Меню школьного питания в одном приложении: Как родителям эффективно следить за питанием своих детей в школе

Фото: Halyk Bank

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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С развитием новых технологий и цифровизации всех процессов в современном технологичном государстве, давно встал вопрос о том, что система школьного питания в Казахстане нуждается в значительных изменениях. Так, родители часто не знают, чем питаются их дети в школе, не имеют доступа к меню и не могут оперативно получить информацию о качестве продуктов и расходовании средств. Отсутствие прозрачности приводит к сложностям с обратной связью и контролем, а также занимает много времени у школ и столовых на ненужную бумажную работу и отчетность. В итоге, неудобства возникают у детей, их родителей и у самих учебных заведений, которые могли бы эффективнее использовать ресурсы.





Для поиска выхода из этой ситуации, образовательная платформа Kundelik запустила новый сервис MektepMenu, призванный решить проблему контроля за школьным питанием детей. Родители смогут легко следить за тем, что едят их дети в школах, и просматривать остальную необходимую информацию. Сервис существует уже несколько лет, но с недавних пор доступ к нему стал еще проще. Теперь пользоваться сервисом MektepMenu можно через уже установленное банковское мобильное приложение Halyk. Благодаря интеграции с платформой Kundelik, вход в сервис осуществляется без дополнительной авторизации, что значительно упрощает весь процесс.





Мы постоянно работаем над расширением функционала приложения Halyk, стремясь предоставлять полезные сервисы для всех наших клиентов, независимо от возраста. Интеграция с сервисом MektepMenu - это еще один шаг в этом направлении. Мы уверены, что новый сервис позволит улучшить клиентский опыт и даст родителям больше уверенности в том, что их дети получают качественное и сбалансированное питание в школе," - прокомментировал заместитель председателя правления Нариман Мукушев.





Сервис MektepMenu предоставляет родителям полный доступ к меню школьной столовой и буфета на каждый день, включая состав блюд, размер порций и цены. Сервис позволяет оставлять отзывы и рекомендации по улучшению качества питания, а также получать уведомления о посещении ребенком школьной столовой. Для родителей, чьи дети являются аллергиками, предусмотрена функция указания продуктов, вызывающих аллергические реакции. Также родители, дети которых получают бесплатное питание (учащиеся 1-4 класса и дети из социально уязвимых слоев населения), будут получать уведомление о питании и посещении школьных столовых.





По словам Министра просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаева, в настоящее время 1,7 млн школьников получают бесплатное горячее питание. Для этих целей из местного бюджета выделено 162 млрд тенге.





Согласно данным платформы Kundelik, 2-3% школьников ежедневно пропускают занятия по болезни или другим причинам, но в системе учета питания это не всегда отражается.





Если учитывать, что средняя стоимость бесплатного горячего питания на одного ребенка рассчитывается из общего бюджета, потенциальная экономия может составить от 3,24 млрд до 4,86 млрд тенге ежегодно.





Таким образом, MektepMenu автоматизирует процесс организации школьного питания, значительно повышает его прозрачность, обеспечивая удобный и эффективный инструмент контроля, а также снижает риски перерасхода бюджетных средств. Напомним, что осенью прошлого года Halyk заключил меморандум о партнерстве с Kundelik, направленный на совместную разработку нового функционала и повышение финграмотности среди школьников. С прошлого года для поднятия мотивации к учебе Halyk совместно с Kundelik реализует различные инициативы, поощряющие успеваемость школьников. Так, с сентября текущего 2024-2025 учебного года программа "Бонусы за отличные оценки" стартовала с еще более интересными стимулами - бенефитами. Теперь у учеников 5-11 классов, помимо 100 бонусов за 10 баллов, есть возможность участия в ежемесячном розыгрыше 100 тыс. бонусов от Halyk.