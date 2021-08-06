О гибели скота из-за дефицита воды заявили жители Атырауской области

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АТЫРАУ. 5 АВГУСТА - О гибели скота из-за дефицита воды заявили жители Исатайского района Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В поисках воды умирает домашний скот в Атырауской области. Происходит это из-за обмеления Нарынского канала - главной водной артерии Исатайского района. На проблему внимание властей пытаются обратить местные жители, сообщает " Хабар 24 ".

По их словам, канал и его протоки заболотились и заросли камышом. Долгое время его эксплуатировали без капитального ремонта. Чтобы хоть как-то увеличить объём воды, специалисты атырауского филиала предприятия "КазСуШар" установили дополнительные насосы.

Направлены соответствующие письма в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов о содействии по ускорению работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт Нарынского канала. Между тем в указанных селах факты падежа скота не установлены", - говорит Амангельды Саламат, руководитель Управления сельского хозяйства Атырауской области.

В свою очередь, в областной Территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля в Исатайском районе заявили, что падежа среди животных нет. По данным Минсельхоза, эпизоотическая обстановка в регионе стабильна и находится под контролем.





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