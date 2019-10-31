Международный инклюзивный фестиваль детского и молодежного творчества "Со сказкой вокруг света" стартовал в Алматы

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Международный инклюзивный фестиваль детского и молодежного творчества "Со сказкой вокруг света" стартовал 28 октября 2019 года в молле "Апорт", передает Kazakhstan Today.

В первый день фестиваля кукольница Инна Алексеенко (город Новосибирск, Россия) выступила со спектаклем "Петрушка" перед детьми Центра "Кенес", провела творческую встречу и рассказала историю кукольного театра Петрушки. Также спектакль смогли увидеть воспитанники фонда "Право на любовь", Театра народной песни Марины Грановой и все гости.

Для юных актеров кукольница Инна Алексеенко и режиссер, актриса Театра для детей и юношества имени Н. Сац Татьяна Костюченко провели мастер-классы по актерскому мастерству.

Официальное открытие Международного инклюзивного фестиваля "Со сказкой вокруг света" состоялось 29 октября 2019 года.

Организаторами фестиваля "Со сказкой вокруг света" выступили Общественный Фонд "Право на любовь", председатель фонда "Со сказкой вокруг света" Юлия Эльдарофф, представительство Россотрудничества в Республике Казахстан и Молл "Апорт".

От имени организаторов фестиваля зрителей приветствовала консул Генерального консульства России в Алматы Ирина Переверзева. Председатель жюри, Заслуженный деятель Республики Казахстан Надежда Горобец пожелала всем участникам успехов и вдохновения.

Второй день фестиваля начался с яркого мюзикла "Незнайка и его друзья", подготовленного ребятами из общественного фонда "Право на любовь". У гостей и участников впереди еще два увлекательных дня театральных историй из разных культур.

"В фестивале принимают участие более 300 детей из шести стран Казахстана, России, Кыргызстана, Турции, Франции, Бельгии. В культурной программе для участников предусмотрено посещение Государственного музея искусств имени А. Кастеева и спектаклей Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Казахстан стал третьей страной, в которой проходит фестиваль. До этого он состоялся во Франции и Турции", - сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в Шымкенте 27 октября 2019 года состоялся республиканский детско-юношеский конкурс исполнителей романса. В конкурсе приняли участие 43 юных исполнителя из Шымкента, Туркестанской области, Караганды, Кызылорды, Алматы. Они соревновались в трёх возрастных номинациях: "Звёздочка" (для детей от 7 до 11 лет), "Надежда" (для детей от 12 до 16 лет) и "Юность" (для студентов музыкальных колледжей).

В исполнении юных талантов прозвучали произведения русских и советских композиторов, такие как "Горные вершины" (музыка А. Варламова, стихи М. Лермонтова), "Я всё ещё его люблю" (музыка А. Даргомыжского, стихи Ю. Жадовской), "На заре ты её не буди" (музыка А. Варламова, стихи А. Фета), "Отцвели хризантемы" (музыка Н. Харито, стихи В. Шумского).

Как особо подчеркнули члены жюри при объявлении результатов конкурса, все известные произведения звучали свежо и проникновенно. Юные дарования нашли свои, современные подходы к давно и успешно исполняемым романсам.

Вручение наград состоялось в тот же день во время гала-концерта "Очарование романса", участниками которого стали как победители конкурса, так и члены жюри.

Обладателями первой премии стали Нурдаулет Сапарханов (Шымкент), Пампуров Владислав (Шымкент), Жанашев Ернар (Кызылорда). Второй премии были удостоены Айым Кадеева (Кызылорда), Соколова Диана (Шымкент), Турсынбай Бердаулет (Шымкент). Третью премию жюри присудило Ерболат Аружан (Аксукент), Темирбеку Кайсару (Шымкент), Асабаевой Апельсин и Сытыбалды Инабат (Шымкент).

По традиции консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева вручила сразу трём юным исполнительницам приз "Надежда Романсиады". Его обладательницами стали Мерей Абдулла, Алтынай Есполкызы и Амина Серкебаева.

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