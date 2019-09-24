Мошенники проводили в Интернете опрос от имени Хабиба Нурмагомедова - KZ-CERT

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Служба "KZ-CERT" выявила свыше десяти мошеннических интернет-ресурсов, на которых присутствовала форма опроса от имени Хабиба Нурмагомедова, а также Приват Банка - крупнейшего банка Украины, передает Kazakhstan Today.

В адрес Службы реагирования на компьютерные инциденты "KZ-CERT" посредством мессенджера Telegram поступило обращение о необходимости анализа подозрительных интернет-ресурсов, на которых была размещена информация: "от Хабиба Нурмагомедова, предоставляется шанс выиграть один из 100 автомобилей TOYOTA CAMRY 2019 или денежный приз на карту банка". Экспертами "KZ-CERT" был проведен детальный анализ свыше десяти интернет-ресурсов, по результатам которого все они были квалифицированы как "мошеннический интернет-ресурс/фишинг в сети Интернет", сообщили в пресс-службе "KZ-CERT".

"Алгоритм опроса, проводимый на ресурсах, схож с опросом, который проводился от имени Adidas, где необходимо было ответить на вопросы и далее направить рассылку посредством мессенджера WhatsApp. Более того, дополнительно было обнаружено несколько мошеннических интернет-ресурсов, один из которых привлек внимание экспертов, ведь он имитировал официальный интернет-ресурс Приват Банка - крупнейшего банка Украины. На сегодняшний день все выявленные интернет-ресурсы недоступны", - уточнили в пресс-службе.

В рамках сотрудничества с международными службами реагирования на компьютерные инциденты, "KZ-CERT" направил уведомления в соответствующие государства об инциденте информационной безопасности.

Призываем всех казахстанцев обращать внимание на доменное имя (вводимое в строке поиска), проверять информацию о проводимых акциях на официальных интернет-ресурсах и страницах социальных сетей. В случае обнаружения подобного рода подозрительного интернет-ресурса просим сообщить нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке , а также направить письмо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz", - говорится в сообщении.





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