Система Orphus

Минэнерго: 13 новых ГЭС введут в эксплуатацию к концу 2025 года

02.02.2021 7561
Минэнерго: 13 новых ГЭС введут в эксплуатацию к концу 2025 года
Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев на заседании правительства сообщил о планах о введении в эксплуатацию 13 ГЭС до конца 2025 года, передает Kazakhstan Today.
 

С учетом дефицита маневровой мощности Министерством энергетики проработаны 4 потенциальных проекта по строительству генерирующих установок с маневровым режимом генерации в южном регионе страны. В целом в южном регионе до 2025 года планируется запустить порядка 1300 МВт газовой генерации. До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 13 объектов ГЭС с установленной суммарной мощностью около 177,67 МВт. Кроме того, в текущем году намечено проведение аукционных торгов на суммарную мощность по возобновляемым источникам энергии, включая маневровые ГЭС. В целом, в 2025 году ожидается доведение доли валового производства электроэнергии ВИЭ до 6%", - сказал Ногаев.

 
По его словам, создана рабочая группа по формированию предложений по усилению электросетей в южном регионе страны. Для разработки обоснованного подхода к усилению сетей будет привлечен независимый научный институт совместно с АО "ФНБ "Самрук-Казына". 
 
В рамках усиления электрических сетей западного региона в 2021 году начнутся работы по усилению электросетей 220 кВ по маршруту Тенгиз - Кульсары - Атырау - Индер - Правобережье - Уральск. Для оптимального размещения данных проектов и новых мощностей будет разработан энергетический баланс до 2035 года, обеспечивающий долгосрочное планирование. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая