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Лимиты на отстрел животных с 1 июля утвердили в Казахстане

29.06.2022, 10:04 30446
Лимиты на отстрел животных с 1 июля утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Опубликован приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Об утверждении лимита на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты на период с 1 июля 2022 года по 15 февраля 2023 года включительно", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, лимит по отдельному виду животных и птиц установлен отдельно для каждого региона.
 
Так, в указанный период разрешается отстрел 15 124 кабанов, 6 кабарги, 1110 маралов, 11 185 сибирских косуль, 515 лосей, 1347 сибирских горных козлов, 150 бурых медведей, 126 рысей (кроме туркестанской), 509 енотовидных собак, 13 904 корсаков, 57 764 лисиц, 15 132 барсуков, 10 297 горностаев, 109 148 ондатр, 391 322 зайцев, 637 солонгоев, 304 430 сурков, 254 000 гусей, 886 000 уток, 52 758 куликов, 87 489 фазанов, 111 338 куропаток, 132 904 голубей, 1842 рядчиков и др.
 
Также разрешается изъятие 20 сайгаков только в научных целях.

Вместе с тем, в кулуарах мажилиса министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заявил, что численность сайгаков будет сокращена на 80 тыс. особей. 

Биообоснование закончено. Учёные говорят о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков. Это будет уральская популяция. Если сейчас она насчитывает чуть более 800 тысяч голов, то регулированию подлежит около 10%, то есть 80 тыс. голов", – сказал он.


Также министр сообщил, что планируется изъять до 500 голов сайгаков для проведения научных исследований.  

Само промысловое изъятие планируется с 1 октября", - добавил он.

 
С полной информацией по лимитам можно ознакомится здесь.

Эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги.
 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

30.06.2022, 21:25 1201
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Абайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 июля на западе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
1 июля на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
1 июля днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, южный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
1 июля на севере, западе Павлодарской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
1 июля на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
1-2 июля ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, 1 июля на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. 2 июля ветер, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
1 июля в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Житель Атырау выловил полутораметрового сома

30.06.2022, 20:53 1991
Житель Атырау выловил полутораметрового сома
Фото: Мой город
АТЫРАУ. 30 ИЮНЯ - Любитель-рыболов Ленау Муборакшаев поймал сома весом более чем 30 килограммов и длиной более полутора метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ленар не скрывает, сома он ловил на саранчу в районе жилого городка "Американская деревня", сообщает портал "Мой город".
 
В сообществе рыбаков Атырау рассказали, что сейчас в Жайыке можно поймать сома, сазана и жереха. Правда, рыбы стало совсем мало, что вызывает беспокойство. Они рекомендуют властям ввести мораторий кооперативам на вылов частика.
 

В Нур-Султане перекрыли участок проспекта Кошкарбаева

30.06.2022, 19:29 3891
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Ракымжана Кошкарбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с ремонтными работами с 30 июня по 5 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспорта на участке проспекта Кошкарбаева от улицы Кордай до проспекта Шакарима Кудайбердыулы, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.
 
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.
 

Токаеву доверяют более 83 процентов казахстанцев

30.06.2022, 17:44 7866
Токаеву доверяют более 83 процентов казахстанцев
Фото: telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Свыше 83% казахстанцев доверяют президенту Касым-Жомарту Токаеву, почти 79% удовлетворены результатами его работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Результаты онлайн-опроса, проведенного с 9 по 28 июня этого года на платформе Qalaisyn.kz, на предмет доверия Токаеву, а также госорганам опубликовала служба центральных коммуникаций при президенте. 
 

Исследование проведено среди 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Казахстана, включая вновь созданные области. Результаты опроса репрезентативны и экстраполируются на все население Казахстана", - подчеркнули в СЦК. 

 
По данным опроса, глава государства пользуется наибольшим доверием среди граждан - ему доверяют 83,63% казахстанцев. 78,81% опрошенных удовлетворены текущими результатами работы президента, а 59,37% считают, что за период нахождения Касым- Жомарта Токаева на посту главы Казахстана положение в стране улучшилось.
 
При этом уровень доверия президенту растет. Так, по данным апрельского опроса, ему доверяли более 70% опрошенных казахстанцев.
 

Динамика роста объясняется началом практической реализации конституционной реформы, реализацией крупных республиканских проектов, таких как проведение первого Национального курултая, активной внешнеполитической деятельностью главы государства в ряде стран и другими значимыми для страны событиями", - отметили в СЦК. 

 
Среди последних достижений казахстанцы отметили создание Национального курултая. 74,52% казахстанцев поддерживают данную инициативу. А 73,89% опрошенных ожидают улучшения ситуации в стране в связи с началом его работы.
 

В Казахстане с 1 июля по субботам начнут работать дежурные ЦОНы

30.06.2022, 17:03 9446
В Казахстане с 1 июля по субботам начнут работать дежурные ЦОНы
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - График работы центров обслуживания населения в Казахстане изменится с 1 июля. Теперь они будут работать и по субботам с 09.00 до 13.00, кроме праздничных дней, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В будни график работы ЦОНов останется прежним - с 9.00 до 20.00.
 

Остальные отделы ЦОН продолжат работу по стандартному графику понедельник-пятница с 09.00 до 18.00. Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение "ЦОН", по номеру единого контакт-центра 1414, на портале eGov, в телеграм-боте EgovKzBot2.0 и через приложение Egov mobile", - сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан". 

 
Там добавили, что дежурные ЦОНы будут работать только в областных центрах. В Улытауской и Жетысуской областях они будут определены позднее. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят сократить время работы ЦОНов.
 

В Турксибском районе сконцентрировано 40% всего ветхого жилья Алматы

30.06.2022, 12:19 13991
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - В Турксибском районе сконцентрировано 40% всего ветхого жилья Алматы, заявил в ходе встречи с жителями района аким Алматы Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В районе сконцентрировано 40% всего ветхого жилья города. В этом году для решения данного вопроса 96 семей из 12 ветхих домов переселены в 2 новые многоэтажки. Ведется строительство еще 8 многоэтажек на 211 квартир", - проинформировал аким города Ерболат Досаев. 

 
По его словам, дорожная инфраструктура района находится в удовлетворительном состоянии - 439, или 90%, из 486 улиц района заасфальтированы. Из оставшихся 47 улиц без дорожного покрытия в текущем году будет осуществлен средний ремонт 17 улиц на 10,2 километра. 
 
Ерболат Досаев также сообщил, что в конце года завершится строительство транспортной развязки на пересечении Кульджинский тракт - улица Бухтарминская. 
 

В районе наблюдаются постоянные подтопления во время дождей. Для оперативного решения данного вопроса строятся и реконструируются арыки на 64 участках протяженностью 5,1 километра. На следующий год запланированы строительство и ремонт оставшихся арычных систем протяженностью 44 километров", - добавил он.

 
Кроме того, в ходе выступления Ерболат Досаев отметил, что в районе сети электроснабжения изношены на 70%. Это приводит к частым обрывам, отключениям и скачкам напряжения. Для решения вопроса строится подстанция "Туздыбастау". До конца года будут модернизированы линии электропередачи в микрорайона Шуакты, в июле начнутся работы в микрорайонах Нуршашкан, Кайрат и Альмерек.
 

В PR-агентстве Grey Cardinals назначен новый управляющий директор

30.06.2022, 10:48 15416
В PR-агентстве Grey Cardinals назначен новый управляющий директор
Фото: PR-агентство Grey Cardinals
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - В PR-агентстве Grey Cardinals назначен новый управляющий директор. Им стала Ирина Шарапова, ранее занимавшая должность PR-директора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
До начала работы в Grey Cardinals Ирина Шарапова на протяжении пяти лет занимала руководящие позиции в области корпоративных коммуникаций и более 10 лет работала над проектами на Украине и в Германии.
 
Отмечается, что основатели агентства Александр Керимов и Ольга Каленичук будут по-прежнему курировать процессы развития агентства, но в то же время хотели бы освоить новые для себя сферы бизнеса.
 
PR-агентство Grey Cardinals было основано в 2015 году. На сегодняшний день в портфеле компании более 100 международных клиентов и более 1000 реализованных проектов как в Казахстане, так и в странах Центральной Азии, Закавказья и Европы. Основными направлениями деятельности агентства являются PR-коммуникации, видеопроизводство и digital-услуги. 
 

Посольство Казахстана в Китае запустило мобильное приложение Kaz Consul

30.06.2022, 10:21 16491
ПЕКИН. 30 ИЮНЯ - В целях повышения уровня доступности к информации и услугам путем внедрения информационных технологий для граждан РК посольство Казахстана в Китае запустило мобильное приложение Kaz Consul, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Теперь казахстанцы, находясь в любой точке Китая, посетив страницу Kaz Consul на мобильной платформе WeChat, могут получать полную информацию о необходимых требованиях для получения таких государственных услуг, как заключение брака, получение свидетельства о рождении, национального паспорта, ключей ЭЦП, а также совершение нотариальных действий и т.д.", - проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

 
Вместе с тем в мобильном приложении представлена карта консульских округов и предусмотрена возможность онлайн-постановки на консульский учет.
 
Кроме того, по телефонам, указанным в мобильном приложении Kaz Consul, наши граждане также могут напрямую связаться с любым сотрудником консульских учреждений Казахстана на территории КНР.
 

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