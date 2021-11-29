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КСК и ОСИ столицы будут штрафовать за неубранный снег

28.11.2021, 11:44 184384
КСК и ОСИ столицы будут штрафовать за неубранный снег
Фото: astana.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 28 НОЯБРЯ - В Нур-Султане за КСК и ОСИ будут штрафовать за несвоевременную уборку снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает сайт акимата столицы, за несвоевременную уборку и вывоз снега в отношении 52 обслуживающих организаций по 142 многоквартирным жилым домам выданы предписания для устранения нарушений. Руководители 360 КСК и ОСИ получили соответствующие предупреждения.
 
Согласно правилам благоустройства, органы управления объектом кондоминиума - КСК, ОСИ - обязаны обеспечить санитарную очистку, в том числе уборку снега, прилегающей территории в границах пяти метров по периметру дома.
 
В случае неисполнения предписаний обслуживающие организации могут получить штраф в размере от 87 510 до 291 700 тенге. Если нарушения продолжатся, размер штрафа увеличится.

 

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Бауыржан Байбек встретился с представителями политических организаций Азербайджана и Европы

29.11.2021, 14:20 4267
Бауыржан Байбек встретился с представителями политических организаций Азербайджана и Европы
Фото: Нур Отан
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек в преддверии международного форума "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы" провел ряд встреч с представителями политических организаций Азербайджана и Европы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Так, на встрече с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" Таиром Будаговым были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления межпартийного сотрудничества. 
 
Стороны отметили, что еще до обретения независимости Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы, Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев и экс-президент Азербайджана, основатель партии "Ени Азербайджан" Гейдар Алиев заложили фундамент качественно новых связей двух братских стран. Именно благодаря им установились крепкие взаимоотношения уже между суверенными республиками Казахстан и Азербайджан.
 
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане проживают свыше 100 тысяч этнических азербайджанцев. Среди них немало успешных и известных казахстанцев. Например, председатель общественного объединения "Мемлекеттік тілге курмет", ученый и общественный деятель Асылы Осман, Олимпийский чемпион, чемпион мира по тяжелой атлетике Ниджат Рагимов и др. "Ени Азербайджан", как и Nur Otan, является правоцентристской политической партией. 
 
В этот же день Бауыржан Байбек встретился Секретарем Европейских консерваторов в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Томом Ван Дайком, представителем Консервативной партии Великобритании, членом Палаты лордов Джеймсом Уортоном и членом совета директоров Международной ассоциации политических консультантов Ричардом Мёрфи. 
 
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития партийно-политических систем, современных электоральных трендов, а также повестка предстоящего международного форума "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы", организованного Институтом общественной политики партии Nur Otan.
 
По информации пресс-службы партии, в двухдневном мероприятии примут участие зарубежные и отечественные эксперты, представители политических партий, международных организаций и дипломатического корпуса из России, Китая, США, Турции, Великобритании, Бельгии и других стран.
 

Потепление и осадки ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

29.11.2021, 11:37 33913
Потепление и осадки ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - С приходом теплого западного циклона в Казахстане ожидаются потепление и осадки в виде дождя и снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Холодный антициклон, вызвавший морозы, будет постепенно покидать территорию Казахстана. На смену ему придет теплый западный циклон из районов Черного моря, с которым ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, а также постепенное повышение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Так, днем в северной половине Казахстана ожидается до 0-5 тепла, в южной - до 10-15, в Туркестанской области до 20 тепла. 
 
Лишь 2 декабря на западные регионы страны сместится очередной антициклон, с которым ожидается небольшое понижение температуры: ночью до 5 мороза - 5 тепла, днем до 3 мороза - 5 тепла, в Мангистауской области 10 градусов тепла. 
 
На северо-востоке и в южных регионах республики ожидается погода без осадков.

 

В Алматы задержали хулиганов, повредивших чужие авто

29.11.2021, 09:53 55081
В Алматы задержали хулиганов, повредивших чужие авто
Фото: yarnovosti.com
АЛМАТЫ. 29 НОЯБРЯ - В Алматы задержаны хулиганы, повредившие чужое авто, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, противоправные действия двое молодых людей совершили в ночь на 27 ноября в микрорайоне Аксай-3. 
 
Сотрудниками управления полиции Ауэзовского района правонарушители были установлены и привлечены к ответственности по статье 434 КРКобАП.
 
Сегодня решением Специализированного межрайонного административного суда города Алматы правонарушители - уроженец Туркестанской области 1994 года рождения и уроженец Жамбылской области 1994 года рождения - подвергнуты административному аресту сроком на семь суток.
 
Ранее в соцсетях пользователи опубликовали видео. В описании к нему сообщалось, что группа нетрезвых людей в микрорайоне Аксай-3 пинала припаркованные автомобили. 

 

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