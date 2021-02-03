Минэнерго: 13 новых ГЭС введут в эксплуатацию к концу 2025 года

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев на заседании правительства сообщил о планах о введении в эксплуатацию 13 ГЭС до конца 2025 года, передает Kazakhstan Today.

С учетом дефицита маневровой мощности Министерством энергетики проработаны 4 потенциальных проекта по строительству генерирующих установок с маневровым режимом генерации в южном регионе страны. В целом в южном регионе до 2025 года планируется запустить порядка 1300 МВт газовой генерации. До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 13 объектов ГЭС с установленной суммарной мощностью около 177,67 МВт. Кроме того, в текущем году намечено проведение аукционных торгов на суммарную мощность по возобновляемым источникам энергии, включая маневровые ГЭС. В целом, в 2025 году ожидается доведение доли валового производства электроэнергии ВИЭ до 6%", - сказал Ногаев.

По его словам, создана рабочая группа по формированию предложений по усилению электросетей в южном регионе страны. Для разработки обоснованного подхода к усилению сетей будет привлечен независимый научный институт совместно с АО "ФНБ "Самрук-Казына".

В рамках усиления электрических сетей западного региона в 2021 году начнутся работы по усилению электросетей 220 кВ по маршруту Тенгиз - Кульсары - Атырау - Индер - Правобережье - Уральск. Для оптимального размещения данных проектов и новых мощностей будет разработан энергетический баланс до 2035 года, обеспечивающий долгосрочное планирование.

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