Мошенники заманивали казахстанцев в свои сети обещаниями бесплатных обедов

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Мошенники придумали новый способ завладеть данными платежных карт казахстанцев, обещая три бесплатных обеда взамен на прохождение опроса, передает Kazakhstan Today.

В прошедшее воскресенье казахстанцами активно распространялась рассылка в мессенджере WhatsApp, где предлагалось пройти опрос и гарантированно получить три бесплатных обеда от компании KFC. Обращение о необходимости анализа подозрительной рассылки от интернет-ресурса kfc.com---promo.com/ru/?free было направлено на имя Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT посредством мессенджера Telegram-канала "Информационная безопасность РК", - сообщила пресс-служба KZ-CERT.

По результатам детального анализа эксперты данный интернет-ресурс классифицировали как "мошеннический интернет-ресурс/фишинг в сети Интернет".

Как пояснили в Службе, мошенническая схема заключалась в том, что после прохождения опроса пользователю необходимо было поделиться данной "новостью" с двадцатью друзьями посредством мессенджеров WhatsApp. После рассылки пользователя перенаправляли на интернет-ресурс, где в дополнение ко всему говорится, что он был выбран для получения специальной награды от спонсоров и предлагается "поиграть" в рулетку с возможностью выиграть 1500$. Пользователю дается три попытки, в которых, понятное дело, он выигрывает.

Для получения выигрыша нужно указать банковскую карту, на которую осуществляется зачисление. Но тут возникает проблема, так как сумма выигрыша в долларах США и необходима конвертация валюты. Для осуществления операции пользователю необходимо было оплатить символическую сумму за конвертацию. Для этого необходимо было ввести данные банковской карты с указанием CVC-кода, где мошенник получает доступ к банковскому счету", - рассказали в KZ-CERT.

В Службе реагирования на компьютерные инциденты в очередной раз призвали казахстанцев проявить бдительность и не распространять непроверенную информацию. В случае выявления подозрительного интернет-ресурса, рассылки, спама можно сообщить о них по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке: http://www.kz-cert.kz/ru/form https://t.me/kzcert , а также направить письмо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz.

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