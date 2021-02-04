Мажилисмен предложил ввести предельные цены на жилье в Казахстане

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Запуск госпрограмм, целью которых является обеспечение казахстанцев жильем, а также разрешение на изъятия пенсионных накоплений для приобретения жилья привели к росту цен на недвижимость. Причем без экономических оснований. Об этом говорится в депутатском запросе Аманжана Жаманова на имя премьер-министра, который он озвучил сегодня на пленарном заседании мажилиса, передает Kazakhstan Today.

В прошлом году на программу 5-10-20 было направлено 390 млрд тенге. По 7-20-25 одобрены займы на 309 млрд тенге, по "Баспана-Хит" - на 431 млрд тенге. Ко всему этому сейчас гражданам предоставлено право использовать пенсионные накопления . Объем изъятий из ЕНПФ может превысить 2,4 трлн тенге. Иными словами, триллионы тенге идут на рынок жилья. Конечно, наши строительные компании не могли на это не отреагировать. И они отреагировали, но не повышением качества строящегося жилья, чего обоснованно ожидают от них сегодня казахстанцы, а повышением цен на и без того недешёвые квартиры", - заявил мажилисмен.

Он отметил, что, по официальным статданным, за 2020 год цены на новое жилье выросли на 5%, на вторичное жилье - на 13,2%. При этом, по данным портала Krisha.kz, средние цены на рынке жилья Казахстана за нелёгкий 2020 год выросли аж на 17,2%.

Видимо, у застройщиков, образно говоря, обильно стала выделяться "спекулятивная слюна"… И понятно почему: растёт госсубсидирование ипотеки, казахстанцам частично разрешили использовать свое пенсионные накопления, следовательно, нужно пользоваться моментом и срочно поднимать цены. Так что, в итоге вся выгода от субсидирования ставки госпрограмм теперь достаётся застройщикам, но отнюдь не покупателям", - заявил депутат.

При этом он отметил, что на сегодня дефицита жилья на рынке нет, темпы строительства бьют рекорды. В прошлом году было сдано 15 млн квадратных метров жилья.

Глава государства на расширенном заседании правительства поручил принять действенные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на рынке недвижимости . Учитывая поручение президента Аманжан Жамалов обратился в правительство с предложением принять действенные меры по ограничению роста цен на жилье. С этой целью необходимо провести анализ причин повышения цен на жилье и провести работу по выявлению фактов антиконкурентного поведения на рынке.

Также депутат предлагает установить предельные цены на квадратный метр жилья по всем государственным ипотечным программам. Предусмотреть обязательства строительных компаний по развитию отечественного производства и импортозамещения строительных материалов при получении мер государственной поддержки.

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