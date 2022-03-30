Крупную контрабанду из Турции задержали в таможенном посту "Курык"

МОСКВА. 30 МАРТА - Согласно распоряжению правительства РФ от 29.03.2022 № 656-р, граждане Казахстана могут свободно без предъявления дополнительных оснований въезжать в Россию через сухопутные пункты пропуска, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Въезд граждан Казахстана в Россию возможен только через сухопутные пункты пропуска российско-казахстанской и российско-монгольской границ. Въезд через пункты пропуска сухопутной границы России с другими государствами по-прежнему ограничен и разрешен только для определенных категорий граждан, сообщили в посольстве РК в РФ.

При въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (срок действия - не более 48 часов с момента готовности результата до пересечения границы) через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".

В посольстве подчеркнули, что при въезде в Россию отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим всем гражданам, независимо от возраста, включая детей до 5 лет.