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Места для сидения убрали из зала ожидания в аэропорту Алматы

03.06.2019, 13:05 16525
Места для сидения убрали из зала ожидания в аэропорту Алматы
Фото: facebook/Ирина Смирнова
Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова возмутилась отсутствием в зале ожидания аэропорта Алматы мест для сидения, передает Kazakhstan Today.
 

А у нас новшества в аэропорту. Алматинском. Убрали все сиденья в зале ожидания. Говорят - международный стандарт. Не знаю. Была во многих странах - везде есть сидения, чтобы посидеть. А если задержка рейса? Где клиентоориентированность? Где здравый смысл? Сначала аэропорт пусть станет европейским!" - написала Смирнова на своей странице в Фейсбуке.

 
При этом она отметила, что в зале ожидания для vip-персон сиденья сохранились. 
 

Как же стандарт?" - возмутилась депутат.

 
Ее возмущение поддержали свыше ста человек, оставивших под постом гневные комментарии.
 

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