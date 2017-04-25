Метрополитен Алматы возобновил штатную работу после ложного сообщения о заминировании

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - После ложного сообщения о заминировании метрополитен Алматы возобновил штатную работу, сообщили в пресс-службе городского ДВД.

"В 22.49 (24 апреля) завершен комиссионный осмотр всех станций метрополитена Алматы. Взрывного устройства не обнаружено. Информация о заминировании не подтвердилась. Метрополитен мегаполиса вернулся к штатной работе", - проинформировала официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, вчера в начале восьмого поступил анонимный звонок о заминировании метрополитена Алматы, после чего со всех станций эвакуировали пассажиров. В полиции призвали горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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