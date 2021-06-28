Минсельхоз: В Восточном Казахстане нет падежа скота от особо опасных болезней

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило, что информация о массовом падеже скота в Восточно-Казахстанской области не подтвердилась, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области отсутствует падеж сельскохозяйственных животных от особо опасных болезней", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее СМИ сообщали о массовой гибели скота от неизвестной болезни в селе Шиликты Зайсанского района Восточно-Казахстанской области.

Министерство сельского хозяйства сообщает, что на сегодняшний день в Шиликтинском сельском округе отсутствует падеж сельскохозяйственных животных от особо опасных болезней. Массовая гибель скота в одном из хозяйств региона наблюдалась в начале мая текущего года. Тогда была зафиксирована гибель 102 ягнят из-за анаэробного интертоксина. При этом в ходе осмотра пастбищ ядовитые или инородные тела не были выявлены, у взрослых овец никаких признаков заболевания не наблюдалось. В этой связи ветеринары провели разъяснительную работу, в ходе которой владельцу хозяйства сообщили о том, что в данном случае компенсация государства за павший скот не положена", - проинформировали в МСХ.

Отмечается, что в 2020 году и в первом полугодии текущего года ветеринарные службы местных исполнительных органов своевременно провели комплекс противоэпизоотических мероприятий и на текущий момент все сельхозживотные в Казахстане провакцинированы против особо опасных болезней.

После падежа ягнят, случившегося в мае текущего года, поголовье скота Шиликтинского сельского округа находится под строгим контролем ветеринарных специалистов. Поэтому сообщения о том, что в селе Шиликты от заболевания вновь массово гибнет скот, являются либо непроверенными, либо заведомо ложными", - подчеркнули в ведомстве.

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