Мажилис: эксперты связали рост заболеваний с высоким потреблением пальмового масла

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Эксперты связали рост заболеваний в 23 странах с высоким потреблением пальмового масла. В этой связи депутаты мажилиса, избранные от Ассамблеи народа Казахстана, обратились с запросом к премьер-министру РК Аскару Мамину с просьбой инициировать ограничение ввоза в ЕАЭС пальмового масла с высоким уровнем перекисного числа и обязать производителей указывать наличие пальмового масла в продукции, передает Kazakhstan Today.

Всемирной организацией здравоохранения подготовлен новый доклад в отношении использования пальмового масла, который размещен 22 марта текущего года на сайте ВОЗ. В нем экспертами ВОЗ указано, что пальмовое масло, ведет к ожирению, развитию хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно сосудистой системы и его употребление стало глобальной проблемой для здоровья населения. Данный доклад ВОЗ составлен на основе 48 научных исследований, которые позволили экспертам изучить обстановку с ростом заболеваний в 23 странах с высоким потреблением пальмового масла", - озвучила сегодня депутатский запрос Наринэ Микаелян.

Депутаты отмечают, что "комиссия ЕАЭС в течение длительного времени не принимает решения о внесении в регламент нормы, запрещающей использовать в пищевой продукции пальмовое масло с верхним уровнем перекисного числа свыше 0,5 мМ/моль (миллимолярная моль) активного кислорода на 1 литр, а также не вводят обязательность указания в маркировке на пищевых продуктах сведений о наличии пальмового масла". В маркировке пальмовое масло указывается производителями, как растительный жир.

Крайне негативное влияние на ввоз некачественного, не соответствующего требованиям Евросоюза, пальмового масла оказало снижение в 2016 году в 10 раз стандарта его качества, по сравнению с ранее действующими стандартами в СССР. Введенный регламент позволяет ввозить пальмовое масло, которое в 20 раз превышает нормы наличия глицидиловых эфиров, допущенное для использования в детском питании в Европейском союзе. Последние испытания на крысах показали, что глицидиловые эфиры, содержащиеся в масле, кроме того, влияют на генетику, приводят к раку и бесплодию", - указывается в запросе.

При этом депутаты отметили, что отдельные эксперты в Российской Федерации указывают на взаимосвязь роста объемов ввозимого пальмового масла с ростом раковых заболеваний среди населения.

В I квартале 2019 года в Казахстан, по данным таможенных органов, ввезено 8194 тонны пальмового масла. Вместе с тем комитет по качеству пищевых продуктов Минздрава о проверке ввозимого пальмового масла какой-либо информации широким слоям населения не сообщает, хотя ранее депутаты обращались с таким запросом", - сказала Наринэ Микаелян.

В этой связи депутаты обратились к премьер-министру с просьбой в ускоренном порядке внести Министерству национальной экономики в комиссию ЕАЭС предложение о внесении изменений в технический регламент по маркировке продовольственных товаров, с обязательным указанием наличия в продуктах пальмового масла и других названий растительных жиров. Также запретить ввоз и использование на территорию ЕАЭС пальмового масла с перекисным числом свыше 0,5 мМ/моль активного кислорода на 1 литр масла.

Депутаты считают необходимым рассмотреть вопрос о развертывании на границе передвижных пунктов контроля за качеством продуктов питания, обеспечить недопущение ввоза в Казахстан некачественного пальмового масла и других продуктов на его основе.

Помимо этого, с учетом имеющихся фактов отравления детей в школьных столовых депутаты предлагают совместно с Нацпалатой предпринимателей "Атамекен" пересмотреть порядок проверок столовых в системе обеспечения школьным питанием, исключив процедуру заблаговременного предупреждения работников столовых и пунктов приготовления пищи со стороны органов санэпиднадзора. Тем самым удастся повысить качество выявления и пресечения фактов использования пальмового масла и иных нарушений при производстве питания для школьников.

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