Меценатов Акмолинской области наградили премией "Жомарт жүрек"

КОКШЕТАУ. 15 ДЕКАБРЯ - Ежегодно с 2018 года в Казахстане в рамках программы "Рухани жаңғыру" реализуется проект "Жомарт жүрек", направленный на популяризацию благотворительной деятельности, повышение гражданской ответственности и социальной активности населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня в Кокшетау прошло чествование акмолинцев за активное участие в реализации благотворительных и социально-значимых проектов, а также вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщает управление внутренней политики региона.

В церемонии награждения принял участие аким области Ермек Маржикпаев.

Отрадно, что в преддверии знаменательного события для нашей страны - 30-летия Независимости, мы чествуем настоящих патриотов своей Родины. Ваш вклад в развитие региона и страны неоценим. От имени всех жителей области благодарю вас за Ваш труд, за ваше внимание, заботу и милосердие", - отметил руководитель региона.

В числе награжденных Ерсаин Жаксылыков, руководитель одного из ведущих предприятий области по производству молочной продукции. Он стал лучшим по республике в номинации "Жылдың үздік қамқоршысы". Им оказана спонсорская помощь спортивным и ветеранским организациям. Меценат на постоянной основе оказывает поддержку трудовым коллективам и социально уязвимым категориям населения.

Номинации "Жыл меценаты" удостоен Александр Гусев, директор агрофирмы в Аршалынском районе. На протяжении нескольких лет он оказывает помощь в ремонте социальных объектов, приобретении медицинского оборудования, помогает нуждающимся гражданам. Только в этом году им оказана помощь на сумму свыше десяти миллионов тенге.

Обладателем номинации "Жыл тұлғасы" стала Куралай Джумабекова, координатор ОФ "Ана үйі", многодетная мать. Ею на постоянной основе оказывается социальная помощь женщинам и их детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках мероприятия также состоялось награждение победителей конкурса среди творческих и научных личностей "Кулагер" по номинациям: "Лучшая проза", "Лучшее поэтическое произведение", "Лучшая публицистическая работа", "Лучший эскиз малой архитектурной формы", "Лучшая научно-исследовательская работа" и "Лучший телесюжет".

К слову, в этот же день ряд акмолинцев были награждены медалью "Халық алғысы", юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл", нагрудным знаком "Қазақстан мәслихаттарының Құрметті депутаты" и другими почетными наградами.