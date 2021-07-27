Минтруда выявило более 1,9 тыс. нарушений прав лиц с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана (МТСЗН) выявило более 1,9 тыс. нарушений прав лиц с инвалидностью, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

За 6 месяцев 2021 года в ходе проверок, проведенных региональными департаментами Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК, на 379 объектах социальной инфраструктуры выявлено 1918 нарушений законов РК "О социальной защите инвалидов" и "О специальных социальных услугах", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее информации, всего в первом полугодии было проведено 469 контрольных мероприятий по выявлению нарушений на объектах в сферах государственного управления, здравоохранения, культуры и транспортного обслуживания, в том числе на предмет обеспечения доступной среды для лиц с инвалидностью. При этом 312 проверок инициированы в рамках планового профилактического контроля и 157 - внеплановых, проведенных на основании поданных обращений граждан.

По итогам проверок было выявлено 1603 нарушения закона РК "О социальной защите инвалидов" и 315 нарушений закона РК "О специальных социальных услугах". При этом более 1,5 тыс. нарушений связаны с необеспечением инвалидов доступом к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, культурно-зрелищным организациям и спортивным сооружениям. В результате проверок было выдано 379 предписаний на устранение выявленных нарушений в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью и оказания им специальных социальных услуг, из которых по 71 наложены административные штрафы на общую сумму порядка 7,4 млн тенге", - проинформировали в министерстве.





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