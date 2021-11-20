Минэнерго: КЕGОС допустил незаконное подключение "серых" майнеров

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Данный факт подключения электроэнергии был допущен филиалом АО КЕGОС "Акмолинские МЭС". Подключение и потребление электрических мощностей со стороны майнинга производилось от высоковольтной подстанции напряжением 500 киловольт", - говорится в сообщении Минэнерго.
По информации ведомства, майнинговая ферма осуществляла деятельность без информирования уполномоченного органа в сфере цифрового развития о своей деятельности.
Комитетом проводятся контрольные мероприятия в отношении АО КЕGОС.
Обращаем внимание энергопередающих организаций на то, что подключение к электрическим сетям "серых" майнинговых ферм не допускается. Согласно законодательству, по каждому факту будут приняты меры реагирования и применены соответствующие взыскания в рамках рынка мощности электроэнергии", - отметили в пресс-службе.
Министерство энергетики совместно с государственными органами и энергетическими предприятиями продолжает работу по выявлению и отключению от электрических сетей "серых" майнинговых ферм, нарушающих законодательство РК.
Ранее в KEGOC признали, что майнинг является существенным фактором, влияющим на рост потребления электроэнергии. Если с 2011 по 2020 годы ее потребление увеличилось на 2%, сейчас только за год показатель вырос на 7%. Это связано с увеличением доли майнинга в структуре энергопотребления РК. В компании отметили, что если до октября Казахстан не импортировал электроэнергию, то в ноябре - декабре объем импорта, в том числе из РФ, может составить порядка 400 млн кВт-ч в месяц.
Напомним также, что Казахстан и Россия договорились об импорте электроэнергии в РК.