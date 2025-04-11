Стройкомпания выкопала котлован рядом с частным домом в нарушение всех норм - жители Алматинской области пожаловались на строительство многоэтажки
Фото: от читателей
Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители поселка Бесагаш Алматинской области пожаловались на действия строительной компании Hayat Construction Group, которая, по их словам, рядом с частным домом начала строительство жилого комплекса с многочисленными нарушениями, передает корреспондент агентства.
В редакцию Kazakhstan Today поступило письмо от жителей поселка Бесагаш, расположенного в Талгарском районе Алматинской области. Они возмущены действиями компании Hayat Construction Group, которая строит жилой комплекс в непосредственной близости от домов местных жителей. Об этом рассказал один из сельчан, рядом с домом которого уже выкопали котлован для будущего ЖК.
Строительная компания Hayat Construction Group продолжает строить многоэтажный дом с нарушениями, считаем, что при строительстве не соблюдаются нормы СНиП РК 2.04-01-2001 и санитарные нормы, и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки. На данный момент строительная компания уже выкопала котлован для строительства многоэтажного дома на расстоянии примерно 10-15 метров от моего дома, при данной застройке не соблюдаются противопожарные расстояния исходя из степени огнестойкости зданий", - утверждает один из местных жителей.
Также, по его словам, частной стройкомпанией в непосредственной близости от домов возведена блочно-модульная котельная, которая, как заявил мужчина, на сегодняшний день функционирует. Он обращает внимание на нарушение правил противопожарной безопасности, которые, по его словам, имеют место в процессе строительства.
При расположении котельной не соблюдаются расстояния, наличие склада дизельного топлива в непосредственной близости от жилых частных домов представляет опасность и угрозу для жизни людей (...) Кроме того, котельная подразумевает "автономную работу" - способность системы или устройства функционировать независимо от внешних источников энергии, по этому случаю также вблизи наших домов установлены цистерны, которые предназначены для заполнения горючим материалом для работы котельной в автономном режиме в случае отключения природного газа ", - добавили местные жители.
Как сообщил сельчанин, с июня 2024 года жители частного сектора неоднократно обращались через портал eotinish в разные инстанции для определения законности и правомерности установки котельной.
Список обращений местных жителей можно посмотреть по ссылке.
Редакция Kazakhstan Today просит считать данную публикацию запросом в официальные уполномоченные органы.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.