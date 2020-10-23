Mercedes-Benz с подложными дипномерами задержали в Нур-Султане

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Автомашину с подложными дипломатическими номерами задержали полицейские в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками полиции на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Орынбор задержана автомашина Mercedes-Benz с подложными дипломатическими номерными знаками. Установлено, что на этой машине совершено 12 нарушений ПДД, выявленных АПК "Сергек", на общую сумму около 250 тыс. тенге, сообщает Polisia.kz

Автомашина водворена на коммунальную стоянку. За управление автотранспортом с заведомо подложными номерами 42-летний водитель привлечен к ответственности по статье 590, часть 4 КоАП РК. Водителю грозит штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав сроком на один год. Водительское удостоверение в настоящее время изъято.

Установлено, что ранее дипломатический номер был зарегистрирован на посольство Польши, а позже снят с учета. Полицейские проверяют, каким образом дипломатический номер оказался у водителя автомобиля Mercedes-Benz.

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