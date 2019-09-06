Международный конкурс кюйши проходит в Жезказгане

Жезказган. 5 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области отмечают 65-летие Жезказгана. К юбилею города подготовили большую праздничную программу с акцентом на популяризацию культурного наследия и духовное возрождение, передает Kazakhstan Today.

Празднования начались с Международного конкурса кюйши имени Кетбуга жырау "Аксак кулан". Он проходит под знаком программы "Рухани жангыру". На музыкальное состязание приехали исполнители из Нур-Султана, Алматы и других регионов Казахстана, а также Китая и Монголии. В их числе известные кюйши из столицы Айбек Аримбек, Бакберди Кадубек и Илияс Турсынбек из Алматы и другие. Честь Жезказгана защищают Бакытжан Есмаганбет, Бекзада Достиярова, Нуриден Оспанов.

Почётными гостями стали представители творческой интеллигенции: профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Билал Ыскаков, доцент Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова, профессор КазНУИ Жангали Жузбай, флейтист, кюйши из КНР Бейлхан Калиакбарулы, доктор исторических наук Жамбыл Артыкбай, кобызист Казбек Адыкеев.

В жюри вошли председатель общественного объединения "Казактын Кетбугасы" Толеген Букуров и деятели культуры.

Участники фестиваля возложили цветы к памятнику Кетбуга жырау. Церемония открытия состоялась в стенах Казахского музыкально-драматического театра имени С. Кожамкулова. Зрителям представили мини-постановку по мотивам поэмы Газиза Ештанаева "Кетбуганын сонгы куйі".

Конкурс продлится два дня, и на церемонии закрытия будут объявлены имена победителей.

Кетбуга - казахский жырау, сказитель, композитор-кюйши, батыр и герой народных исторических легенд. Его называют и основателем казахского древнего литературного искусства.

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