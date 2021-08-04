В Атырауской области пришедшие на водопой животные погибают в грязи

АТЫРАУ. 3 АВГУСТА - Жители села Жанбай Исатайского района взволнованы участившимися случаями гибели домашних животных на месте водопоя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Скот приходит на водопой к каналу Нарын, который был сдан в пользование более 60 лет, но с тех пор никакие ремонтные работы здесь не проводились, водоем находится на грани высыхания, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Канал зарос камышами, поверхность воды покрылась грязью, а пришедшие на водопой животные застревают и медленно погибают. Помочь им выбраться из грязи один человек не в силах.

Нарынский канал был построен в 1961 году. С этого канала вода вообще не поступает. Сейчас мы подаем воду из Баксайского канала, который берет свое начала с Жалгансая. Такая проблема возникла еще в 2014 году. Наше предприятие самостоятельно не может решить этот вопрос. Для этого из республиканского бюджета нужно выделить средства", - рассказал руководитель участка Атырауского областного филиала РГП "Казсушар" Бейбит Бейсалев.

Аким Исатайского района Полымбет Хасанов рассказал, что вода попадает сюда с помощью насоса.

Уровень пребывающей воды действительно низок, но вода есть и в канале, и в котловане, для скота ее достаточно. 20 июля мы установили дополнительный насос. Повального падежа скота нет, массово животные не умирают, были лишь единичные случаи. Такие ситуации возникали во все времена. Кроме этого, в данный момент ведется ремонт трассы Атырау - Астрахань, 20-тонная спецтехника несколько раз в день набирает воду из этого канала. Это тоже влияет на уровень воды. Мы писали письмо руководителю АОФ "Казавтожол" о том, чтобы ограничили забор воды или вовсе приостановили", - рассказал Полымбет Хасанов.

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