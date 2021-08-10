Минсельхоз: Факты массового падежа скота и дефицита кормов в Балхашском районе не подтвердились

ТАЛДЫКОРГАН. 9 АВГУСТА - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан в понедельник распространило сообщение, в котором говорится, что сведения о массовой гибели скота в селе Балатопар Балхашского района Алматинской области не соответствуют реальному положению дел, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы Минсельхоза, 8 августа по поручению исполняющего обязанности министра Ербола Карашукеева в сельский округ Балатопар Балхашского района Алматинской области направлена рабочая группа из числа сотрудников министерства.

Проведена встреча с жителями и руководителями крестьянских хозяйств. В ходе встречи местные жители не подтвердили массовый падеж скота, а также опровергли информацию о дефиците кормов. По словам жителей, имеющиеся сенокосные угодья в полной мере позволяют обеспечить заготовку грубых кормов на предстоящую зимовку. Кроме того, дополнительно можно проводить заготовку кормов на побережье озера Балхаш, расположенного на расстоянии 25-30 километров от села Балатопар.

Посещены сенокосные угодья села Топар и Желторангы, где заготовку сена осуществляла бригада из семи человек, с использованием сельхозтехники", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что на территории сельского округа Балатопар и Балхашского района не наблюдается признаков засухи. Более того, сенокосные угодья предоставляются аграриям Жамбылского и Илийского районов, а также соседним районам Жамбылской области.

Таким образом, факты массового падежа скота и дефицита кормов в результате засухи в селе Балатопар, и в целом в Балхашском районе, не подтвердились. Информация о массовой гибели скота, опубликованная в СМИ не соответствует действительности и не имеет под собой оснований", - подчеркнули в пресс-службе.

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