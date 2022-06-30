Лимиты на отстрел животных с 1 июля утвердили в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Опубликован приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Об утверждении лимита на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты на период с 1 июля 2022 года по 15 февраля 2023 года включительно", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, лимит по отдельному виду животных и птиц установлен отдельно для каждого региона.

Так, в указанный период разрешается отстрел 15 124 кабанов, 6 кабарги, 1110 маралов, 11 185 сибирских косуль, 515 лосей, 1347 сибирских горных козлов, 150 бурых медведей, 126 рысей (кроме туркестанской), 509 енотовидных собак, 13 904 корсаков, 57 764 лисиц, 15 132 барсуков, 10 297 горностаев, 109 148 ондатр, 391 322 зайцев, 637 солонгоев, 304 430 сурков, 254 000 гусей, 886 000 уток, 52 758 куликов, 87 489 фазанов, 111 338 куропаток, 132 904 голубей, 1842 рядчиков и др.

Также разрешается изъятие 20 сайгаков только в научных целях.





Вместе с тем, в кулуарах мажилиса министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заявил, что численность сайгаков будет сокращена на 80 тыс. особей.





Биообоснование закончено. Учёные говорят о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков. Это будет уральская популяция. Если сейчас она насчитывает чуть более 800 тысяч голов, то регулированию подлежит около 10%, то есть 80 тыс. голов", – сказал он.





Также министр сообщил, что планируется изъять до 500 голов сайгаков для проведения научных исследований.





Само промысловое изъятие планируется с 1 октября", - добавил он.

С полной информацией по лимитам можно ознакомится здесь.



