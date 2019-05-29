Медики рассказали, какими болезнями можно заразиться при посещении батутов, игровых комнат и аттракционов

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Руководитель департамента охраны общественного здоровья города Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал вопросы профилактики заболеваний при посещении детьми батутов, игровых комнат и аттракционов, передает Kazakhstan Today.

"Батуты, игровые площадки, комнаты и аттракционы - общедоступные и популярные места для развлечения детей. Департаментом не контролируется санитарно-гигиенические требования в этой сфере, так как занят малый и средний бизнес. Следовательно, потребители и родители должны знать, что департамент не может провести проверку на наличие документов, подтверждающих качество и безопасность используемого материала, регулярность проведения ежедневной и генеральной уборки, медицинского осмотра у персонала и так далее", - сообщили в Департамента охраны общественного здоровья.

По данным ведомства, важно знать, что через игрушки и используемый материал могут передаваться инфекции, и в целях профилактики отравлений или заболеваний предприниматели сами ответственны за их состояние и безопасность. Игрушки, горки, шары, мягкие карандаши, бассейны с шариками в игровых аттракционах могут быть источником микробного заражения, глистных инвазий, педикулеза, возбудителей менингита и пневмонии.

Так как используется в качестве материала пластик или мягкая ткань, вирусы и микробы оседают на поверхностях и могут сохраняться продолжительное время. Заразиться возможно быстро и незаметно. Поэтому необходимо обрабатывать и мыть игрушки и все предметы после каждого пребывания детей. В игровые водят как здоровых, так и болеющих детей. Зачастую проследить за личной гигиеной достаточно сложно. Дети бегают по детской площадке, руками хватают все. Не исключается вероятность подхватить вшей, так как в игровых комнатах дети возятся в куче", - отмечает ДООЗ.

Советы родителям по профилактике в целях исключения различных заболеваний у детей:

- перед посещением аттракционов и после - мыть руки детям;

- в перерывах между играми, если ребенок решил перекусить, также необходима гигиена рук;

- заранее промыть с помощью солевого раствора слизистую носа, это исключит возможность вирусам легко заразить;

- волосы детей тщательно собрать, спрятать под головными уборами или заплести.





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