В ВКО произошел массовый падеж скота

УСТЬ-КАМЕРНОГОРСК. 13 МАЯ - На территории Шиликтинского сельского округа Зайсанского района ВКО в период с 28 апреля по 12 мая были выявлены факты гибели сельскохозяйственных животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В данный момент специалисты управления ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции исследуют причины происшествия, сообщает YK-news.kz

Как сообщил заместитель руководителя управления ветеринарии области Ертай Батхолдин, в целом в Шиликтинском сельском округе у 17 граждан заболело около 100 голов крупного рогатого скота, 110 голов овец и коз. Ветеринарными врачами на территории Шиликтинского сельского округа совместно с населением проводится работа по лечению больных животных. При обходе территории округа были выявлены трупы 12 коров, из них 7 телят и 1 ягненок. Специалистами взяты на обследование патологические материалы с туш.

Все поголовье сельскохозяйственных животных в этом сельском округе после зимнего периода ослаблено, иммунитет низкий, скот истощён. В период с 25 по 28 апреля было понижение температуры воздуха, с выпадением осадков (дождь со снегом), в связи с чем у ослабленных животных произошло переохлаждение организма, что вызвало падеж молодняка. У павшего скота взяты патологические пробы и сданы в областную лабораторию", - прокомментировал Ертай Батхолдин.

В управлении отметили, что ветеринарно-профилактические мероприятия 2021 года выполнены в полном объеме. Проведена своевременная вакцинация сельскохозяйственных животных сельского округа против нодулярного дерматита КРС, ЭМКАР, а также таких заболеваний, как бешенство, мыт лошадей, пастереллез, сибирская язва. По Шиликтинскому сельскому округу особо опасных болезней среди сельскохозяйственных животных за последние три года не зарегистрировано.

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