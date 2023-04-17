Крупную аварию на электросетях устранили в Экибастузе

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Какие трассы закрыты в связи с непогодой в Казахстане, рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".





Снегоочистительные работы производятся круглосуточно в усиленном режиме. С 14 апреля текущего года дорожниками израсходовано порядка 2 тысяч кубометров. Кроме того, к данному часу в связи с непогодой на 15 участках республиканских трасс ограничено движение", - проинформировали в компании.





Отмечается, что на линии работает 500 единиц спецтехники.





За минувшие сутки силами и средствами дорожных служб из снежных заносов вызволено 65 машин.









По данным РГП "Казгидромет", активный циклон из районов Черного моря продолжает определять погоду в Казахстане, в связи с чем сохраняются осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах преимущественно в виде дождя, на юге, востоке, в центре ожидаются сильные осадки.





По республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед, на севере, в центре - метель, на юго-востоке - гроза, град, на юге, юго-западе - пыльная буря.





На юге, востоке, в горных районах Алматинской области и области Жетісу, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, ночью на севере Абайской области, в горных районах Туркестанской области, на юге Жамбылской области, на севере Карагандинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).





На севере, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей, на севере Западно-Казахстанской, Атырауской областей, на севере, в центре Кызылординской области ожидаются заморозки до 3 градусов.



