая строит жилой комплекс в непосредственной близости от домов местных жителей. Об этом рассказал один из сельчан, рядом с домом которого уже выкопали котлован для будущего ЖК.
Строительная компания Hayat Construction Group продолжает строить многоэтажный дом с нарушениями, считаем, что при строительстве не соблюдаются нормы СНиП РК 2.04-01-2001 и санитарные нормы, и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки. На данный момент строительная компания уже выкопала котлован для строительства многоэтажного дома на расстоянии примерно 10-15 метров от моего дома, при данной застройке не соблюдаются противопожарные расстояния исходя из степени огнестойкости зданий", - утверждает один из местных жителей.
Также, по его словам, частной стройкомпанией в непосредственной близости от домов возведена блочно-модульная котельная, которая, как заявил мужчина, на сегодняшний день функционирует. Он обращает внимание на нарушение правил противопожарной безопасности, которые, по его словам, имеют место в процессе строительства.
При расположении котельной не соблюдаются расстояния, наличие склада дизельного топлива в непосредственной близости от жилых частных домов представляет опасность и угрозу для жизни людей (...) Кроме того, котельная подразумевает "автономную работу" - способность системы или устройства функционировать независимо от внешних источников энергии, по этому случаю также вблизи наших домов установлены цистерны, которые предназначены для заполнения горючим материалом для работы котельной в автономном режиме в случае отключения природного газа ", - добавили местные жители.
Как сообщил сельчанин, с июня 2024 года жители частного сектора неоднократно обращались через портал eotinish в разные инстанции для определения законности и правомерности установки котельной.
Список обращений местных жителей можно посмотреть по ссылке.
Редакция Kazakhstan Today просит считать данную публикацию запросом в официальные уполномоченные органы.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
10.04.2025, 15:22 85326
Главы МИД Казахстана и России возложили цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в Алматы
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Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министры иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и России Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в Алматы, сообщает пресс-служба посольства России в Казахстане.
Мурат Нуртлеу и Сергей Лавров возложили цветы к Вечному огню у Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
Мемориал возведен в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев к 30-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мемориальный комплекс представляет собой триптих.
Горельеф "Клятва" представляет собой изображение молодого красноармейца, который ведет на поводу коней погибших товарищей. Располагается слева по главной оси мемориального комплекса. Перед горельефом под массивными кубами из лабрадорита расположены капсулы с землей городов-героев.
Монумент "Подвиг"- запечатлены образы героев-панфиловцев, грудью защищавших Москву. Горельеф на подиуме, выполненный техникой чеканки по меди, воссоздает представителей 15 советских республик в контуре карты Советского Союза. На подиуме высечены слова политрука панфиловской дивизии: "Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!".
Горельеф "Трубящие славу" представляет собой образы, которые воплощают гимн торжествующей жизни. Располагается справа по главной оси мемориального комплекса. Перед горельефом под массивными кубами из лабрадорита расположены капсулы с землей городов-героев.
10.04.2025, 14:53 85491
В Генпрокуратуре прокомментировали штраф в 12 млн тенге за букет тюльпанов
Фото: Кадр из видео
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в сенате заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев прокомментировал многомиллионный штраф, который грозит жительнице Шымкента за сбор краснокнижных тюльпанов.
Замгенпрокурора не ответил, заплатила ли жительница Шымкента штраф в 12 млн тенге за сбор редких тюльпанов, об этом станет известно позже.
Одно могу сказать: закон есть закон. Если человек нарушает - штраф налагается", - ответил Койгелдиев на вопрос об обоснованности размера штрафа за первое нарушение.
При этом он привел в пример практику наложения штрафов в других странах.
В Сингапуре, если человек покурил и просто выкинул бычок, большой штраф налагается. В Швеции, Швейцарии, Франции, Германии, насколько я знаю, там почти 90% уголовных дел заканчиваются штрафами, плюс уголовная ответственность. Украл человек - его сажают на 6-7 лет, плюс штраф. Причем он довольно солидный. У нас в Казахстане такого нет, сами знаете", - добавил замгенпрокурора.
Напомним, в Туркестанской области полицейские установили жительницу Шымкента, сорвавшую тюльпаны, занесенные в Красную книгу, на поле в сельском округе Уялыжар. Нарушительнице грозит штраф в размере до 3000 МРП, ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?