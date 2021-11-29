КСК и ОСИ столицы будут штрафовать за неубранный снег

Фото: Нур Отан

НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек в преддверии международного форума "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы" провел ряд встреч с представителями политических организаций Азербайджана и Европы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, на встрече с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" Таиром Будаговым были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления межпартийного сотрудничества.

Стороны отметили, что еще до обретения независимости Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы, Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев и экс-президент Азербайджана, основатель партии "Ени Азербайджан" Гейдар Алиев заложили фундамент качественно новых связей двух братских стран. Именно благодаря им установились крепкие взаимоотношения уже между суверенными республиками Казахстан и Азербайджан.

Стоит отметить, что сегодня в Казахстане проживают свыше 100 тысяч этнических азербайджанцев. Среди них немало успешных и известных казахстанцев. Например, председатель общественного объединения "Мемлекеттік тілге курмет", ученый и общественный деятель Асылы Осман, Олимпийский чемпион, чемпион мира по тяжелой атлетике Ниджат Рагимов и др. "Ени Азербайджан", как и Nur Otan, является правоцентристской политической партией.

В этот же день Бауыржан Байбек встретился Секретарем Европейских консерваторов в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Томом Ван Дайком, представителем Консервативной партии Великобритании, членом Палаты лордов Джеймсом Уортоном и членом совета директоров Международной ассоциации политических консультантов Ричардом Мёрфи.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития партийно-политических систем, современных электоральных трендов, а также повестка предстоящего международного форума "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы", организованного Институтом общественной политики партии Nur Otan.

По информации пресс-службы партии, в двухдневном мероприятии примут участие зарубежные и отечественные эксперты, представители политических партий, международных организаций и дипломатического корпуса из России, Китая, США, Турции, Великобритании, Бельгии и других стран.