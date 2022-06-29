Минфин не рассматривает вопрос снижения пенсионного возраста - Жамаубаев

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской, Улытауской, Павлодарской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 июня ночью на севере, днем в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, утром и днем в центре, на севере, юге области 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 44 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 июня днем на юге, востоке, в центре Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, на востоке области порывы метров в секунду.

В Нур-Султане 29 июня утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.

29 июня на севере, востоке Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-восточный, порывы 15 метров в секунду.

Днем 29 июня на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20 метров в секунду.

29 июня в Алматинской области в районе Алакольских озер ветер северо-западный 17-22, днем порывы 30 метров в секунду. 29 июня днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-39 градусов.

В Алматы днем 29 июня ожидается сильная жара - 35-37 градусов.

Днем 29 июня в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-39 градусов.

Днем 29 июня на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на севере 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 37 градусов.

Днем 29 июня в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем ожидается сильная жара - 38 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 июня на юге, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юге, западе, востоке области 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 40 градусов.

Утром и днем 29 июня на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, утром и днем на севере, в горных районах области 15- 20 метров в секунду. Днем 29 июня на большей части области ожидается сильная жара - 40-41 градус, на западе, в пустынных районах очень сильная жара - 45 градусов. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте днем 29 июня ожидается сильная жара - 41 градус.

Днем 29 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 29 июня на юге, в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 июня днем в Павлодарской области на севере, западе, востоке ожидается гроза, град, шквал. Ветер западный, днем на большей части 15-20, на юге области 23 метра в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 июня на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

29 июня в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, северный, на востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.