Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Одну из крупнейших в Казахстане нефтяных компаний "Норт Каспиан Оперейтинг Компани" оштрафовали за массовую гибель птиц, передает Kazakhstan Today.

Ранее на месторождении Кашаган в районе искусственных островов по добыче нефти была зафиксирована гибель жаворонков. Экологи обнаружили почти 250 мёртвых птиц. Специалисты считают, что причиной гибели стали плохие погодные условия, из-за которых жаворонки стаей налетели и врезались в одну из конструкций комплекса, сообщил 24.kz

В компании свою вину признали и заверили, что приступят к установке на островах специальных отпугивающих устройств, иначе в сезон миграции ситуация может повториться.

"Во время проверки выяснилось, что все погибшие птицы были обнаружены под одним из модулей. Всего было обнаружено 243 тушки. На компанию был наложен штраф, который составил 2 млн 756 тыс. тенге, который она обязана выплатить до 11 января следующего года", - прокомментировал руководитель отдела леса и особо охраняемых природных территорий Мереке Шалкаров.

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