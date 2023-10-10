Массовое отравление в спеццентре Карагандинской области: еще двоих детей выписали из больницы

Обратный рейс с казахстанцами должен прибыть в Алматы примерно в 23.45

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana выполняет вывозной рейс из Тель-Авива в Алматы, сообщили в пресс-службе авиакомпании.





Сегодня в 08.00 из Алматы в Тель-Авиа вылетел рейс авиакомпании Air Astana. Обратный рейс с казахстанцами на борту прибывает в Алматы примерно в 23.45 местного времени", - проинформировали в пресс-службе.





Как сообщил вчера на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, МИД РК и посольством Казахстана в Тель-Авиве создан оперативный штаб, открыта горячая линия экстренной связи для граждан РК , находящихся на территории Израиля, и их родственников на родине. За 2 дня обработано более 500 звонков и обращений.





На сегодняшний день на консульском учете в посольстве Казахстана в Израиле состоят 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В высших учебных заведениях Израиля обучаются 5 студентов из Казахстана. Также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля. Всего 112 человек", - рассказал Смадияров.





Создан специальный чат, в который вошли около 200 граждан Казахстана, временно и постоянно проживающих на территории Израиля. В настоящее время формируются списки граждан, которые хотят вернуться в Казахстан. Сейчас в них вошли 118 человек. Еще около 400 граждан РК могут находиться в Израиле и не состоять на консульском учете.





Также, по информации посольства Казахстана в Иордании, в Секторе Газа находится около 25-27 граждан Казахстана с казахстанскими паспортами. В основном это казахстанки, которые вышли замуж за граждан Палестины.





Смадияров рассказал, что сейчас эти семьи постоянно перемещаются по территории сектора Газа в поисках безопасного места. При этом он подчеркнул, что наземное движение в этой области затруднено и имеются проблемы со связью и электричеством.





Напомним, Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной в минувшую субботу.





По данным РИА Новости , около 4,5 тысячи ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа с начала операции палестинского движения ХАМАС, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).





Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.





Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.