16.04.2023, 09:42 55756
Крупную аварию на электросетях устранили в Экибастузе
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Экибастуз. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После завершения аварийно-восстановительных работ линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская - Агадырь введена в эксплуатацию.
Нормальная схема транзита 500 кВ "Север-Юг" Казахстана восстановлена", - сообщает пресс-служба компании KEGOC.
Отмечается, что во время проведения аварийно-восстановительных работ электроснабжение потребителей обеспечивалось в полном объеме за счет задействования резервов мощности объединенной энергосистемы Казахстана и Центральной Азии.
Ранее сообщалось о крупной аварии на линии электропередачи длиной 460 км из-за ураганного ветра, метели и снега.
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17.04.2023, 11:03 14051
Школьники Астаны переведены на дистанционное обучение из-за непогоды
За последние три дня в столице выпало осадков больше месячной нормы
Фото: Акимат Астаны
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий 17 апреля 2023 года учащиеся 0-11-х классов первой смены и студенты 1-2-го курса колледжей переходят на дистанционный формат обучения, сообщает управление образования столицы.
По информации столичного акимата, за последние три дня в Астане выпало 37,6 мм осадков при месячной норме 22 мм.
Все коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. В снегоуборочных работах заняты более 2,2 тысячи дорожных рабочих, более тысячи единиц спецтехники ежедневно.
В ночь с 16 на 17 апреля из столицы вывезли более 23 тысяч кубометров снега, или 1671 грузовик. Всего же с начала зимнего периода и по сегодняшний день на полигоны вывезено почти 4 миллиона кубометров снега, это более 318 тысяч рейсов", рассказали в акимате.
Отмечается, что в связи с ухудшением погодных условий интенсивность движения транспорта в городе снизилась.
В МЧС проинформировали, что на линию "112" за истекшие и текущие сутки поступило более 3500 звонков.
Подразделениями ДЧС Астаны в пригороде столицы проведены аварийно-спасательные работы, где из снежного заноса эвакуированы 2 автотранспортных средства, люди доставлены в город", - сказано в сообщении МЧС.
На данный момент закрыто движение на автодорогах для всех видов транспортных средств по четырем направлениям: Астана - Коргалжын, Астана - Ерейментау - Шидерты, Астана - ст. Анар, Астана - Щучинск.
Во избежание аварийных ситуаций убедительно просим участников дорожного движения быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию", - обратились в ведомстве.
17.04.2023, 09:41 17261
Какие трассы закрыты в связи с непогодой в Казахстане
Фото: Telegram/qazavtojol
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Какие трассы закрыты в связи с непогодой в Казахстане, рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".
Снегоочистительные работы производятся круглосуточно в усиленном режиме. С 14 апреля текущего года дорожниками израсходовано порядка 2 тысяч кубометров. Кроме того, к данному часу в связи с непогодой на 15 участках республиканских трасс ограничено движение", - проинформировали в компании.
Отмечается, что на линии работает 500 единиц спецтехники.
За минувшие сутки силами и средствами дорожных служб из снежных заносов вызволено 65 машин.
По данным РГП "Казгидромет", активный циклон из районов Черного моря продолжает определять погоду в Казахстане, в связи с чем сохраняются осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах преимущественно в виде дождя, на юге, востоке, в центре ожидаются сильные осадки.
По республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед, на севере, в центре - метель, на юго-востоке - гроза, град, на юге, юго-западе - пыльная буря.
На юге, востоке, в горных районах Алматинской области и области Жетісу, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, ночью на севере Абайской области, в горных районах Туркестанской области, на юге Жамбылской области, на севере Карагандинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
На севере, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей, на севере Западно-Казахстанской, Атырауской областей, на севере, в центре Кызылординской области ожидаются заморозки до 3 градусов.
Ранее сообщалось, что в СКО из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения.
17.04.2023, 08:32 19336
Житель Алматы произвел несколько выстрелов из окна квартиры
Он стрелял из охотничьего ружья
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчина произвел несколько выстрелов из окна квартиры одного из домов в Ауэзовском районе Алматы. Патрульные и полицейский спецназ задержали подозреваемого.
Задержан гражданин К., 1959 года рождения, который, как установлено, будучи в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из зарегистрированного на его имя охотничьего ружья. Жертв и пострадавших нет", - сообщает Polisia.kz.
Правовая оценка его действиям будет дана в ходе расследования. Другие подробности разглашению не подлежат.
15.04.2023, 09:22 106451
Токаев поздравил православных христиан со светлым праздником Пасхи
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных верующих со светлым Христовым Воскресением - Пасхой, сообщает Акорда.
Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних. Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества. Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод. Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства - многообразия этнических культур и религиозных традиций. Пусть праздник Пасхи наполнит сердца верующих теплом и радостью!" - подчеркнул в поздравлении глава государства.
Он пожелал соотечественникам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях.
Напомним, пасхальные богослужения пройдут в ночь с 15 на 16 апреля во всех православных храмах Казахстана. В Астане праздничную службу возглавит управляющий делами Казахстанского митрополичьего округа епископ Каскеленский Геннадий. Праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе Алматы совершит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
14.04.2023, 18:28 143851
В Алматы начнется поэтапное отключение отопления
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с 20 апреля начнется поэтапное отключение отопления, сообщили в акимате мегаполиса.
В связи с установившейся в городе Алматы среднесуточной температурой наружного воздуха +8 градусов и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, городским акиматом принято решение завершить отопительный сезон 2022-2023 годы с 20 апреля 2023 года", - информирует пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".
Отключение потребителей от теплоснабжения осуществляется в следующей очередности:
- административные здания, учебные заведения, театры, прочие здания;
- жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы);
- социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).
В соответствии с правилами предоставления услуг по теплоснабжению потребителям тепловой энергии, дома которых не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, будет произведен перерасчет за минувший отопительный сезон путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу до начала следующего отопительного сезона", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане побит исторический рекорд по потреблению природного газа.
14.04.2023, 17:35 145896
Нотариусы Алматы обратились в Минюст Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Инициативная группа нотариусов города Алматы обратилась в Министерство юстиции Республики Казахстан в связи с пилотным проектом ведомства, который предусматривает удостоверения нотариусами доверенности в формате онлайн, передает корреспондент агентства.
Согласно статье 42, 43 закона РК "О нотариате", и пункта 6-13 "Правил совершения нотариальных действий нотариусами": нотариус, при совершении нотариального действия, устанавливает личность обратившегося лица, а также выясняет дееспособность граждан и проверяет правоспособность юридических лиц. Остается непонятным каким образом нотариус посредством видео-звонка сможет убедится в том, что обратившееся лицо дееспособно, адекватно, не находится в состоянии наркотического, алкогольного, токсического опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого им документа, а также не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств? " - говорится в письме.
По информации нотариусов, "статья 44-1 закона РК "О нотариате" прямо предусматривает порядок совершения нотариусами нотариальных действий в электронной форме, согласно которому, лицо, обратившееся за совершением нотариального действия в электронном формате должно "в присутствии нотариуса" подписывать документ посредством ЭЦП или графического планшета, при этом нотариус также удостоверяет данный документ своим ЭЦП. Удостоверение документов в формате онлайн прямо противоречит данной норме закона".
Нотариальное сообщество города Алматы считает, что "последствия удостоверения доверенностей в формате онлайн колоссальны и необратимы, как для нотариусов, так и для обратившихся физических и/или юридических лиц", - указывается в письме Министерству юстиции.
По мнению нотариального сообщества города Алматы, данный проект приведет к тому, что:
1. возрастет количество преступных действий связанных с угрозами, запугиванием лиц с целью совершения нотариального действия в формате онлайн; 2. увеличится количество мошеннических действий связанных с обманом, намеренным введением в заблуждение обратившихся за такой услугой лиц; 3. возникнут прецеденты, где заинтересованные лица будут требовать отмены нотариального действия ссылаясь на то, что совершившее нотариальное действие лицо находилось в состоянии наркотического, алкогольного, токсического опьянения либо по состоянию здоровья (психическое заболевание) не могло осознавать сути подписываемого документа; 4. появятся прецеденты, где определенные заинтересованные лица смогут совершать нотариальные действия вместо других лиц (двойники, близнецы, похожие лица) умышленно вводя нотариусов в заблуждения и выдавая себя за другое лицо".
Авторы письма уверены, что "удостоверение доверенностей в формате онлайн неминуемо приведет к массе судебных процессов (уголовных, гражданских), к признанию недействительными нотариальных актов, что повлечет ответственность нотариусов, а также нарушение прав и законных интересов граждан и возникновение ущерба материального и морального характера. Согласно пункту 7 статьи 45 Административного Процедурно - Процессуального Кодекса РК, электронные документы, удостоверенные посредством ЭЦП, равнозначны подписанным документам на бумажном носителе и не требуют заверения иными способами. Так, в настоящее время доверенности на представление интересов в судебных органах можно выписать через "Судебный кабинет", так для чего их изготавливать нотариусами онлайн?"
Складывается ощущение, что Министерство цифрового развития РК всеми силами пытается внедрить новшества, которые приведут к нарушению исправно работающего, отлаженного механизма. Только никому не понятно для чего? Кроме того, согласно данным Министерства цифрового развития РК удостоверение нотариальных документов в формате онлайн практикуют только два государства (Франция и Литва) в мире, возникает вопрос почему же экономически развитые страны мира с высоким уровнем жизни населения, наилучшим качеством жизни населения, наивысшим индексом счастья граждан и нулевым уровнем коррупции не практикуют подобное?" - отмечают авторы обращения.
По мнению представителей нотариального сообщества Алматы, "без обсуждения внесенных новшеств с нотариальным сообществом Республики Казахстан и без внесения соответствующих изменений в отраслевое законодательство, Министерство цифрового развития РК не должно было презентовать подобный проект. В результате необдуманных, скоропалительных действий отдельных лиц, население Республики Казахстан ожидает совершение нотариальных действий нотариусами в онлайн формате, а нотариусы Республики Казахстан не вправе совершать действия противоречащие законодательству Республики Казахстан, что приводит к негативной реакции населения и подрывает авторитет института нотариата".
Таким образом, нотариальное сообщество города Алматы убеждено в том, что удостоверение нотариусами доверенностей в формате онлайн, во-первых: прямо противоречит нормативно-правовым актам регулирующим деятельность нотариусов Республики Казахстан, во-вторых: приведет к возникновению еще большего количества судебных споров и разбирательств связанных с нарушением прав и законных интересов граждан. На основании вышеизложенного, просим Вашего содействия в разрешении создавшейся ситуации, отмене пилотного проекта", - заключают авторы письма (орфография и пунктуация обращения сохранены. - Прим. ред.).
Текст данного обращения можно прочитать здесь. Фамилии автором письма редакция не указывает по этическим соображениям. Мы следим за ситуацией и будем информировать своих читателей.
Дополнено 17.04.2023, 10.40
Нотариальное сообщество Республики Казахстан запустило петицию об отмене пилотного проекта по дистанционному удостоверению доверенностей и исключиению возможность предъявления нотариусу цифровых документов.
Нотариальное сообщество Республики Казахстан запустило петицию об отмене пилотного проекта по дистанционному удостоверению доверенностей и исключиению возможность предъявления нотариусу цифровых документов.
14.04.2023, 14:07 151581
Пасхальные богослужения пройдут в ночь с 15 на 16 апреля во всех православных храмах Казахстана
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в ночь с 15 на 16 апреля совершит праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.
Также пасхальные богослужения пройдут во всех православных храмах Казахстана, сообщает Interfax.
Многоконфессиональный и многонациональный народ Казахстана всегда вместе встречает Пасху и Наурыз, Курбан-айт и Рождество - это старинная добрая традиция нашей страны", - заявил митрополит.
В Астане праздничную службу возглавит управляющий делами Казахстанского митрополичьего округа епископ Каскеленский Геннадий.
Митрополит подчеркнул, что текущий год ознаменован исторической и духовно значимыми датами: 20-летием создания Православной церкви Казахстана, 15-летием установления общецерковного празднования в честь всех новомучеников и исповедников казахстанских и 25-летием обретения мощей преподобного старца Севастиана. В рамках празднования пройдет ряд мероприятий.
14.04.2023, 12:20 146051
КМГ о переговорах с нефтяниками: требования переговорщиков идут вразрез с правами жанаозенцев
Фото: kmg.kz
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НК "КаМунай Газ" рассказали о переговорном процессе с экс-работниками "БерАли Мангистау Сompany".
По информации пресс-службы компании, с 11 апреля в Астане начала работу комиссия, в состав которой вошли представители МЭ, МТиСЗН, АО ФНБ "Самрук-Казына", АО НК "КазМунайГаз", а также инициативная группа компании "БерАли", состоящая из 10 человек.
На сегодняшний день были проведены 3 заседания рабочей комиссии.
Главным требованием экс-сотрудников "БерАли" является трудоустройство в штат АО "Озенмунайгаз". До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.
По вопросу обеспечения долгосрочного закупа представители КМГ выразили готовность заключать контракты по схеме "3+2". Таким образом, договоры будут заключаться на 3 года с правом продления на дополнительные 2 года.
Отмечается, что по отдельным позициям требования бывших работников "БерАли" изменились.
В частности, был озвучен вариант с передачей дополнительных объемов подземных ремонтных работ в частные компании "Бургылау" и "Мунайфилдсервис" с последующим трудоустройством в них экс-сотрудников "БерАли". Однако после проведенных предварительных переговоров руководством данных компаний было высказано отсутствие заинтересованности в расширении данного вида деятельности ввиду неполной загрузки собственных бригад", - уточнили в пресс-службе нацкомпании.
По созданию независимой комиссии по вопросам условий охраны и организации труда, применения единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) и тендерных процедур представителями государственных органов была выражена готовность рассмотреть данный вопрос и предоставить ответ после согласования с заинтересованными органами повестки и состава комиссии.
Кроме этого, представителями КМГ была подтверждена готовность трудоустройства всех экс-сотрудников "БерАли" с сохранением заработной платы и социального пакета в компанию, которая определена победителем в результате конкурса. В данное время обсуждение вышеуказанных вопросов продолжается и стороны заинтересованы в достижении соглашения в рамках действующего законодательства", - добавили в КМГ.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице.
Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. В данную комиссию войдут 10 представителей из числа экс-работников "БерАли Мангистау Company".
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