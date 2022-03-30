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Крупную контрабанду из Турции задержали в таможенном посту "Курык"

29.03.2022, 13:04 21746
Крупную контрабанду из Турции задержали в таможенном посту "Курык"
Фото: ДГД
АКТАУ. 29 МАРТА - Сотрудниками таможенного поста "Курык" совместно с департаментом экономических расследований и транспортной прокуратурой был выявлен факт контрабандного перемещения в крупном размере товаров народного потребления через границу Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Большегрузное авто, перевозившее контрабандный груз, прибыло в морской порт Курык из Турции. Согласно товаросопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями в адрес алматинской компании. 
 

С помощью системы селективного контроля и управления рисками было принято решение о проведении таможенного досмотра перевозимого груза, в ходе проведения которого выяснилось, что в машинах помимо заявленного товара находятся и другие незаявленные товары народного потребления. Общая таможенная стоимость недостоверно заявленного товара и незадекларированного товара составила 136,2 млн тенге. Причитающиеся по ним таможенные платежи и налоги - 39,1 млн тенге. Среди заявленного товара с превышением: обувь, детская и взрослая одежда, кожгалантерейные изделия, лечебные предметы и другие. Количество сокрытого товара составляет более сотни грузомест", - проинформировали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

 
Материалы переданы в департамент экономических расследований по Мангистауской области для принятия процессуального решения.
 

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Штормовое предупреждение объявили в шести областях

30.03.2022, 21:16 6
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 31 марта на востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.
 
31 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
В Нур-Султане 31 марта ожидается гололед. Утром туман. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.
 
31 марта на востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с.
 
31 марта на севере Костанайской области ожидаются метель, гололед. На западе, в центре области туман. Ветер юго-западный, ночью на большей части области, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
31 марта на юге, востоке, западе Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20, ночью на севере, востоке области временами 23 м/с.
 
Ночью и утром 31 марта-2 апреля на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 31 марта временами 23 м/с. 
 
Напомним, в четырех областях ограничено движение транспорта.
 
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сообщило о создании оперативного штаба в связи с погодными условиями.
 

Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев

30.03.2022, 20:39 736
Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев
МОСКВА. 30 МАРТА - Согласно распоряжению правительства РФ от 29.03.2022 № 656-р, граждане Казахстана могут свободно без предъявления дополнительных оснований въезжать в Россию через сухопутные пункты пропуска, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Въезд граждан Казахстана в Россию возможен только через сухопутные пункты пропуска российско-казахстанской и российско-монгольской границ. Въезд через пункты пропуска сухопутной границы России с другими государствами по-прежнему ограничен и разрешен только для определенных категорий граждан, сообщили в посольстве РК в РФ.
 
При въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (срок действия - не более 48 часов с момента готовности результата до пересечения границы) через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".
 
В посольстве подчеркнули, что при въезде в Россию отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим всем гражданам, независимо от возраста, включая детей до 5 лет.
 

В четырех областях ограничено движение транспорта

30.03.2022, 19:51 1131
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - По информации пресс-службы ТОО "Казахавтодор", из-за ухудшения погоды и перелива талых вод в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях ограничено движение для всех видов транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Акмолинской области ограничено движение:
 
На автодороге Жезказган - Петропавловск, участок 377-440 км, от границы Костанайской области до города Державинска;
 
На автодороге Екатеринбург - Алматы, участок 1291-1353 км, от поселка Жибек Жолы до границы Карагандинской области (участок дирекции платных дорог АО "НК "КазАвтоЖол");
 
На автодороге Екатеринбург - Алматы, участок 1275-1291 км, от Нур-Султана до поселка Жибек Жолы.
 
В Восточно-Казахстанской области произошел перелив талых вод через трассу Усть-Каменогорск - Семей, участок 54 км. Ширина перелива составила 80 м, высота перелива - 15 см. На этом участке движение осуществляется по основной автодороге для всех видов автотранспорта.
 
В Карагандинской области ограничение движения на следующих участках трассы:
 
автодорога Жезказган - Петропавловск, 142-252 км, от поселка Сарлык до границы Костанайской области;
 
автодорога Екатеринбург - Алматы, 1353-1426 км, от границы Акмолинской области до Темиртау (участок дирекции платных дорог АО "НК "КазАвтоЖол");
 
автодорога Екатеринбург - Алматы, 1426-1457 км, от уч. ПВП Темиртау до Караганды;
 
автодорога Екатеринбург - Алматы, 1505-1610 км, от участка Аксу-Аюлы до поселка Жумабек (участок на реконструкции ТОО "СП "Казгерстрой");
 
автодорога Екатеринбург - Алматы, 1455-1505 км, от участка Северо-Восточный обход;
 
автодорога Бастау - Актау - Темиртай, 0-53 км, от участка АЗС "Казмунайгаз" до поселка "Актау".
 
В Костанайской области ограничено движение на автодороге Жезказган - Петропавловск, 252-340 км, от границы Карагандинской области до Аркалыка.
 
Также введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жезказган - Петропавловск, 340-377 км, от Аркалыка до границы Акмолинской области.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сообщило о создании оперативного штаба в связи с погодными условиями.
 

В Усть-Каменогорске змея заползла в квартиру

30.03.2022, 18:48 2046
В Усть-Каменогорске змея заползла в квартиру
Фото: Instagram.com/buronahodok?vko_
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 30 МАРТА - 29 марта жители Усть-Каменогорска в соцсетях просили откликнуться владельца змеи, которую обнаружили жильцы одной из квартир многоэтажки на проспекте Шакарима, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы обнаружили змею в своей квартире благодаря кошке. Конечно, мы испугались! Я ушла с ребенком к маме, а муж остался ловить змею. Позже выяснилось, что змея "сбежала" от владельца, который живет в соседнем подъезде. Мужчина пришел к нам, извинился и забрал своего питомца", - рассказала YK-news.kz жительница города Анастасия.

 
Как пресмыкающееся оказалось в другом подъезде и попало в квартиру, так и осталось загадкой.
 

В аэропорту Нур-Султана задержаны и отменены авиарейсы

30.03.2022, 11:05 11861
В аэропорту Нур-Султана задержаны и отменены авиарейсы
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Международном аэропорту Нур-Султана из-за метеоусловий отменен и задержан ряд авиарейсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы столичного международного аэропорта, воздушная гавань в настоящее время работает в штатном режиме, но 36 рейсов задержаны на прилет, 28 - на вылет. Отменены 16 рейсов.
 
Пассажиров просят уточнять информацию о задержках и отмене рейсов в справочных службах аэропорта и в колл-центрах авиакомпаний. 
 

Со вчерашнего дня в аэропорту ведутся работы по очистке от снега, в том числе и взлетно-посадочной полосы", - сказал пресс-секретарь аэропорта Нур-Султана Анвар Шалекенов.

 

В Нур-Султане из-за непогоды отменили очные занятия для студентов колледжей первой смены

30.03.2022, 09:21 14351
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Нур-Султане из-за погодных условий занятия для студентов первой смены колледжей пройдут в дистанционном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с ухудшением погодных условий занятия для студентов первой смены колледжей будут проводиться в дистанционном формате", - проинформировали в управлении образования города Нур-Султана.

 
По данным ДЧС, в связи с ухудшением погодных условий (метель, порывистый ветер, плохая видимость, гололед) закрыты по всем 6 участкам автодороги республиканского и областного значения. По всем направлениям выдвинулась высокопроходимая техника (Кунг, Трэкол), которая осуществляет эвакуацию граждан и автомобилей. Совместно с дорожной полицией, выставлены посты для недопущения проезда автомашин.
 
Жителям и гостям столицы рекомендуется воздержаться от поездок за пределы города, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.
 
Ранее сообщалось, что в связи с непогодой создан оперативный штаб МЧС.
 

В связи с непогодой создан оперативный штаб МЧС

30.03.2022, 08:50 15156
В связи с непогодой создан оперативный штаб МЧС
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сообщило о создании оперативного штаба в связи с погодными условиями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ситуационном центре МЧС для оперативного реагирования и организации межведомственного взаимодействия создан республиканский оперативный штаб. Штабом налажено тесное взаимодействие с республиканскими службами гражданской защиты. Также в ряде областей работают аналогичные штабы", - сообщили в ведомстве.

 
Для обращения граждан по вопросам чрезвычайных ситуаций работает горячая линия МЧС - 8 (7172) 53 32 84.
 
По данным АО "НК "КазАвтоЖол", из-за погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях: на 45 участках автодорог, из них 24 республиканского и 21 областного значения.
 
На всех закрытых участках дорог выставлены посты из числа сотрудников ДЧС, ДП и дорожных служб. Подготовлены и задействованы пункты обогрева, расположенные вблизи автомобильных дорог (кафе, гостиницы).
 
В Алматы, Алматинской, Актюбинской и Кызылординской областях в результате сильного шквального ветра произошли срывы кровель и падения деревьев, а также частичное отключение электроэнергии. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.
 
МЧС РК призывает соблюдать меры безопасности.
 

Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. Прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Держитесь подальше от деревьев, неустойчивых и хрупких конструкций", - напомнили в МЧС.


Штормовое предупреждение объявили в десяти областях.
 

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в среду

30.03.2022, 08:26 15676
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в среду
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Северо-западный циклон по-прежнему будет оказывать влияние на север, восток и центр Казахстана, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, ночью на юго-востоке, востоке страны - сильные осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Западные и южные регионы будут находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков. По РК ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре - метель, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской области ожидаются на юге, западе области метель, гололед, на западе области туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе, юго-востоке области порывы 23-28, на севере, востоке области 30 метров в секунду и более. 
 
В Северо-Казахстанской области ожидаются на юге, севере области метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на севере, востоке области 30 метров в секунду и более. 
 
В Павлодарской области ожидаются на западе, севере, юге области метель, гололед, усиление ветра до 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 
 
На севере Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области ожидаются на севере, западе области низовая метель, гололед, усиление ветра на севере, западе, юге области до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Костанайской области ожидаются на большей части области метель, на западе, юге области гололед, туман, усиление ветра до 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 метров в секунду, ночью 30 метров в секунду и более. 
 
В Актюбинской области ожидаются гололед, усиление ветра ночью на большей части, днем на северо-востоке области до 15-20 метров в секунду. 
 
В Атырауской области ожидаются на востоке, в центре пыльная буря, усиление ветра ночью до 15-20, на востоке и в центре области порывы 23-28, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
В Алматинской области ожидаются ночью и утром в горных, предгорных районах области туман, гололед, на севере, юге и востоке области ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области ожидаются ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах области туман, усиление ветра на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области ожидаются на севере туман, усиление ветра на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидаются усиление ветра, ночью и утром в горных районах до 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане синоптики прогнозируют осадки, +1+3 градуса, скорость ветра 15-20 метров в секунду, ночью порывы 25 метров в секунду.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, температура днем составит +8+10 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду, ночью - 13 метров в секунду.
 

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