МИОР не планирует блокировать соцсети в Казахстане - Умаров

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Это не будет цензура. Никто не будет блокировать соцсети. Во-вторых, министерство не наделено полномочиями блокировать социальные сети. Мы выходим на контакт с представителями социальных сетей, когда это касается защиты прав ребенка. Например, мы знаем о ситуации, когда фотографии школьниц вывешивали в соцсетях, называли нехорошими словами", - заявил журналистам после заседания правительства министр информации и общественного развития Аскар Умаров, сообщает ИА "NewTimes.kz".
По его словам, МИОР планирует применять этот закон только на защиту детей от кибербуллинга.
Интернет, он как автомобиль. Вначале изобрели авто, потом они начали ездить по дорогам, в аварии попадать, люди стали гибнуть. Потом появились правила дорожного движения. Вот с интернетом примерно такая же история. Явление новое, оно обрастает новыми подробностями вроде кибермошенничества, кибершпионажа, кибербуллинга и так далее", - подчеркнул министр.
Он отметил, что блокировка станет крайней мерой в случае злостного неисполнения законов.
Ранее казахстанские депутаты внесли предложение об обязательной регистрации всех иностранных мессенджеров и соцсетей в уполномоченных органах РК, а также об открытии их представительств в Казахстане. Данные поправки содержатся в законопроекте по вопросам защиты прав ребенка.
Планируется, что порядок блокировки и ограничения интернет-ресурсов будет определять уполномоченный орган в области информации. Он же будет вести переговоры с иностранными компаниями и выявлять нарушителей.