Парламент РК принял закон о кибербуллинге

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Напомним, в сенате предложили пересмотреть несколько положений законопроекта.
Так, исключены полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров.
Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка.
Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации. На наш взгляд, такой подход соответствует концепции Нового Казахстана и логике проводимых в стране политических реформ", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.
По предложению сенаторов Министерство информации и общественного развития "не сможет по своему усмотрению ограничивать или приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров", а удалять можно будет лишь ту информацию, которую признают кибербуллингом исключительно в отношении ребенка, информирует Sputnik Казахстан.
Решать, что является кибербуллингом в отношении детей, а что нет, по мнению сенаторов, должна экспертная группа, а не отдельный госорган.
Напомним, поправки были одобрены депутатами мажилиса в первом чтении 9 марта. Изменения направлены на расширение обязанностей социальных работников, профилактику травли (буллинга/кибербуллинга), в том числе путем законодательного закрепления понятий «травля (буллинг)», «онлайн-платформа», «сервис обмена мгновенными сообщениями» и механизмов реализации профилактических мероприятий в образовательной и информационной сферах.