09.10.2023, 10:41 82391
Массовое отравление в спеццентре Карагандинской области: еще двоих детей выписали из больницы
Фото: Depositphotos
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Караганда. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Из областной детской клинической больницы выписаны еще два пациента, пострадавших в результате массового отравления в центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области.
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день 12 воспитанников центра вернулись в социальное учреждение с улучшением общего состояния. Все дети находятся под наблюдением врачей центра", - сообщили в управлении здравоохранения региона.
Как сообщалось ранее, массовое отравление произошло в двух группах для мальчиков 30 июля. Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, проводят проверку. В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация о причине произошедшего инцидента.
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10.10.2023, 17:30 3511
Из Тель-Авива в Алматы вылетел самолет со 124 казахстанцами на борту
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Из Тель-Авива в Алматы вылетел репатриационный рейс со 124 казахстанцами, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
10 октября в 16.45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из города Тель-Авива в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина", - проинформировали в ведомстве.
Ожидается, что сегодня вечером самолет прибудет в Алматы.
Напомним, вчера на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что МИД РК и посольством Казахстана в Тель-Авиве создан оперативный штаб, открыта горячая линия экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории Израиля, и их родственников на родине. За 2 дня обработано более 500 звонков и обращений.
Ранее сообщалось, что Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной в минувшую субботу.
По данным РИА Новости, около 4,5 тысячи ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа с начала операции палестинского движения ХАМАС, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
10.10.2023, 08:43 28236
Самолет Air Astana вылетел в Тель-Авив для эвакуации граждан Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana выполняет вывозной рейс из Тель-Авива в Алматы, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Сегодня в 08.00 из Алматы в Тель-Авиа вылетел рейс авиакомпании Air Astana. Обратный рейс с казахстанцами на борту прибывает в Алматы примерно в 23.45 местного времени", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщил вчера на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, МИД РК и посольством Казахстана в Тель-Авиве создан оперативный штаб, открыта горячая линия экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории Израиля, и их родственников на родине. За 2 дня обработано более 500 звонков и обращений.
На сегодняшний день на консульском учете в посольстве Казахстана в Израиле состоят 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В высших учебных заведениях Израиля обучаются 5 студентов из Казахстана. Также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля. Всего 112 человек", - рассказал Смадияров.
Создан специальный чат, в который вошли около 200 граждан Казахстана, временно и постоянно проживающих на территории Израиля. В настоящее время формируются списки граждан, которые хотят вернуться в Казахстан. Сейчас в них вошли 118 человек. Еще около 400 граждан РК могут находиться в Израиле и не состоять на консульском учете.
Также, по информации посольства Казахстана в Иордании, в Секторе Газа находится около 25-27 граждан Казахстана с казахстанскими паспортами. В основном это казахстанки, которые вышли замуж за граждан Палестины.
Смадияров рассказал, что сейчас эти семьи постоянно перемещаются по территории сектора Газа в поисках безопасного места. При этом он подчеркнул, что наземное движение в этой области затруднено и имеются проблемы со связью и электричеством.
Напомним, Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной в минувшую субботу.
По данным РИА Новости, около 4,5 тысячи ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа с начала операции палестинского движения ХАМАС, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
09.10.2023, 16:31 67921
Жасын Биркенов назначен директором телеканала "Хабар 24"
Ранее он занимал должность директора ТОО "Атырау-Акпарат"
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жасын Биркенов возглавил телеканал "Хабар 24", сообщили в пресс-службе телеканала.
Сообщается, что ранее он занимал должность директора ТОО "Атырау-Акпарат".
В разные годы он работал на каналах МТРК (Петропавловск), "Қазақстан-Петропавл", а также "Қазақстан" и "7 канал".
Был автором и ведущим тематических программ "Сұхбат", "Өзекті", "Тексердік", "Баспасөзге шолу", "Әкім" на телеканале "Хабар 24". Работал главным редактором, шеф-редактором канала. Также был собственным корреспондентом "Хабар 24" в Узбекистане и на Украине.
Напомним, что Кемелбек Ойшыбаев назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар".
09.10.2023, 14:05 72861
Сын казахстанского депутата отделался штрафом за избиение людей в Алматы
Виновный выплатит штраф и компенсацию за моральный и материальный ущерб
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Алматы. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Нурасылу Болату - сыну известного казахстанского спортсмена, а также депутата мажилиса Даулета Турлыханова вынесли приговор за избиение супружеской пары юристов в Алматы.
Суд признал Нурасыла Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РК "Умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам из хулиганских побуждений". Ему назначено наказание в виде штрафа в 500 МРП - 1,7 млн тенге.
Кроме того, осужденного обязали выплатить 1 млн тенге в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб.
Напомним, об инциденте стало известно, когда супруга пострадавшего юриста Олега Чернова сообщила в соцсетях, что она и ее муж хотели помочь девушке, которую избивал молодой человек. Однако, когда юристы попытались остановить нападавшего, он переключился на них. Она добавила, что позже к агрессору присоединились друзья, которых не смутило присутствие полицейских. В результате у Чернова был диагностирован перелом ребра. Позже стало известно, что нападавшим оказался сын Даулета Турлыханова - Нурасыл.
09.10.2023, 10:22 83161
Учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" стартуют в Кыргызстане
К ним привлекаются воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана
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Бишкек. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Активная фаза учения "Нерушимое братство - 2023" стартует в Кыргызской Республике, учения пройдут в период с 9 по 13 октября. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.
Напомним, в период с 4 по 8 октября контингенты, участвующие в совместном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", совершили перегруппировку в Кыргызстан.
Активная фаза учения будет проведена на территории полигона "Эдельвейс" в период с 9 по 13 октября на завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2023".
Основными целями учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава миротворческих подразделений ОДКБ, повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении задач в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.
В ходе учения в условиях высокогорья будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне - проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи.
Практические действия предусматривают выполнение коллективными миротворческими силами совместно с подразделениями МЧС учебно-боевых задач на блокпостах и пунктах приема пострадавших, при сопровождении колонн и грузов, освобождении населенного пункта, спасении "заложников" и оказании гуманитарной помощи.
Ранее сообщалось, что казахстанские военнослужащие примут участие в совместных учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2023". К ним также привлекаются воинские контингенты Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана.
09.10.2023, 08:11 87091
Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Балхаш. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Детский омбудсмен Динара Закиева съездила в больницу к 3-летним девочкам-близняшкам, подвергшимся изнасилованию в Алматинской области, а также в дом малюток и детский дом, где находятся другие дети из этой семьи.
То, что пережили дети этой семьи, - ад. И это результат безнаказанности за ранее совершенное страшное преступление в отношении другой 7-летней девочки в этой же семье, алкоголизма и полной деградации. Так, вчера с департаментом полиции, ИДН района, управлениями здравоохранения и образования области изучила всю цепочку событий, произошедших ранее. Выяснилось, что два года назад мама и отчим (бабушка близняшек и ее муж) прижигали свою 7-летнюю дочь кочергой (гениталии). Это обнаружилось в интернате, где обучался ребенок. Было заведено дело по 140-й статье УК (хотя это 110-статья "Истязание") и поставлен вопрос о лишении родительских прав. Но, во-первых, дело завели, считаю, не по той статье (140 статья вместо 110 статьи), и только в отношении мамы, несмотря на факт ее признания, что отчим ребенка прижигал вместе с ней (это есть в материалах дела). Во-вторых, суд отклонил запрос о лишении прав и выписал штраф. В итоге ребенка перевели на домашнее обучение и в этом аду она жила еще два года. Как выясняется теперь, возможно, прижигали ее, чтобы скрыть следы изнасилования. Если бы тогда, два года назад, виновника наказали и посадили по статье "Истязание", спасли бы троих детей. Душа разрывается от мысли, что пережили дети", - написала Динара Закиева в Instagram.
В этой связи детский омбудсмен считает необходимым провести проверку и привлечь всех ответственных лиц за эти нарушения. Она пообещала для этого принять все необходимые меры совместно с госорганами.
Анализ всей этой ужасной ситуации и сводок, которые мы видим каждый день, определенно показывают необходимость и своевременность поручений президента по ужесточению наказания за все формы насилия, а также мер профилактики. По поручению президента все эти нормы мы с госорганами и депутатами парламента от фракции AMANAT включили в законопроект по обеспечению безопасности детей и системы профилактики, который был представлен в прошлом месяце. Данный случай и статистика в целом поднимают еще одну проблему. Сегодня, по данным МВД, 70 процентов преступлений в семейно-бытовой сфере связаны с алкоголизмом, алкогольным опьянением и неблагополучием. А их каждый день совершается в отношении 342 человек. За каждой цифрой жизнь и сломанная судьба женщины, ребенка", - добавила она.
08.10.2023, 14:42 127591
Как казахстанцам покинуть Израиль, рассказали в Air Astana Дополнено
В связи с ситуацией в Израиле рейсы в Тель-Авив приостановлены до последующего уведомления
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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы могут перебронировать билеты на рейсы других авиакомпаний, сообщает пресс-служба Air Astana.
Если вы находитесь в Тель-Авиве, пожалуйста, обратитесь в авиакомпанию для перебронирования на рейсы других авиакомпаний", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
В авиакомпании отметили, что для возврата авиабилетов или перебронирования просьба обращаться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com.
В связи с ситуацией в Израиле рейсы в Тель-Авив приостановлены до последующего уведомления.
Дополнено: 08.10.2023, 18.03
В Air Astana сообщили, что авиакомпания продолжает прорабатывать имеющиеся немногие альтернативные варианты перевозки для пассажиров, которые выразили желание совершить перелет.
На отмененном рейсе КС650 Тель-Авив-Алматы было забронировано 138 пассажиров, из них 37 казахстанцев. 7 соотечественников были перебронированы на рейс интерлайн-партнера Air Astana, 19 человек предпочли получить полный возврат стоимости билетов, и 3 пассажира пока не определились с окончательным решением.
Также авиакомпания предоставила содействие в перебронировании билетов для иностранных пассажиров отмененного рейса КС649 по направлению Алматы-Тель-Авив: пассажирам предоставлена альтернатива вылета до Турции и Грузии, согласно их предпочтению.
Помимо этого авиакомпания назначила сотрудника, который предоставляет консультации и поддержку казахстанцам через WhatsApp чат с посольством РК в Израиле. Авиакомпания также создала круглосуточную горячую линию для вопросов, связанных с перелетами в/из Израиля: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).
Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости.
По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в Израиле превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендовало всем казахстанским гражданам (в частности, находящимся на юге страны) соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.
08.10.2023, 10:20 136361
В Алматинской области запустили новую электроподстанцию
Мощность подстанции 110 киловольт
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Конаев. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области, где наблюдается дефицит свободных мощностей, завершили строительство и запустили в производство энергетический объект - подстанцию "Көкөзек", сообщает пресс-служба компании "Самрук-Энерго".
Реализованный проект обеспечит электроэнергией индустриальную зону в Карасайском районе, где имеется дефицит свободных мощностей. Кроме того, новая подстанция даст надежное и стабильное электроснабжение субъектам малого и среднего бизнеса и расширит возможности строительства в регионе необходимых объектов социально-культурного значения", - проинформировали в компании.
Необходимость строительства ПС 110/10 кВ "Көкөзек" обусловливалась рядом факторов. Проблема ограниченной возможности выдачи дополнительных мощностей сдерживала развитие промышленного потенциала региона. Высокая, до максимальных значений, загруженность имеющихся в регионе подстанций приводила к частым аварийным отказам электрооборудования и перебоям в электроснабжении потребителей, в том числе объектов образования и здравоохранения.
Новая подстанция обеспечит электроснабжением 346 субъектов малого и среднего бизнеса, а также 1362 потребителя жилого сектора в районе.
Строительство подстанции "Көкөзек" осуществлено за счет средств АО "АЖК", компании в структуре электроэнергетического холдинга АО "Самрук-Энерго". Стоимость проекта - 2,73 миллиарда тенге.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?