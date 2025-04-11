Жители Алматинской области пожаловались на строительство многоэтажки

В редакцию Kazakhstan Today поступило письмо от жителей поселка Бесагаш, расположенного в Талгарском районе Алматинской области. Они возмущены действиями компании Hayat Construction Group, которая строит жилой комплекс в непосредственной близости от домов местных жителей.
Добрый день! Всвязи с тем, что частной строительной компанией "Hayat Construction Group" в непосредственной близости наших домов возведено инженерное сооружение в частности блочно модульная котельная, котор ая на сегодняшний день функционирует, кроме того котельная подразумевает "автономную работу" способность системы или устройства функционировать независимо от внешних источников энергии, поэтому случаю так же в близи наших домов установлены (закопаны под землю) цестерны (примерный объем 3 -4 тонны) которые предназначены для заполнения горючего материала ( диз.топлива ) для работы котельной в автономном режиме в случае отключения природного газа. Начиная с июня 2024 года (когда только началось строительство котельной ) мы жители частного сектора неоднократно обращались письменно в портале eotinish в разные инстанции для определения законности и правомерности в установке данно й котельной", - говорится в письме.
Также местные жители приводят список обращений.
Первое обращение 15.06.24 года:
- ЖТ-2024-04393920 Прокуратуры Алматинской области - перенаправлено в ГАСК Талгара, получен ответ;
- ЖТ-2024-04393941 "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" - ответ получен, назначена проверка №54;
- ЖТ-2024-04393956 ГУ "Аппарат акима Бесагашского сельского округа Талгарского района" - перенаправлено в ГАСК Алматинской области , ответ получен назначена проверка №54.
Второе обращение 14.08.24 г.:
- ЖТ-2024-05009246 "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области";
- ЖТ-2024-05009513 "Отдел строительства Талгарского района" - ответ получен такой же как от ГАСК обл.;
- ЖТ-2024-05009687 "Прокуратура Алматинской области" - перенаправлено в ГАСК Алматинской области;
- ЖТ-2024-05009750 "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан" - перенаправлено в ГАСК Алматинской области;
- ЖТ-2024-05009687/1 (16.08.24 г.) "Аппарат акима Талгарского района";
- ЖТ-2024-05009750 /1 (19.08.24 г.) "Аппарат акима Талгарского района".
Третье обращение 13.02.2025:
- ЖТ-2024-0 0501757 " Администрация Президента РК" - перенаправлено в ГАСК Алматинской области, ответ предоставлен;
- ЖТ-2025-00501757/2 Администрация Президента РК" - перенаправлено в Министерство энергетики ответ предоставлен.
Кроме того строительная компания "Hayat Construction Group" продолжает строить многоэтажный дом с нарушениями, считаем , что при строительстве не соблюдаются нормы СНиП РК 2.04-01-2001 и Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жылых и общественных зданий и территорий жилой застройки. На данный момент строительная компания уже выкопала котлован для строительства многоэтажного дома на расстоянии примерно 10-15 метров от моего дома , при данной застройке не соблюдаются противопожарные расстояния исходя из степени огнестойкости зданий. Исходя из того , что г.Алматы находится в сейсмоопасной зоне со стороны застройщика идет нарушение в соблюдении расстояний между существующими частными домами и строящимся многоэтажном доме", - заявили местные жители.
Как сообщается в письме, "при расположении котельной не соблюдаются расстояния, наличие склада дизельного топлива в непосредственной близости от жилых частных домов, представляет опасность и угрозу жизни людей".
Прилагаю так же ссылку из новостной ленты о недавнем случае взрыва природного газа в частном доме , где погибли люди , как выяснилось по территории дома проходят три подземных газопровода два из которых среднего и один низкого давления. Считаем , что наш случай схожий с тем , что произошел в Талдыкорган и несет опастность для нас и наших близких. https://tengrinews.kz/kazakhst... Просим помочь разобраться в сложившейся ситуации чтобы предотвратить случаи, связанные с нарушением прав человека по его безопасности , а так же дальнейшего принятия мер в сторону строительной компании", - говорится в письме.
(Пунктуация и орфография сохранены.)