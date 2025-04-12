Котлован рядом с частным домом: застройщик ответил на жалобы жителей села Бесагаш

Фото: Kaspi.kz

Рассказать друзьям

Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Объявления из серии "Вложи 1000 тенге сейчас и получи 50 000 тенге уже завтра" - не редкость. Большинство из нас знают, что верить этому нельзя, и смело пролистывают рекламу такого рода. Но что, если "инвестировать" предлагает известный блогер, банк или нацкомпания? Как понять, заслуживает такая реклама доверия или нет, рассказываем в этом материале.





Как работает схема?





Кибер-мошенники размещают в социальных сетях объявление о "новой инвестиционной платформе" или "программе". В объявлении они гарантируют высокий доход за считанные дни даже при минимальных вложениях. Это ловушка: все, что "инвестируют" пользователи, пойдет напрямую в карманы преступников.





Никто не будет вкладывать крупную сумму с первого раза. Разве мошенникам выгодно получать копейки?





На самом деле мошенники охотятся за большими деньгами. Они втираются в доверие к своим жертвам, убеждая их вкладывать маленькие суммы, и даже несколько раз возвращают деньги "с процентами". Когда человек окончательно поверит в то, что схема рабочая, он обязательно решит вложиться по-крупному. Вот тогда-то мошенники и получат желаемое.





Объявление выглядит очень заманчиво. Как понять, что это мошенники?





Вот основные "красные флаги":





● Объявление размещено в анонимном, неофициальном или постороннем аккаунте в социальной сети и помечено как реклама.





● "Инвест-платформа", якобы запущенная известным банком или корпорацией, почему-то расположена на стороннем ресурсе, и никак не связана с официальным сайтом или мобильным приложением организации.





● Вкладчикам обещают большую прибыль. Реальным инвестиционным фондам это делать запрещено. Об этом говорится в седьмой главе Закона "Об инвестиционных и венчурных фондах".





● Вкладчиков торопят с решением. В объявлении есть формулировки вроде "первые 100 вкладчиков получат бонус" или указаны ограничения по времени работы "инвестплатформы".





● Ссылку на скачивание "инвест-платформы" присылают в мессенджеры и при переходе по ней вы попадаете на посторонний сайт, а не в официальный магазин приложений, такой как AppStore или GooglePlay. Это значит, что "платформа", которую вас просят установить, может быть шпионской программой: отслеживать и передавать ваши логины и пароли третьим лицам.





Инвест программу рекламирует на видео знаменитость. Значит, это не мошенники?





Видео с участием звезд, политиков и бизнесменов ничего не гарантируют. С помощью искусственного интеллекта мошенники создают реалистичное изображение знаменитостей. А сами знаменитости часто даже не подозревают об этом.





Если в рекламе упоминается крупный банк или нацкомпания, значит, можно смело инвестировать?





Нет. С помощью графических редакторов мошенники могут добавить любой логотип или название на рекламное объявление.





А можно как-то проверить объявление, чтобы знать наверняка?





Конечно, да. Сделать это просто:





● Если это видео со знаменитостью, то проверить можно с помощью онлайн-сервиса deepfakedetector.ai или аналогичных. Они определят, был ли ролик создан нейросетью.





● Еще один способ проверки - это простой поиск в Сети. Просто наберите в поисковой строке браузера имя знаменитости на видео в сочетании со словами "реклама", "инвестиции" и "мошенники" и просмотрите результаты. Если объявление создано мошенниками, то об этом наверняка уже предупреждают в Интернете.





● Если в рекламе используют логотипы крупных банков, госкорпораций или известных компаний, то просто зайдите на официальный сайт или в официальное мобильное приложение упомянутой организации. Если предложение инвестировать настоящее, то на официальном сайте точно будет подробная информация о том, как именно и на каких условиях можно вложить свои средства. Если же объявление создали мошенники, то на официальном сайте таких предложений нет, зато, возможно, есть предупреждение о таком мошенничестве.





А у реальных инвестпрограмм есть какие-то отличительные признаки?





Да. Все брокеры должны быть включены в перечень профессиональных участников рынка ценных бумаг РК. Проверить его можно на сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Если названия инвестиционной платформы нет в этом списке, значит, доверять ей деньги нельзя.





Выходит, что отличить реальных брокеров от мошенников не так уж сложно. Главное, сохранять бдительность и не верить обещаниям легкого заработка в интернете.





В рамках кампании "Kaspi.kz против мошенников" вышел очередной ролик - про схему обмана на фейковых инвестициях. Посмотрите, как действуют мошенники.









Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном Youtube-канале Kaspi.kz.