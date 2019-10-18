В Павлодарской области молодой человек с травмой позвоночника открыл реабилитационный центр

Павлодар. 17 октября. Kazakhstan Today - Житель Павлодарской области Бакберген Каламуш открыл в родном селе Кенжекол реабилитационный центр помощи людям с особенными потребностями, передает Kazakhstan Today.

Идея открыть реабилитационный центр в родном селе появилась у Бакбергена Каламуша после того, как в 19 лет он получил травму позвоночника и понял, что в родном селе у него нет возможности поправить свое здоровье. С просьбой о содействии молодой человек обратился к председателю Павлодарского областного филиала партии " Nur Otan " Болату Бакауову. Молодому человеку помогли найти в родном селе кабинет для реабилитационного центра, нашли мецената для покупки необходимого оборудования. Спонсором выступил депутат фракции Павлодарского областного маслихата партии "Nur Otan" Сергей Прокопьев.

Хочу работать с такими же, как и я. Буду ставить их на ноги, мотивировать и работать. Пока закупили еще не все тренажеры. Позже привезем еще, поставим брусья. В день мы можем принять до 10 человек. Теперь основное время я буду проводить здесь. Мне многие говорили, что нет надежды, но надо ставить перед собой цели, не лежать без дела. Будем работать", - сказал Бакберген Каламуш.

Историю молодого человека, решившего помочь людям с особенными потребностями, опубликовала в рамках своего нового интернет-проекта "Партия добрых дел" пресс-служба Nur Otan в своем аккаунте в Фейсбуке

В пресс-службе подчеркнули, что оказание помощи людям с особыми потребностями является неотъемлемой частью работы партии. Так, в рамках партийного проекта "Кедергісіз Келешек", инициированного по поручению Елбасы - председателя партии Нурсултана Назарбаева, принято 78 поправок в законодательство по вопросам защиты прав граждан с особыми потребностями, пересмотрены СНиПы, через ярмарки вакансий трудоустроено свыше 34 тысяч человек. Кроме того, совместно с корпоративным фондом "Болашак" уже открыто 38 кабинетов поддержки инклюзии в общеобразовательных школах по всей стране.

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