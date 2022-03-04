Минобороны Казахстана заявило о гарантиях надежной защиты граждан республики

НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов, говоря о боеспособности казахстанской армии, заявил, что граждане республики находятся под надежной защитой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В кулуарах сената заместитель министра ответил на вопросы журналистов о том, какие выводы были сделаны после трагического января, когда президент был вынужден призвать силы ОДКБ для защиты стратегических объектов, сообщает Sputnik Казахстан.
Кроме того, представители СМИ напомнили, что экс-министра обороны Бектанова уволили, а позже задержали за бездействие во время ЧП. На что Камалетдинов заявил, что не вправе комментировать действия своего руководства, но ответственность за происходящее руководство Минобороны чувствует и предпринимает необходимые меры.
Если бы мы не справились с этой задачей (события в январе), в стране были бы развал и разруха. Значит, если мы сейчас живем в мире, спокойно ходим по улицам, дети учатся в школах, родители ходят на работу, значит, мы задачу выполнили", - ответил он.
Также замминистра заявил, что гарантирует безопасность граждан.
Для того и Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования содержатся государством, потому что наша задача - обеспечить суверенитет и территориальную целостность", - отметил Камалетдинов.
Журналисты также поинтересовались, насколько армия Казахстана боеспособна, учитывая конфликт между Украиной и Россией.
Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", - подчеркнул он.