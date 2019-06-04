Места для сидения убрали из зала ожидания в аэропорту Алматы

Фото: facebook/Ирина Смирнова

Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова возмутилась отсутствием в зале ожидания аэропорта Алматы мест для сидения, передает Kazakhstan Today.

А у нас новшества в аэропорту . Алматинском. Убрали все сиденья в зале ожидания. Говорят - международный стандарт. Не знаю. Была во многих странах - везде есть сидения, чтобы посидеть. А если задержка рейса? Где клиентоориентированность? Где здравый смысл? Сначала аэропорт пусть станет европейским!" - написала Смирнова на своей странице в Фейсбуке.

При этом она отметила, что в зале ожидания для vip-персон сиденья сохранились.

Как же стандарт?" - возмутилась депутат.

Ее возмущение поддержали свыше ста человек, оставивших под постом гневные комментарии.

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